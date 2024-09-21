Logitech, PC ve konsollar için yeni direksiyon serisini duyurdu

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bu seri aynı zamanda İtalyan otomobil tasarımcısı MOMO ile yapılan bir işbirliğini de içeriyor. Milano merkezli MOMO markası profesyonel direksiyonlarıyla ünlü. Ortak cihazlar yarış ve araba simülatörleri için tasarlanmış.

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Logitech konumunu güçlendirmek istiyor

Logitech yarış direksiyonları özellikle premium segmentlerde piyasadaki en iyilerden biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde Logitech G modelleri, yarış simülatörleri ve motor sporları meraklıları için önde gelen ürünler.

Tam Boyutta Gör Logitech G Racing Series (RS) de bu konumu güçlendirmek için piyasaya sürüldü. Oyunculara son derece gerçekçi yarışlar için daha fazla çözüm ve tasarım sunmak üzere tasarlanmış bir ürün. Yeni seride iki yeni Logitech G RS Racing Wheel direksiyon tipi, montaj donanımı ve çeşitli aksesuarlar yer alıyor. Logitech G RS Serisi şu anda ön siparişe sunulmuş durumda ve 13 Ekim 2024 tarihinde gönderilmeye başlanacak.

Logitech G RS serisinde yer alan ürünlerin fiyatları ise şu şekilde:

RS Shifter & Handbrake (Vites ve El Freni Kombinasyonu): 149,99 dolar

RS Wheel Hub (Direksiyon Merkezi): PC için 129,99 USD, Xbox/PC için 149,99 dolar

RS Track Wheel ve RS Round Wheel (Direksiyonlar): Her biri 69,99 dolar

RS QR Adapter (Hızlı Çıkarılabilir Adaptör): 59,99 dolar

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