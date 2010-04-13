Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Karşınızda Ubuntu ve Windows 7 destekli tablet: Ekoore ET10TA

Ekoore firması Ubuntu ve Windows 7 destekli tabletleri olan ET10TA'yı satışa sundu.
9 yıl
11,2b
1
6
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Karşınızda Ubuntu ve Windows 7 destekli tablet: Ekoore ET10TA
Tam Boyutta Gör

İtalya merkezli Ekoore firması Ubuntu ve Windows 7 destekli tabletleri olan ET10TA'yı satışa sundu. Ekoore ET10TA tablet, yazılım ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekoore'nin tableti standart olarak Intel Atom N270 1.6Ghz işlemciye, 1GB sistem belleğine ve 160 GB kapasiteli sabit diske sahip. 10 inç'lik ekrana sahip olan 1024x600 çözünürlük sunuyor. Ekoore ET10TA tablette 3 adet USB 2.0 girişi, kart okuyucu, VGA çıkışı ve kulaklık/mikrofon girişleri bulunuyor.

Karşınızda Ubuntu ve Windows 7 destekli tablet: Ekoore ET10TA
Tam Boyutta Gör

Ekoore ET10TA tablet'in kişiselleştirme yapısı bellek, sabit disk, 3G, GPS ve işletim sistemi seçeneklerini kapsıyor. Kullanıcılar bu tablete dilerlerse 2 GB bellek, 320 GB sabit disk, 3G ve GPS modülleri ve Windows 7 işletim sistemi takviyesi yapabiliyor. İtalya merkezli Ekoore firmasının hazırladığı tablet standart özellikleri ile 638$ fiyat etiketine sahip oluyor. Kullanıcılara verilen kişiselleştirme işlemleri ile fiyatın yükseleceği belirtildi.

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ne zaman gelecek bu??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabe 9 yıl
Bu ürün en geç mayıs başında Auri markasıyla ülkemizde satışa sunulacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santhora 9 yıl
Bu Apple denen kazıkçı bişey çıkartıyo, sonra herkes onu takip ediyo. işin ilginç yanı çoğu firmadan Apple'dan daha kaliteli daha işlevsel ürün çıkartmasına rağmen en çok Apple satıyor. Amma marka fanatiği var şu Apple'ın. Mesela bence bu ürün iPad'e 10 basar. Bir kere x86 işlemci var dahası Windows 7. Yani gelişmiş oyunlar dışında ne istersen yapabilirsin. Ama eminim iPad bndan kat kat çok satacaktır. İlginç!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensaronline 9 yıl
Süper.
Geleceğin yaygın teknolojisi tablet pc gittikçe gelişiyor. Sevindirici.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
golge3546 9 yıl
Eh yakında şurubu da çıkar:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim