Mouse hz testi nasıl yapılır? Polling rate ayarlama yolları

Sürekli gelişen oyun dünyasında hassasiyet ve tepkisellik gerçek anlamda sürükleyici oyun deneyiminin temel taşları olarak karşımıza çıkıyor. Oyun donanımları arasında sıklıkla göz ardı edilen ancak önemli bir husus mouse polling rate değeridir. Peki, mouse hz testi nasıl yapılır? Oyunlarda polling rate kaç olmalıdır, neden önemlidir? Mouse yenileme hızı hakkında her şey burada.

Birçok mouse üreticisinin resmi sitelerinden indirebileceğiniz yardımcı uygulaması vardır. Fareniz daha yüksek polling rate değerini destekliyorsa, fare ayarlarını değiştirmek için bu uygulamaları kullanabilirsiniz.

Daha hızlı polling rate değerine sahip birçok üst düzey gaming mouse , hz ayarlama için kullanabileceğiniz özel düğmelere sahiptir. Farenizde hızı ayarlamanıza, değiştirmenize olanak tanıyan özel düğmeler varsa basın ve bir fark görüp görmediğinize bakın. Daha yüksek yenileme hızı ayarlamanın farenizin pil ömrünü olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. Yenileme oranını bilgisayar donanımınız ve monitörünüz için gerekenden fazla artırmayın.

Mouse polling rate nedir ❓

Tam Boyutta Gör Polling rate, Türkçede yenileme hızı/oranı anlamına gelir. Farenin bilgisayara ne sıklıkta bilgi gönderdiğini ifade etmektedir. Bu bilgi, mouse konumunu ve düğmelere tıklamayı içerir.

Mouse polling rate, Hertz (Hz) cinsinden ölçülür. Örneğin; 1000Hz polling rate, farenin konumunu saniyede 1000 kez güncellediği ve hareketlerin hızlı ve akıcı hissettirdiği anlamına gelir. Bu duyarlılık doğrudan oyuna yansır. Polling rate değeri ne kadar yüksek olursa, milisaniye cinsinden o kadar az gecikme yaşanır. Daha yüksek yenileme hızları, e-spor profesyonelleri veya mutlak hassasiyet ve hıza ihtiyaç duyan yüksek yenileme oranlı monitörlere sahip oyuncular için oyunun kurallarını değiştirir.

Polling rate, DPI ile aynı değildir. Fare DPI değeri, farenizi hareket ettirdiğinizde imlecin inç başına kaç piksel hareket ettiğini gösterir. Daha yüksek DPI, farenizin hızını ve hassasiyetini etkileyebilirken, farenizin performansını etkilemez. Daha yüksek yenileme hızına sahip fare, konum ve düğme tıklamaları açısından çok daha iyi yanıt süresine sahip olur.

Mouse polling rate yanıt süreleri şu şekildedir: