İşimiz Oyun 6. Bölüm

İşimiz Oyunun 6. bölümü çıktı.
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Haberlerden satır başları:
- Eve Online artık ücretsiz oynanabilecek
- Need For Speed: Edge için yeni bir video yayınlandı
- The Game Awards 2016 adayları açıklandı
- Ubisoft yeni oyununun sinyalini Watch Dogs 2’de verdi
- Sony, PlayStation 4 Pro için yeni bir sinematik tanıtım videosu yayınladı
Haberlerin detayları için videomuzu izleyebilirsiniz.
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