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İşimiz Oyun İlk Bölüm

Şu hayatta işi gücü oyun olmuş herkese duyurulur! İşimiz oyun ile oyun dünyasındaki en son haberleri takip edebilirsiniz! Taiwan Excellence'ın sunduğu İşimiz Oyun'un ilk bölümü sizlerle
2 yıl
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İşimiz Oyunun ilk bölümü çıktı.
Haberlerden satırbaşları:
Red Dead Redemption 2 duyuruldu.
Battlefield 1 yeni bir silah duyuruldu.
Blizzard yeni oyununu duyurdu.
Playstation VR piyasaya çıktı.
Haberler için videomuzu izleyebilirsiniz. 

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