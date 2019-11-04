Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0

    MIT'de görev yapan araştırmacılar, kendi kendine bir araya gelebilen M-Block adındaki küp robotların ikinci neslini tanıttı. Karşınızda M-Block 2.0!
    2 hf.
    1,4b
    1
    6
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0
    Tam Boyutta Gör

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan araştırmacıların 2013 yılında tanıttığı ve kendi kendine bir araya gelen M-Block adındaki küp robotların ikinci nesli duyuruldu.

    “Modüler” kelimesinin ilk harfinden adını alan M-Block 2.0 adındaki robotlar ilgili araştırmacılar tarafından paylaşılan bir videoda hünerlerini gösterdi.  İlk nesle benzer şekilde hareket eden ve içlerindeki çark sayesinde kazandıkları ivmeyle birbirlerinin üzerine çıkabilen robotlar, yine selefleri gibi üzerlerindeki mıknatıslar sayesinde kendilerini sabitleyebiliyor.  

    İkinci nesil robotlara kazandırılan yeni özellikler de yok değil. M-Block 2.0’lar her robot üzerinde bulanan “barkod benzeri” bir sistem yardımıyla örneğin, yön takibi yapabiliyor. Kolektif bir bilinçle hareket eden yeni nesil küp robotlar, bu sayede birbirlerinin yerini tespit edip bir araya gelme yeteneğine de sahip.  

    Ürkütücü görünen bu özellik MIT News’e göre birçok kullanım alanı vadediyor. Örneğin; bir yangın esnasında ulaşılmaz hale gelen merdivenler yerine bir grup M-Block’un oluşturacağı merdivenle insanların kurtarılabileceği ifade ediliyor.  Bunun dışında söz konusu robotların; üretim, sağlık, oyuncak yapımı gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtilmiş.

    M-Block’ların marifetlerini sergilediği videoya aşağıda göz atabilirsiniz.

     



    https://www.theverge.com/2019/11/1/20944552/robot-blocks-hive-mit-m-blocks Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TalihsizSerüvenci 2 hf. yeni yorumcu
    Onu bilmem de oyuncak olarak çıksa güzel olur bu :) Gece atcan 100 tanesini yere sabah bi kalkıyon merdiven olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Bunun altına da bir, "adamlar ne yapıyor, biz hala..." yorumu bekliyordum. Lakin uzun haber okunmamış.

    Güzel projeye benziyor, umarım başarılı olur ama "bilinç" terimi hatalı olmuş. Sonuçta robot bu, kendinden haberi yok ki. O başka bir felsefi tartışma...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RaptorFX 2 hf.
    Hiro Hamada...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SEO19 2 hf.
    bu momentum oluşturma motoru,
    bu nasa nın uzay yürüyüşü için hazırlandığı bir sistemdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hopeyoung 2 hf.
    Adım adım daha tehlikeli hale geliyor bu robot işi. Umarım silah sektörüne hizmet etmeyecektir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 2 hf.
    Gayet güzel tabi lakin o hayal edilen kullanım alanlarında kullanılabilmesi için en az 10 versiyon daha gelişmesi gerekir sanırım zira görsellerde bile x15 hızda olmasına rağmen yavaş gibi görünüyor. Bunlar x1 hızda yangında merdivene dönüşene kadar orası yanar, sonra orası özelleştirip yabancıya satılır, oraya otel dikerler bunlar ancak otelin merdiveni olur.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Apple artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortak çalışacak 2 hf. Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl? 2 hf. Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı 2 hf. Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı 2 hf. 108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Dell renk ölçer özelliğe sahip, 27 inçlik 4K monitörünü tanıttı 2 hf. WD 96 katmanlı 3D QLC yongalarının hacimli üretimine başladı 2 hf. Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir 2 hf. Dropbox’ın 100GB dosya paylaşım uygulaması Transfer betadan çıktı 2 hf. Microsoft Japonya, 3 gün haftalık tatil sistemini denedi: Üretkenlikte %40 artış 2 hf. Facebook şirket logosunu değiştirdi 2 hf. Hubble, 'çarpışma halindeki' iki galaksinin inanılmaz görüntüsünü yayınladı 2 hf. Google Play’den satın alacağınız her içerik için puan kazanacaksınız 2 hf. Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020 2 hf. Hideo Kojima şimdi de film sektörüne adım atıyor 2 hf. Adobe yazılımlarına GeForce RTX takviyesi 2 hf. Yüksek enerji yoğunluğu olan yeni nesil şarj edilebilir piller 2 hf. LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1 2 hf. Microsoft, Project Cortext'i duyurdu 2 hf. Galaxy S11 yazılımı için çalışmalar başladı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0 Sonraki İngiliz vergi dairesinden kripto paralara ilişkin güncelleme 2 hf. Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor 2 hf. IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor! 2 hf. SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek 2 hf. 2si1: iPhone 11 deneyimlerimiz ve kutu açılışı 2 hf. Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek? 2 hf. The Sims serisi Electronic Arts’a 5 milyar dolar kazandırdı 2 hf. PUBG Mobile 10. sezon tarihi açıklandı 2 hf. Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi 2 hf. Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir 2 hf. Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor 2 hf. 5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek 2 hf. MediaTek uygun fiyatlı 5G yonga setleri hazırlıyor 2 hf. Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede 2 hf. Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi 2 hf. iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı 2 hf. Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor 2 hf. Microsoft akıllı kumaş pazarına girmeye hazırlanıyor 2 hf. Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı 2 hf. Diablo IV internet bağlantısı olmadan oynanamayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim