Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    0xc00007b hatası nasıl çözülür? (Windows 7/10 & 11)

    Windows 7/10/11'de "Uygulama düzgün olarak başlatılamadı" hatası alanlar buraya! İşte oyunlarda da sıkça alınan 0xc00007b hatasının çözümü için yapmanız gerekenler:

    0xc000007b, Windows 7’den 11’e tüm işletim sistemlerinde karşılaşılan hatalardan biri. PES, GTA, Metin2, Far Cry 3 gibi eski oyunlar ve Epic Games’den indirilen yeni oyunları açarken alındığından Uygulama düzgün olarak başlatılamadı 0xc000007b hatasının çözümü sıkça merak edilir. Peki, uygulama hatası nasıl düzeltilir?

    0xc00007b hatası çözüm yolları ✅

    uygulama başlatılamadı hatası neden olur
    0xc00007b hata mesajı, Windows dosyalarının bozulduğunu veya program dosyalarındaki bir DLL dosyasının eksik olmasından kaynaklanır. Genellikle 32 bit yerine 64 bit yazılım yüklediğinde (veya tam tersi) bu hata alır. İşte Windows 7, 10 ve 11 işletim sisteminde görülen 0xc00007b hatasının çözümü ⬇️

    1️⃣ Bilgisayarı yeniden başlatın

    0xc00007b hatası kolay çözümü Tam Boyutta Gör
    0xc000007b hatası dahil olmak üzere Windows 11'deki çoğu hata, basit bir yeniden başlatma ile düzeltilebiliyor. Bilgisayarı yeniden başlattığınızda, sistem yeniden yüklenir, sorun otomatik olarak ortadan kalkar. Masaüstüne gidin, Alt + F4 tuşlarına basarak Windows’u Kapat menüsünü açın ve Yeniden Başlat’ı seçin.

    2️⃣ Windows’u güncelleyin

    0xc000007b çözümü windows 11 Tam Boyutta Gör
    0xc000007b hatasının çıkmasının bir diğer nedeni de güncel olmayan Windows sürümünün kullanılmasıdır. Eski yazılım sürümleri genellikle birçok soruna neden olur. Sisteminizi en son sürüme güncelleyerek bunun düzeltebilirsiniz. Windows 11’de Ayarları’ı açıp Windows Update’i ardından “Güncellemeleri Kontrol Et”e tıklayarak güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve yükleyebilirsiniz. Windows 10’da Ayarlar uygulamasını açıp “Güncelleme ve Güvenlik” altında güncelleme ekranına ulaşabilirsiniz. Mevcut güncellemeleri yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın; sorununuz büyük ihtimalle düzelecektir.

    3️⃣ Uygulamayı yönetici haklarıyla çalıştırın

    0xc000007b çözümü windows 10 Tam Boyutta Gör
    Bazı uygulamalar yönetici haklarıyla çalışır. Uygulamanızı yönetici ayrıcalıklarıyla başlatın ve çalışıp çalışmadığına bakın. Bu, 0xc00007b hatanızı çözmenize yardımcı olabilir. Bunu yapmak için, uygulamanın kısayolunu bulun, sağ tıklayın ve “Yönetici olarak Çalıştır”ı seçin. Bunu her defasında yapmamak için, uygulama kısayoluna sağ tıklayıp Uyumluluk sekmesi altında “Bu programı yönetici olarak çalıştır” kutucuğunu işaretleyin.

    4️⃣ Microsoft Visual C++ Yeniden Dağıtılabilir paketini yükleyin

    0xc00007b hatası düzeltme Microsoft Visual C++ indir Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Visual C++ Yeniden Dağıtılabilir paketleri, çeşitli yüklü uygulamalarınızın çalışmasını sağlar. Bu paketlerden biri veya birkaçının bozulmuş olması, uygulamalarınızla ilgili sorunlara yol açması mümkündür. Microsoft’un sitesinden en son C++ Yeniden Dağıtılabilir paketlerini yükleyebilirsiniz.

    .Net Framework’ü yüklemeniz de önerilir. Windows + R tuşlarına basın ve “isteğe bağlı özellikler / optionalfeatures” yazın. .NET Framework 3.5 kutucuğunu işaretleyin ve etkinleştirmek için Tamam’a tıklayın. Windows’un gerekli dosyaları yüklemesini bekleyin.

    5️⃣ Windows’un bozuk dosyalarını onarın

    uygulama düzgün başlatılamadı çözümü cmd komutu Tam Boyutta Gör
    Uygulamanın çekirdek dosyalarında olduğu gibi, Windows sisteminin de temel dosyaları bozulmuş olabilir. Bu da uygulama başlatma sonlarına neden olabilir. Bu durumda, bilgisayarınızdaki bozuk dosyaları bulup düzeltmek için PC’nizin yerleşik SFC (Sistem Dosyası Denetleyicisi) aracını kullanabilirsiniz. Bu araç, PC’nizdeki hatalı dosyaları otomatik olarak algılar ve çalışan dosyalarla değiştirir. İlk olarak, Komut İstemi’ni yönetici ayrıcalığıyla çalıştırıp “DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth” komutunu girin. Bu komut, Windows Update aracılığıyla bozuk sisteminizi düzeltmek için gereken dosyaların bilgisayara indirilmesini sağlar. İşlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir. Bittiğinde, sisteminizdeki bozuk dosyaların taranıp düzeltilmesi için “sfc/scannow” komutunu yazın.

    Uygulama düzgün olarak başlatılamadı hatası ne demek ❓

    Uygulama başlatılamadı 0xc000007b hatası, genellikle uygulamaların veya sistem dosyalarının 32-bit ile 64-bit sürümleri arasındaki bir çakışma nedeniyle oluşur. Ayrıca eksik veya bozuk sistem dosyalarından, .NET Framework veya DirectX'le ilgili sorunlardan da kaynaklanabilir. Uygulama ile sistem mimarisi arasındaki uyumsuzluk veya hasarlı disk sektörleri de bu hatayı tetikleyebilir.

    Windows 7/8/10 ve hatta 11’de bir oyunu veya programı açarken “Bu uygulama düzgün olarak başlatılamadı (0xc000007b). Uygulamayı kapatmak için Tamam'a tıklayın.” şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz. 0xc000007b hatasının çözüm yolları oldukça basit ve yukarıda adım adım gösterilmiştir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ekmek fırını nereye şikayet edilir ses yalıtım boyası işe yarıyor mu toyota yaris 1.4 d-4d yorumlar termosifon havası nasıl alınır doğalgaz menfezi yönü nasıl olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız