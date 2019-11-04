Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0

Tam Boyutta Gör

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan araştırmacıların 2013 yılında tanıttığı ve kendi kendine bir araya gelen M-Block adındaki küp robotların ikinci nesli duyuruldu.

“Modüler” kelimesinin ilk harfinden adını alan M-Block 2.0 adındaki robotlar ilgili araştırmacılar tarafından paylaşılan bir videoda hünerlerini gösterdi. İlk nesle benzer şekilde hareket eden ve içlerindeki çark sayesinde kazandıkları ivmeyle birbirlerinin üzerine çıkabilen robotlar, yine selefleri gibi üzerlerindeki mıknatıslar sayesinde kendilerini sabitleyebiliyor.

İkinci nesil robotlara kazandırılan yeni özellikler de yok değil. M-Block 2.0’lar her robot üzerinde bulanan “barkod benzeri” bir sistem yardımıyla örneğin, yön takibi yapabiliyor. Kolektif bir bilinçle hareket eden yeni nesil küp robotlar, bu sayede birbirlerinin yerini tespit edip bir araya gelme yeteneğine de sahip.

Ürkütücü görünen bu özellik MIT News’e göre birçok kullanım alanı vadediyor. Örneğin; bir yangın esnasında ulaşılmaz hale gelen merdivenler yerine bir grup M-Block’un oluşturacağı merdivenle insanların kurtarılabileceği ifade ediliyor. Bunun dışında söz konusu robotların; üretim, sağlık, oyuncak yapımı gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtilmiş.

M-Block’ların marifetlerini sergilediği videoya aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2019/11/1/20944552/robot-blocks-hive-mit-m-blocks