İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Başta klavye ve fare olmak üzere çevre birimleri üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Logitech, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %29 artış ile 525 milyon dolar gelir elde eden firmanın net kârı ise 24 milyon dolar oldu. Yapılan açıklamaya göre perakende satışlarını %27 arttıran firma bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını Amerika'da %54, EMEA olarak bilinen Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da %15 ve Asya'da %10 arttırırken, OEM satışların da %1 artış gösterdiği belirtildi.
Logitech, 30 Haziran'da sona erecek mevcut çeyrekte, 450 ile 465 milyon dolar arasında gelir bekliyor.
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bunu soleyen ilk insan olarak tarihe geçtin...:D
her şekilde parasını haketti
Fırsatım olsa çekip fotolarını atardım. Neredeyse yarıdan fazlası soyuldu sizinkinin soyulmaması ilginç...
Galiba bir aralar zor bir duruma düşmüşlerdi ?