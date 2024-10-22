0xc00007b hatası nasıl çözülür? (Windows 7/10 & 11)

0xc000007b, Windows 7’den 11’e tüm işletim sistemlerinde karşılaşılan hatalardan biri. PES, GTA, Metin2, Far Cry 3 gibi eski oyunlar ve Epic Games’den indirilen yeni oyunları açarken alındığından Uygulama düzgün olarak başlatılamadı 0xc000007b hatasının çözümü sıkça merak edilir. Peki, uygulama hatası nasıl düzeltilir?
0xc00007b hatası çözüm yolları ✅
1️⃣ Bilgisayarı yeniden başlatın
2️⃣ Windows’u güncelleyin
3️⃣ Uygulamayı yönetici haklarıyla çalıştırın
4️⃣ Microsoft Visual C++ Yeniden Dağıtılabilir paketini yükleyin
.Net Framework’ü yüklemeniz de önerilir. Windows + R tuşlarına basın ve “isteğe bağlı özellikler / optionalfeatures” yazın. .NET Framework 3.5 kutucuğunu işaretleyin ve etkinleştirmek için Tamam’a tıklayın. Windows’un gerekli dosyaları yüklemesini bekleyin.
5️⃣ Windows’un bozuk dosyalarını onarın
Uygulama düzgün olarak başlatılamadı hatası ne demek ❓
Uygulama başlatılamadı 0xc000007b hatası, genellikle uygulamaların veya sistem dosyalarının 32-bit ile 64-bit sürümleri arasındaki bir çakışma nedeniyle oluşur. Ayrıca eksik veya bozuk sistem dosyalarından, .NET Framework veya DirectX'le ilgili sorunlardan da kaynaklanabilir. Uygulama ile sistem mimarisi arasındaki uyumsuzluk veya hasarlı disk sektörleri de bu hatayı tetikleyebilir.
Windows 7/8/10 ve hatta 11’de bir oyunu veya programı açarken “Bu uygulama düzgün olarak başlatılamadı (0xc000007b). Uygulamayı kapatmak için Tamam'a tıklayın.” şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz. 0xc000007b hatasının çözüm yolları oldukça basit ve yukarıda adım adım gösterilmiştir.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)