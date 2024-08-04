Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör StatCounter'ın yeni istatistiklerine göre, Windows 11, 2021'deki lansmanından bu yana ilk kez yüzde 30 pazar payını aşarak yüzde 30,83 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Sadece bir ay içinde rakamlar %1,08 artarak geçen yıla göre %7,17 artış gösterdi.

Windows 11'in Dosya Gezgini'nden Android telefonlara erişilecek 1 hf. önce eklendi

Windows 10'un pazar payı düşüş eğiliminde

Windows 11'in pazar payındaki artış, Windows 10 kullanıcılarının yeni işletim sistemine geçiş yapmalarından kaynaklanıyor. Windows 10 işletim sistemi %65'in biraz altındaki pazar payı ile hala lider konumunda. Ancak kullanım oranının her geçen ay düştüğü de dikkat çeken bir istatistik.

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Windows işletim sisteminin daha eski sürümleri de pazarda önemli bir paya sahip. Zira, Windows 7 halen dünyadaki tüm bilgisayarların %3,04'ünde ve Windows 8.1 ise %0,42'sinde kurulu ve çalışır durumda. Windows XP ise dünya genelinde sadece %0,38 oranında kullanılıyor.

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Windows 11 pazar payı ilk kez yüzde 30'u aştı