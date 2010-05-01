Başta klavye ve fare olmak üzere çevre birimleri üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Logitech, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %29 artış ile 525 milyon dolar gelir elde eden firmanın net kârı ise 24 milyon dolar oldu. Yapılan açıklamaya göre perakende satışlarını %27 arttıran firma bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını Amerika'da %54, EMEA olarak bilinen Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da %15 ve Asya'da %10 arttırırken, OEM satışların da %1 artış gösterdiği belirtildi.

Logitech, 30 Haziran'da sona erecek mevcut çeyrekte, 450 ile 465 milyon dolar arasında gelir bekliyor.