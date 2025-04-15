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    Mouse hz testi nasıl yapılır? Polling rate ayarlama yolları

    Gaming mouse özellikleri arasında listelenen polling rate nedir, oyunlar için ideal değer kaç olmalıdır? Mouse hz testi & ayarlama yollarıyla birlikte tüm merak edilenler sizlerle.

    Sürekli gelişen oyun dünyasında hassasiyet ve tepkisellik gerçek anlamda sürükleyici oyun deneyiminin temel taşları olarak karşımıza çıkıyor. Oyun donanımları arasında sıklıkla göz ardı edilen ancak önemli bir husus mouse polling rate değeridir. Peki, mouse hz testi nasıl yapılır? Oyunlarda polling rate kaç olmalıdır, neden önemlidir? Mouse yenileme hızı hakkında her şey burada.

    Mouse Hz (polling rate) testi nasıl yapılır 🖱️

    mouse polling rate hızı ölçme Tam Boyutta Gör
    Polling rate testi, farenizin ne kadar hızlı ve hassas olduğunu kontrol etmenizi sağlar. Mouse polling rate tester ve mouse üreticilerinin yardımcı programlarıyla farenizin hem tepki süresini hem de hassaslığını öğrenebilirsiniz.

    Polling rate test siteleriyle mouse hz ölçme

    1. Polling rate test sitesine girin
    2. Mouse hz değerini öğrenmek için “Start”a tıklayın
    3. Fareyi hareket ettirmeye başlayın
    4. İmleç hareketleriniz kaydedilip grafik üzerinde gösterilecek
    5. Max ölçülen en yüksek polling rate değeridir
    6. Mouse hz testini tamamlamak için herhangi bir yere tıklayın

    Razer Polling Rate Tester ile mouse hz öğrenme

    razer mouse hz testi yapma Tam Boyutta Gör
    Razer mouse hz testi için Razer Polling Rate Tester yazılımını kullanabilirsiniz. Teste başlamadan önce farenin doğrudan anakartınıza takılı olduğundan (USB hub kullanılmamalı) ve tüm arka plan programlarının kapalı olduğundan emin olun. Mouse hz ölçme için şu adımları takip edin:
    1. Razer Polling Rate Tester’ı çalıştırın
    2. Select Device kısmından farenizi seçin
    3. Grafik ölçek değeri girin (8000 Hz gibi)
    4. S tuşuna basarak testi başlayın
    5. Farenizi düzgün, kesintisiz, dairesel hareketlerle hareket ettirin
    6. Mouse hz öğrenmek için P tuşuna basarak testi durdurun

    Mouse Hz ayarlama nasıl yapılır ⚙️

    mouse hz ayarı yapma Tam Boyutta Gör
    Daha yüksek polling rate her zaman herkes için daha iyi performans anlamına gelmez. Yüksek mouse yenileme hızı, tepkiselliği artırmanın yanı sıra eski bilgisayarları zorlayabilir ve sistem yavaşlamalarına yol açabilir. Özellikle oyun bilgisayarı değilse, en yüksek ayarları seçerken dikkatli olmanız gerekir. Peki, mouse polling rate nasıl ayarlanır? İşte adım adım mouse hz ayarlama:

    1️⃣ Fare düğmelerini kullanın

    Daha hızlı polling rate değerine sahip birçok üst düzey gaming mouse, hz ayarlama için kullanabileceğiniz özel düğmelere sahiptir. Farenizde hızı ayarlamanıza, değiştirmenize olanak tanıyan özel düğmeler varsa basın ve bir fark görüp görmediğinize bakın. Daha yüksek yenileme hızı ayarlamanın farenizin pil ömrünü olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. Yenileme oranını bilgisayar donanımınız ve monitörünüz için gerekenden fazla artırmayın.

    2️⃣ Mouse yazılımını kullanın

    Birçok mouse üreticisinin resmi sitelerinden indirebileceğiniz yardımcı uygulaması vardır. Fareniz daha yüksek polling rate değerini destekliyorsa, fare ayarlarını değiştirmek için bu uygulamaları kullanabilirsiniz.

    • Razer: Razer Synapse (Mouse - Performance - Polling Rate)
    • Logitech: Logitech G Hub (Sensivity - DPI - Report Rate)
    • SteelSeries: SteelSeries GG (Engine - Gear - Mouse Sensivity Settings - Polling Rate)
    • Corsair: iCUE (Devices - Settings - Mouse - Polling Rate)
    • HyperX: HyperX NGenuity (Performance - Polling Rate)

    Polling rate değeri kaç olmalı 🎮

    ideal mouse polling rate değeri Tam Boyutta Gör
    Oyun için en iyi polling rate değeri 500 Hz - 1000 Hz arasıdır. Bu değerler arasındaki yenileme oranı, tepkisellik ve sistem verimliliği arasında denge sağlar. Daha yüksek yenileme hızı hassasiyeti artırır ve giriş gecikmesini azaltarak daha akıcı oyun deneyimi sağlar.
    • 125 Hz: Sıradan gezinme ve yavaş tempolu oyunlar için yeterlidir
    • 500 Hz: Çok fazla sistem kaynağı tüketmeden daha az gecikme sunar
    • 1000 Hz: MOBA ve FPS oyunları gibi hızlı tempolu, rekabetçi oyunlar için uygun değerdir

    Mouse polling rate nedir ❓

    mouse polling rate ne demek anlamı Tam Boyutta Gör
    Polling rate, Türkçede yenileme hızı/oranı anlamına gelir. Farenin bilgisayara ne sıklıkta bilgi gönderdiğini ifade etmektedir. Bu bilgi, mouse konumunu ve düğmelere tıklamayı içerir.

    Mouse polling rate, Hertz (Hz) cinsinden ölçülür. Örneğin; 1000Hz polling rate, farenin konumunu saniyede 1000 kez güncellediği ve hareketlerin hızlı ve akıcı hissettirdiği anlamına gelir. Bu duyarlılık doğrudan oyuna yansır. Polling rate değeri ne kadar yüksek olursa, milisaniye cinsinden o kadar az gecikme yaşanır. Daha yüksek yenileme hızları, e-spor profesyonelleri veya mutlak hassasiyet ve hıza ihtiyaç duyan yüksek yenileme oranlı monitörlere sahip oyuncular için oyunun kurallarını değiştirir.

    Polling rate, DPI ile aynı değildir. Fare DPI değeri, farenizi hareket ettirdiğinizde imlecin inç başına kaç piksel hareket ettiğini gösterir. Daha yüksek DPI, farenizin hızını ve hassasiyetini etkileyebilirken, farenizin performansını etkilemez. Daha yüksek yenileme hızına sahip fare, konum ve düğme tıklamaları açısından çok daha iyi yanıt süresine sahip olur.

    Mouse polling rate yanıt süreleri şu şekildedir:

    • 125 Hz - 8 milisaniye
    • 250 Hz - 4 milisaniye
    • 500 Hz - 2 milisaniye
    • 1000 Hz - 1 milisaniye
    • 4000 Hz - 0.25 milisaniye
    • 8000 Hz - 0.125 milisaniye
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