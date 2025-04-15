Mouse hz testi nasıl yapılır? Polling rate ayarlama yolları

- Mouse Hz (polling rate) testi nasıl yapılır 🖱️
- Polling rate test siteleriyle mouse hz ölçme
- Razer Polling Rate Tester ile mouse hz öğrenme
- Mouse Hz ayarlama nasıl yapılır ⚙️
- 1️⃣ Fare düğmelerini kullanın
- 2️⃣ Mouse yazılımını kullanın
- Polling rate değeri kaç olmalı 🎮
- Mouse polling rate nedir ❓
- Yorumlar
Sürekli gelişen oyun dünyasında hassasiyet ve tepkisellik gerçek anlamda sürükleyici oyun deneyiminin temel taşları olarak karşımıza çıkıyor. Oyun donanımları arasında sıklıkla göz ardı edilen ancak önemli bir husus mouse polling rate değeridir. Peki, mouse hz testi nasıl yapılır? Oyunlarda polling rate kaç olmalıdır, neden önemlidir? Mouse yenileme hızı hakkında her şey burada.
Mouse Hz (polling rate) testi nasıl yapılır 🖱️
Polling rate test siteleriyle mouse hz ölçme
- Polling rate test sitesine girin
- Mouse hz değerini öğrenmek için “Start”a tıklayın
- Fareyi hareket ettirmeye başlayın
- İmleç hareketleriniz kaydedilip grafik üzerinde gösterilecek
- Max ölçülen en yüksek polling rate değeridir
- Mouse hz testini tamamlamak için herhangi bir yere tıklayın
Razer Polling Rate Tester ile mouse hz öğrenme
- Razer Polling Rate Tester’ı çalıştırın
- Select Device kısmından farenizi seçin
- Grafik ölçek değeri girin (8000 Hz gibi)
- S tuşuna basarak testi başlayın
- Farenizi düzgün, kesintisiz, dairesel hareketlerle hareket ettirin
- Mouse hz öğrenmek için P tuşuna basarak testi durdurun
Mouse Hz ayarlama nasıl yapılır ⚙️
1️⃣ Fare düğmelerini kullanın
Daha hızlı polling rate değerine sahip birçok üst düzey gaming mouse, hz ayarlama için kullanabileceğiniz özel düğmelere sahiptir. Farenizde hızı ayarlamanıza, değiştirmenize olanak tanıyan özel düğmeler varsa basın ve bir fark görüp görmediğinize bakın. Daha yüksek yenileme hızı ayarlamanın farenizin pil ömrünü olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. Yenileme oranını bilgisayar donanımınız ve monitörünüz için gerekenden fazla artırmayın.
2️⃣ Mouse yazılımını kullanın
Birçok mouse üreticisinin resmi sitelerinden indirebileceğiniz yardımcı uygulaması vardır. Fareniz daha yüksek polling rate değerini destekliyorsa, fare ayarlarını değiştirmek için bu uygulamaları kullanabilirsiniz.
- Razer: Razer Synapse (Mouse - Performance - Polling Rate)
- Logitech: Logitech G Hub (Sensivity - DPI - Report Rate)
- SteelSeries: SteelSeries GG (Engine - Gear - Mouse Sensivity Settings - Polling Rate)
- Corsair: iCUE (Devices - Settings - Mouse - Polling Rate)
- HyperX: HyperX NGenuity (Performance - Polling Rate)
Polling rate değeri kaç olmalı 🎮
- 125 Hz: Sıradan gezinme ve yavaş tempolu oyunlar için yeterlidir
- 500 Hz: Çok fazla sistem kaynağı tüketmeden daha az gecikme sunar
- 1000 Hz: MOBA ve FPS oyunları gibi hızlı tempolu, rekabetçi oyunlar için uygun değerdir
Mouse polling rate nedir ❓
Mouse polling rate, Hertz (Hz) cinsinden ölçülür. Örneğin; 1000Hz polling rate, farenin konumunu saniyede 1000 kez güncellediği ve hareketlerin hızlı ve akıcı hissettirdiği anlamına gelir. Bu duyarlılık doğrudan oyuna yansır. Polling rate değeri ne kadar yüksek olursa, milisaniye cinsinden o kadar az gecikme yaşanır. Daha yüksek yenileme hızları, e-spor profesyonelleri veya mutlak hassasiyet ve hıza ihtiyaç duyan yüksek yenileme oranlı monitörlere sahip oyuncular için oyunun kurallarını değiştirir.
Polling rate, DPI ile aynı değildir. Fare DPI değeri, farenizi hareket ettirdiğinizde imlecin inç başına kaç piksel hareket ettiğini gösterir. Daha yüksek DPI, farenizin hızını ve hassasiyetini etkileyebilirken, farenizin performansını etkilemez. Daha yüksek yenileme hızına sahip fare, konum ve düğme tıklamaları açısından çok daha iyi yanıt süresine sahip olur.
Mouse polling rate yanıt süreleri şu şekildedir:
- 125 Hz - 8 milisaniye
- 250 Hz - 4 milisaniye
- 500 Hz - 2 milisaniye
- 1000 Hz - 1 milisaniye
- 4000 Hz - 0.25 milisaniye
- 8000 Hz - 0.125 milisaniye
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