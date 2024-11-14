Gamepad önerisi arayanlara en iyi gamepad tavsiyeleri (2024)

- En İyi Gamepad'ler 🎮
- 1️⃣ Logitech G F710
- 2️⃣ Microsoft Xbox Controller 9. Nesil
- 3️⃣ MSI Force GC20 V2
- 4️⃣ Pusat Clutch
- 5️⃣ HyperX Clutch
- 6️⃣ Razer Wolverine V2
- 7️⃣ Logitech G F310
- 8️⃣ ASUS ROG Raikiri GU200X
- 9️⃣ Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad
- 🔟 Rampage SG-R218
- Gamepad alırken dikkat edilmesi gerekenler neler 📌
- Yorumlar
Herkesin oyun dünyasında unutulmaz bir maceraya atılmak için kendine has yöntemi vardır. Kimi klavye ve fareyle hızla ilerlerken, kimisi de sağlam bir gamepad'in rahatlığına sığınır. Özellikle PC oyuncuları için oyunları daha sürükleyici hale getiren doğru oyun kolunu bulmak bazen adeta bir serüvene dönüşebilir. Bu rehberde, en iyi gamepad seçeneklerini sizin için listeledik. Performans, konfor ve dayanıklılık açısından öne çıkan joystick modelleriyle oyun dünyasında bambaşka bir deneyime adım atacaksınız. Hangi gamepad alınmalı? diyorsanız PC için gamepad önerisi listemizde her bütçeye uygun seçenekler bulacaksınız.
|Marka - Model 🕹️
|Fiyat 🏷️
|Logitech G F710
|976 TL
|Microsoft Xbox Controller 9. Nesil
|2.649 TL
|MSI Force GC20 V2
|1.499 TL
|Pusat Clutch
|1.099 TL
|HyperX Clutch
|1.784 TL
|Razer Wolverine V2
|3.999 TL
|Logitech G F310
|689 TL
|ASUS ROG Raikiri GU200X
|4.919 TL
|Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad
|599 TL
|Rampage SG-R218
|711 TL
Joystick yorumları dikkate alındığında; en iyi gamepad markaları sıralamasında Logitech, Microsoft ve MSI öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek gamepad önerileri olarak ise Logitech G F710, Microsoft Xbox Controller 9. Nesil ve MSI Force GC20 V2modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Logitech G F710
- 2.4 GHz kablosuz bağlantı
- Çift titreşim motoru
- Hassas D-pad
- XInput/DirectInput desteği
- Konsol benzeri tuş düzeni
- Steam ve TV desteği
- Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7 veya Windows Vista
Logitech G F710 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çocukluğumuzdan beri fiyat performans deyince bu marka. Bu ürün de beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Alınabilecek en iyi joystick. Genel olarak vadedileni veriyor.
👩 Şimdiye kadar kullandığım yazılım sorunu olmayan tek oyun kolu. Tüm oyunları destekliyor ve kullanımı rahat. Kablosuz olması, titreşim motorunun olması, tetik düğmelerinin tıklamalı değil yaylı olması, x ve direct input anahtarı gibi avantajlara sahip.
2️⃣ Microsoft Xbox Controller 9. Nesil
- İyileştirilmiş geometrik yüzey ve şık tasarım
- Kişiselleştirilebilir düğme eşlemesi
- 3,5 mm mikrofonlu kulaklık ses jakı desteği
- Xbox Kablosuz ve Bluetooth bağlantı teknolojisi
- 40 saate kadar pil ömrü
- Xbox konsolları, Windows 10/11, Android ve iOS cihazlarla uyumlu
- Tetik ve yassı düğmeler, kaymaz yüzey, hibrit yön düğmeleri
Microsoft Xbox Controller 9. Nesil kullanıcı yorumları 💭
👨 PC için gamepad almayı düşünüyorsanız kesinlikle ama kesinlikle öneririm, dualsense vs. almak gibi bir hata yapmayın. PC için en iyi tercih bu gamepad olacaktır.
👩 Yarış oyunları oynamaya meraklıyım ancak direksiyon kuracak ortamım yok mecburen gamepad ile oynuyorum, önceki jenerasyon xbox kontrolcülerinden çok daha hassas bir kontör alabiliyorum, force feedback tepkimeleri gayet güzel.
3️⃣ MSI Force GC20 V2
- Kablolu bağlantı
- Analog kontrol çubukları
- Analog oyun tetikleyicisi (256 kademeli basınç seviyesi)
- Her biri 2 milyon tıklama ömürlü tuş anahtarları
- Değiştirilebilir D ped kapakları
- Rumble geri bildirim için iki titreşim motoru
- MSI App Player yazılımı
- Windows ve Android desteği
MSI Force GC20 V2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Birçok oyun kolunu denedim ama bu ürün bir başka seviyede. Tuşlar, tetikler ve analog kontroller ve tutuş hissi oldukça rahat ve güven veriyor. Titreşimi fazlasıyla yeterli. Tasarım açısından da göze hitap ediyor, son derece şık görünümlü ve zarif duruyor. Ağırlığı, kavrama hissi tam kıvamında. Uzun yıllar kullanabileceğiniz mükemmel bir ürün çıkarmış MSI.
👩 Çoğu kablosuz alternatifinde bağlantı problemleri mevcut. Aynı fiyat segmentinde Türkiye pazarından alabileceğiniz pek model yok. Dolayısıyla tercih edilebilir bir model. Ele oturuşu, dokusu, metal tuşu efsane. Hassas algılama yapabilecek parçalarla imal edilmiş. Tek problemi kablosu. Ancak yanında gelen kablonun kalitesi de çok iyi.
4️⃣ Pusat Clutch
- PC, Android ve TV uyumlu
- Bluetooth + 2.4Ghz
- USB C ile şarj
- 12 saate kadar pil ömrü
- Dahili telefon tutma aparatı
- Değiştirilebilir D-Pad
- Aydınlatmalı tuşlar
Pusat Clutch kullanıcı yorumları 💭
👨 Tam bir f/p ürünü. Bir süredir kullanıyorum ve yarış simülasyonları dahil gayet iyi iş görüyor. Hassaslığı ve ergonomisi gayet iyi. Yanındaki aparatları da cabası. Şarjı da gayet iyi gidiyor ve kesinti ya da bağlantı problemi yaşamadım.
👩 Kol gayet iyi güzel sağlam ve fiyatına değiyor. Bağlantı seçenekleri gayet dolu. Yanında gelen telefon tutucusu çok işe yarıyor ister masaya koyup oynarsınız ister kumandanın üstüne takar oynarsınız.
5️⃣ HyperX Clutch
- Android ve PC ile uyumlu
- 2,4 GHz veya Bluetooth bağlantısı
- USB-C - USB-A kablosuyla bilgisayara bağlanabilir
- Konforlu, ergonomik tasarım
- Bulut oyunları için çoklu platform
- Standart Düzen
- Dahili şarj edilebilir pil
HyperX ClutchTM kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün genel olarak güzel bi deneyim sunuyor. Diğer ürünleri kullanmadığım için sadece ps4 kolu ile karşılaştırabiliyorum. Bende bıraktığı deneyim genel kalite olarak aynı. Xbox kontrolcüsü aldıktan sonrada bi miktar daha maliyet istediği için tercihimi bu yönde kullandım. Benim gibi çok fazla zaman geçirmeyip arada oyuna giren kullanıcı için yeterli olduğunu düşünüyorum.
👩 Çalışması çok sağlıklı, ölü bölgesi yok. Ağırlığı ideal ve kaliteli malzemeye sahip. Orijinal Xbox kontrolcüsünden daha hafif ve bence daha pratik. Her şeyi gayet iyi çalışıyor.
6️⃣ Razer Wolverine V2
- Xbox Series X|S, Xbox One, PC ile uyumlu
- Ergonomik tasarım ve kaymaz kauçuk tutamaklar
- Öne bakan yeniden atanabilir iki çok işlevli düğme
- Razer Mecha-Tactile aksiyon düğmeleri ve D-Pad
- Hair Trigger Modu (tetik durdurma anahtarı ile)
- 3,5 mm analog ses bağlantı noktası
Razer Wolverine V2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bugüne dek Microsoft'un kendi orijinal gamepad'i dahil, MSI, Monster, 8bitdo gibi markaların gamepad ürünlerini kullandım. Abartmıyorum ben böyle bir ürün kalitesi bugüne dek görmedim. Razer hepimizin bildiği orjinal XBOX gamepad ürününü bir üst seviyeye taşımış. Hayatımda gördüğüm en iyi D-PAD bu gamepad'te. Resmen mekanik klavye kullanıyor gibi hissettim.
👩 Öncelikle kol kalite olarak kesinlikle premium diyebilirim. Tuşların tamamı mekanik, click ses ve hissiyatlı.Atanabilir 6 ekstra fonksiyon tuşu oyunlarda sizi bambaşka bir seviyeye getiriyor kullanınca rahatlığına anında alışıyorsunuz. Kablo belli bir süre sonra pil şarj olayını kaldırdığı için bende aslında bit nebze mutluluk yarattı diyebilirim alırken kablo konusunda endişelerim vardı ancak şuan aramız gayet iyi.
7️⃣ Logitech G F310
- XInput/DirectInput desteği ile kolay kurulum
- Programlanabilir tuşlar ve denetimler
- Konsol tarzı ergonomik tasarım ve lastik kavrama yerleri
- Hassas ve kaygan D-pad
- Big Picture desteği ve Sony Android TV uyumluluğu
- Xbox One, Mac, Windows, Xbox, PlayStation2, PlayStation, Nintendo Switch, PlayStation 4
Logitech G F310 kullanıcı yorumları 💭
👨 Gamepadi yaklaşık olarak 1.5 aydır kullanıyorum. Tekken 3, 5 ,8 KoF 98 , SF serisi gibi birçok dövüş oyununda ve bir çok emülatörde kullandım. Öncelikle şunu demeliyim bu fiyata böyle bir d-pad yok. Eğer dövüş oyunları için alacaksanız d-pad ve tuşları fiyatına göre çok iyi.
👩 Ürünü uzun zamandır test ediyorum sıkıntısız çalışıyor ele oturması gayet başarılı tuş hissiyatı mükemmel olmasa da iyi efootball fc gibi oyunlarda çalışıyor ayrıca forza horizon 4 ve rocket leauge gibi oyunlarda da sorunsuz çalıştığını söyleyebilirim.
8️⃣ ASUS ROG Raikiri GU200X
- Programlanabilir iki arka düğme
- Windows ve Xbox uyumluluğu
- Özelleştirilebilir tetik ölü bölgeleri ve hareket aralığı
- Dahili ESS DAC ile yüksek kaliteli ses
- 3,5 mm kulaklık jakı ve sessize alma düğmesi
- Joystick hassasiyeti ve tepki eğrisi özelleştirme
- Armoury Crate ile RGB Aura aydınlatma ve titreşim ayarları
ASUS ROG Raikiri GU200X kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü hatrı sayılır bir süre boyunca kullandım ve elimdeki raikiriyi kardeşime verip tekrar aldım. tekrar almamın nedeni ise ne kadar düşürürsem düşüreyim banamısın dememesi. Ürün gerçekten kaliteli mazemelerden üretilmiş bunu elinize aldığınız an hissedebiliyorsunuz bunu. Uzun süre kullanmama rağmen sadece 1-2 defa bağlantı problemi yaşadım o da genelde kullandığım kablodan oldu. Ürünün titreşim seviyesi gerçekten yüksek ama bunu kötü anlamda anlamayın gerçekten çok yeterli seviyede olmuş kesinlikle rahatsız etmiyor.
👩 Sağlam, hafif, ele tam oturan bir controller yapmışlar.Tuşların tok ve güzel bir hissiyatı var. Cihazın altında ek 2 tuş daha yer alıyor. Bu tuşlara gamepad deki istediğin tuşun atamasını yapabiliyorsun. Altakki tuşları ben etkili olarak kullanamadım ama iyi oyuncuların işine çok yarar. Tetik tuşlarının hassasiyetini ayarlayabilme imkanı var. Yazılımında ise en ince ayrıntısına kadar özelleştirme yapabiliyorsun. RGB şerit ise gamepade ayrı bi hava katmış.
9️⃣ Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad
- 2 adet AA pil ile çalışıyor
- Kişiselleştirilebilir, kaymaz tuş yapısı
- Hassas tetikleyiciler ve ergonomik joystick düzeni
- Tırtıklı yüzey tasarımı ile ekstra sürtünme ve kontrol
- 2.4G kablosuz bağlantı ile kolay kurulum
- LED ışık ile bağlantı durumu göstergesi
Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok büyük önyargı ile almıştım ama beni utandırdı gerçekten. Yormadı 2 adet pille çalışmasına şaşırdım şarjlıdır diye düşünmüştüm ama genel olarak beklentimin üstünde çıktı tebrik ederim alınır. Tek dezavantajı ele tam oturmuyor gibi geldi ama elden ele değişebilir
👩 Özellikle Retro konsollarda ve raspberry pi için bu tür wirless kumanda tek seçeneğiniz. Bluetooth kumandalarda gecikme ve donma yapıyor. Ayrıca FC24 ile test ettim hiçbir gecikme yaşamadım gayet stabil şekilde oynadım ele rahat oturuyor gayet güzel. Tavsiye ediyorum.
🔟 Rampage SG-R218
- Kablolu bağlantı
- Analog ve ikonlu tuş tasarımı
- USB 2.0 üzerinden bağlantı
- Tüm Windows sürümleri ile uyumlu
- Ergonomik tasarım
- 1 milyon tuş ömrü
- İki motorlu titreşim
Rampage SG-R218 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bir ürün satın alırken çok detaylı araştırma yaparak alırım bu kol ise tam bir F/P ürünü diyebilirim. C'ye takar takmaz çalıştı bunun haricinde internetten sürücüsünü de indirirseniz titreşim ayarları vs... hepsi sorunsuz çalışacaktır ve herhangi bir problem yaşamadım bağlantı kopma, oyundan atma gibi.
👩 Eğer benim gibi minimal boyutlarda bir insansanız bu oyun kolu gerçekten size yetecektir. L2 ve R2 tuşlarında baskı hassasiyetini driver yoluyla görebilirsiniz. Onun dışında L1 ve R1 tuşları normal tuş olarak görev yapmakta. Şimdilik oyun esnasında herhangi bir kasma veya ısınma gözlemlemedim.
Gamepad önerisi arayanlar için hazırladığımız en iyi oyun kolu tavsiyelerimizin sonuna geldik. Bu rehberde PC için gamepad önerisi yaparken aynı zamanda uygun fiyatlı ve her bütçeye uygun modellere de yer verdik. Eğer gamepad arıyorsanız bu ürünlere efsane kasım indirimlerinde çok daha cazip fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
Gamepad alırken dikkat edilmesi gerekenler neler 📌
- Uyumluluk
- Bağlantı Türü
- Ergonomi
- Tuş Duyarlılığı ve Tepki Süresi
- Vibrasyon Desteği
- Batarya Ömrü
- Fiyat
- Ekstra Özellikler
- Marka ve Kullanıcı Yorumları
- Dizayn ve Estetik
En İyi Gamepad Tavsiyeleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5756Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir