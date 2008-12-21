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Jetway, VIA Nano işlemcili Mini-ITX anakart hazırladı

10 yıl
8,8b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jetway, VIA Nano işlemcili Mini-ITX anakart hazırladı
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Trinity platformunu duyuran VIA, hem Intel'in hem de Nvidia'nın Atom işlemcili çözümlerine karşı iddialı olmayı hedefliyor. DirectX 10.1 destekli ilk kompakt platform olarak dikkat çeken Trinity için çalışmalarına devam eden VIA'nın Nano işlemcileri Mini-ITX anakartlarda da görünmeye başladı. Özellikle Mini-ITX serisi anakartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Jetway, JNF77-N1G6-LF kod adlı anakartında VIA'nın Nano L2200 işlemcisine ve VX800 yonga setine yer vermiş.

Jetway'in 17cm x 17cm boyutlarında Mini-ITX anakartında kullanılan Nano L2200 işlemcisi 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. 1.6GHz'de çalışan işlemcinin ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi ise 17 watt. Tek çekirdekli olan VIA Nano L2200 işlemcisinin destek verdiği FSB hızı 800MHz olarak belirlenmiş. İşlemciye ait temel bazı detayları hatırladıktan sonra Jetway'in kullanıma sunulan yeni anakartı JNF77-N1G6-LF'nin detaylarına geçebiliriz.

Kompakt boyutu ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart VIA'nın VX800 yonga setini temel alıyor. Kullandığı yonga seti itibariyle yine VIA'nın DirectX 9 destekli entegre grafik işlem birimi Chrome 9HC'yi üzerinde barındıran anakart'ta sadece tek bir bellek slotu bulunuyor ve 2GB'a kadar DDR2-667MHz bellek desteği sunuluyor. Genişleme olanakları açısından bir adet PCI ve 2x SATA-II konnektörüne sahip olan Jetway'in yeni anakartında PATA diskler için IDE portuna da yer verilmiş.

Diğer özellikleri arasında 6 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi detayları bulunan Jetway JNF77-N1G6-LF'nin yonga seti pasif, entegre Nano L2200 işlemcisi ise aktif soğutma ile serinletiliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub konnektörünü kullanan anakartın yurt dışı satış fiyatı ise 90$ seviyesinde.


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husyataro 10 yıl
o da seni istemiyormuş zaten
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sampiyon bilo 10 yıl
Açıkçası ben çok beğendim.Gördüğüm kadarıyla kartın tamamında katı kapasitör kullanılmış.
E tabi millet hemen dış görüntüsüne bakarak ön yargıya kapılıyor.
Hem fanı küçük olmasına rağmen eminimki düşük devirde,sessiz çalışıyordur.Çünkü,bu tür sistemler fazla ısınmıyor.Ve küçük bir hava akımı ile soğuyorlar.Güç konnektörüde en tepeye konuşlandırılarak kablonun ortalıktan geçesi önlenmiş.

edit: Bios pilinide diklemesine koymuşlar.Daha çok devre sığdırabilsinler diye.
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gun 10 yıl
Intel'in One Laptop per Child (OLPC), programında başarısız olmasının ardından Via sanırım bunu başaracak. Şunu bir kasa ve güç kaynağına koysan 110$'a rahatça satılır. Tabii ram ve diskte almak gerek oda aşağı yukarı ne kadar patlar siz tahmin edin artık :D
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Hirotaro 10 yıl
bedava verseler almam
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
VIA kasıyor kendini bakalm nolacak
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XivA 10 yıl
çok kalitesiz görünüyor. fiyatta yurtdışına göre pahalı gibi.
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max975 10 yıl
soğutma ilginç olmuş...
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Confusion 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

çok kalitesiz görünüyor. fiyatta yurtdışına göre pahalı gibi.


Jetway'in 17cm x 17cm boyutlarında Mini-ITX anakartında kullanılan Nano L2200 işlemcisi 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. 1.6GHz'de çalışan işlemcinin ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi ise 17 watt. Tek çekirdekli olan VIA Nano L2200 işlemcisinin destek verdiği FSB hızı 800MHz olarak belirlenmiş.


O/B grafik çözümü+cpu+board=90USD bence çok güzel bir fiyat

bunun üzerine tek slot 2GB ramle HTPC nin kralı olur ama ilk olarak tam yükleme harcadığı toplam güç tüketimini görmek lazım
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woofer4000 10 yıl
Nvidia'nın ki buna bin basar :D :D :D
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engin_9091 10 yıl
o işlemcinin üstündeki fan ne öle aman allahım.uyduruktan bi fan dakmışlar çok dandik duruyo.çok özensiz
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