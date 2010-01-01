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Lian Li PC60FW Mid Tower Kasa video inceleme

9 yıl
74,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lian Li'den küçük ama etkili bir kasa PC60FW

Bu videomuzda Lian Li'nin Mid Tower olmasına rağmen Big Tower kasalardaki fonksiyon ve kurulum kolaylıklarına sahip olan PC60FW model isimli kasasını inceliyoruz.


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coupant 9 yıl
Bu kasanın PC-60FWB'dan farkı nedir?
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talh4wk 9 yıl
çok güzel yaw
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HexfeT 9 yıl
Outrage

çok güzel yaw


Hortlayan başlıklar ve cevaplara bak ("çok güzel yaw", "video için teşekkürler :) ", "inceleme için teşekkürler", "fiyatı güzelmiş :) ")

Şu konu dışına ya da gereksizlere atılan postlar post sayılsa böyle şeyler olmayacak ama...

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mussi47 9 yıl
birde bu kasayı inceleseniz keşke :)
THERMALTAKE Element S Siyah MidTower VK60001W2Z
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gun 9 yıl
Net Ağırlık 5.9 kg diyor.
Bende bir Lian-Li kullanıcısıyım ve benim kasam PC-C32 modeli yatık yani HTPC kasa.
Açıkcası Lian-Li'den sonra başka bir kasa kullanasım yok. Bu yüzden ufak bir kasada alsam büyükte alsam en kalitelisini yani bu markayı alırım.
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DavutGENC 9 yıl
Güzel Case
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TSForever 9 yıl
Kasaya 2 fan takılabilmesi iyi olmamış en azından yan kapakta ve üst tarafta fan yuvası bulunmalıydı.
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Guest-19232E7C9 9 yıl
İnceleme için teşekkürler..
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Batuist 9 yıl
Yine Mesut Çevik farkı.. Harika bir video inceleme.. Oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. İnceleme için teşekkürler.. Devamını bekleriz..
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UzmaN345 9 yıl
Kasa havalandırma çok zayıf 2 c düsüyor kapakta 27mm fan sart bence
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Ahmet-79 9 yıl
Güzel kasa,inceleme içinde teşekkürler.
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M1A2Abrams 9 yıl
inceleme için teşekkürler
Cooler Master Haf 932 incelemeside bekliyoruz...
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Sadece Sürücü 9 yıl
kasa güzel ama sesli hem de çok sesli yapıda. hdd bana çok sıcak geldi. benim 528as 1tb seagate bile 27 derece'nin üstüne geçmiyor 12lik 1400rpm fan var önünde. ayrıca mesut abi 5.40 saniyesinde derli toplu diyorsun da kablolar çok pis sırıtıyor. toplanması lazım. çok göze batıyorlar.
Bir de anlamadığım nokta kasanın altından psu hava alamıyor di mi?
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