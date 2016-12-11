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İşimiz Oyun 6. Bölüm

Şu hayatta işi gücü oyun olmuş herkese duyurulur! İşimiz oyun ile oyun dünyasındaki en son haberleri takip edebilirsiniz! Taiwan Excellence'ın sunduğu İşimiz Oyun'un 6. bölümü sizlerle
2 yıl
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İşimiz Oyunun 6. bölümü çıktı.
Haberlerden satır başları:
  1. Eve Online artık ücretsiz oynanabilecek
  2. Need For Speed: Edge için yeni bir video yayınlandı
  3. The Game Awards 2016 adayları açıklandı
  4. Ubisoft yeni oyununun sinyalini Watch Dogs 2’de verdi
  5. Sony, PlayStation 4 Pro için yeni bir sinematik tanıtım videosu yayınladı

Haberlerin detayları için videomuzu izleyebilirsiniz.

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