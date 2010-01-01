Lian Li PC60FW Mid Tower Kasa video inceleme

Bu videomuzda Lian Li'nin Mid Tower olmasına rağmen Big Tower kasalardaki fonksiyon ve kurulum kolaylıklarına sahip olan PC60FW model isimli kasasını inceliyoruz.
Outrage çok güzel yaw
Hortlayan başlıklar ve cevaplara bak ("çok güzel yaw", "video için teşekkürler :) ", "inceleme için teşekkürler", "fiyatı güzelmiş :) ")
Şu konu dışına ya da gereksizlere atılan postlar post sayılsa böyle şeyler olmayacak ama...
THERMALTAKE Element S Siyah MidTower VK60001W2Z
Bende bir Lian-Li kullanıcısıyım ve benim kasam PC-C32 modeli yatık yani HTPC kasa.
Açıkcası Lian-Li'den sonra başka bir kasa kullanasım yok. Bu yüzden ufak bir kasada alsam büyükte alsam en kalitelisini yani bu markayı alırım.
Cooler Master Haf 932 incelemeside bekliyoruz...
Bir de anlamadığım nokta kasanın altından psu hava alamıyor di mi?