Jetway, VIA Nano işlemcili Mini-ITX anakart hazırladı

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Trinity platformunu duyuran VIA, hem Intel'in hem de Nvidia'nın Atom işlemcili çözümlerine karşı iddialı olmayı hedefliyor. DirectX 10.1 destekli ilk kompakt platform olarak dikkat çeken Trinity için çalışmalarına devam eden VIA'nın Nano işlemcileri Mini-ITX anakartlarda da görünmeye başladı. Özellikle Mini-ITX serisi anakartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Jetway, JNF77-N1G6-LF kod adlı anakartında VIA'nın Nano L2200 işlemcisine ve VX800 yonga setine yer vermiş.

Jetway'in 17cm x 17cm boyutlarında Mini-ITX anakartında kullanılan Nano L2200 işlemcisi 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. 1.6GHz'de çalışan işlemcinin ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi ise 17 watt. Tek çekirdekli olan VIA Nano L2200 işlemcisinin destek verdiği FSB hızı 800MHz olarak belirlenmiş. İşlemciye ait temel bazı detayları hatırladıktan sonra Jetway'in kullanıma sunulan yeni anakartı JNF77-N1G6-LF'nin detaylarına geçebiliriz.

Kompakt boyutu ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart VIA'nın VX800 yonga setini temel alıyor. Kullandığı yonga seti itibariyle yine VIA'nın DirectX 9 destekli entegre grafik işlem birimi Chrome 9HC'yi üzerinde barındıran anakart'ta sadece tek bir bellek slotu bulunuyor ve 2GB'a kadar DDR2-667MHz bellek desteği sunuluyor. Genişleme olanakları açısından bir adet PCI ve 2x SATA-II konnektörüne sahip olan Jetway'in yeni anakartında PATA diskler için IDE portuna da yer verilmiş.

Diğer özellikleri arasında 6 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi detayları bulunan Jetway JNF77-N1G6-LF'nin yonga seti pasif, entegre Nano L2200 işlemcisi ise aktif soğutma ile serinletiliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub konnektörünü kullanan anakartın yurt dışı satış fiyatı ise 90$ seviyesinde.