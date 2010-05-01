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Logitech 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta klavye ve fare olmak üzere çevre birimleri üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Logitech, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %29 artış ile 525 milyon dolar gelir elde eden firmanın net kârı ise 24 milyon dolar oldu. Yapılan açıklamaya göre perakende satışlarını %27 arttıran firma bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını Amerika'da %54, EMEA olarak bilinen Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da %15 ve Asya'da %10 arttırırken, OEM satışların da %1 artış gösterdiği belirtildi.

Logitech, 30 Haziran'da sona erecek mevcut çeyrekte, 450 ile 465 milyon dolar arasında gelir bekliyor.


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birolmth 8 yıl
DH Misafiri
göz var nizam var bu mu kalite mouselar beş para etmez.

bunu soleyen ilk insan olarak tarihe geçtin...:D
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HRNclk777 8 yıl
rumplepad 2 hala taş gibi, bence biraz kötü malzeme kullanmaları gerekiyoor
yada daha pahalıya satsınlar
her şekilde parasını haketti
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ozkansnr 9 yıl
o mouse soyulması elin çok terlemesi ile ilgili bir olay
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DH Misafiri 9 yıl
göz var nizam var bu mu kalite mouselar beş para etmez.
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alito 9 yıl
şu G9 mouselardaki soyulma olayını cok duyuyorum ama birtürlü şahit olamadım bende nerdeyse 1 yıldır kullanıyorum ama öyle birsey yasamadım ne yapıyorsunuzda mouse un üstü soyuluyor anlamıyorum bıçakmı bileyliyorsunuz üstünde?
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Schumii 9 yıl

alito

şu G9 mouselardaki soyulma olayını cok duyuyorum ama birtürlü şahit olamadım bende nerdeyse 1 yıldır kullanıyorum ama öyle birsey yasamadım ne yapıyorsunuzda mouse un üstü soyuluyor anlamıyorum bıçakmı bileyliyorsunuz üstünde?



Fırsatım olsa çekip fotolarını atardım. Neredeyse yarıdan fazlası soyuldu sizinkinin soyulmaması ilginç...
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brkipci 9 yıl
bendede var g9 yaklasık 2 yıl sonra soyulmaya basladı el terlemesinden oluyor lakin benim elim terledimi mouse u peceteyle kurulamak zrunda kalıyorum kullan biraz anlıcaksın ama logitech sadece ustlerini satıyor diye biliyorum bi ara vatan bilgisayarda gordum ama son oldu bidaha rastlamadım hic
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Tolgá 9 yıl
logitech rx1500 aldım harika mause çok memnunum çok şey öğretti bana
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The Catalyst 9 yıl
bende logitech'ten çok memnunum.Mouse olarak g5 var. Şu ana kadar kullandığım en iyi mouse.Kaliteli yapıyorlar gerçekten
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sertacaygun 9 yıl
Genelde ürünleri pahalıdır.
Galiba bir aralar zor bir duruma düşmüşlerdi ?
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Schumii 9 yıl
Ben de memnunum ama G-9 mouse'tan hiç memnun kalamadım. Kullanım ve rahatlık açısından çok güzel fakat aldıktan 1-2 ay sonra üstünün kaplaması soyulmaya başladı. Ellerim de terlemez daha önce de G5 vardı onu 1 yıl kullandım ama en ufak bir soyulma bile olmamıştı...
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koxp94 9 yıl
evet kaliteli ürünler satıyor gerçekten ben de kullanıyorum memnunum
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M1A2Abrams 9 yıl
pahalı ama en kaliteli ürünleri üreten bir firma. helal olsun
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