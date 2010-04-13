Karşınızda Ubuntu ve Windows 7 destekli tablet: Ekoore ET10TA

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İtalya merkezli Ekoore firması Ubuntu ve Windows 7 destekli tabletleri olan ET10TA'yı satışa sundu. Ekoore ET10TA tablet, yazılım ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekoore'nin tableti standart olarak Intel Atom N270 1.6Ghz işlemciye, 1GB sistem belleğine ve 160 GB kapasiteli sabit diske sahip. 10 inç'lik ekrana sahip olan 1024x600 çözünürlük sunuyor. Ekoore ET10TA tablette 3 adet USB 2.0 girişi, kart okuyucu, VGA çıkışı ve kulaklık/mikrofon girişleri bulunuyor.

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Ekoore ET10TA tablet'in kişiselleştirme yapısı bellek, sabit disk, 3G, GPS ve işletim sistemi seçeneklerini kapsıyor. Kullanıcılar bu tablete dilerlerse 2 GB bellek, 320 GB sabit disk, 3G ve GPS modülleri ve Windows 7 işletim sistemi takviyesi yapabiliyor. İtalya merkezli Ekoore firmasının hazırladığı tablet standart özellikleri ile 638$ fiyat etiketine sahip oluyor. Kullanıcılara verilen kişiselleştirme işlemleri ile fiyatın yükseleceği belirtildi.