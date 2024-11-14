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    Gamepad önerisi arayanlara en iyi gamepad tavsiyeleri (2024)

    En iyi gamepad önerilerini derlediğimiz bu rehber ile performans, konfor ve dayanıklılık açısından öne çıkan joystick modelleri keşfedin! İşte en iyi oyun kolları:        

    Herkesin oyun dünyasında unutulmaz bir maceraya atılmak için kendine has yöntemi vardır. Kimi klavye ve fareyle hızla ilerlerken, kimisi de sağlam bir gamepad'in rahatlığına sığınır. Özellikle PC oyuncuları için oyunları daha sürükleyici hale getiren doğru oyun kolunu bulmak bazen adeta bir serüvene dönüşebilir. Bu rehberde, en iyi gamepad seçeneklerini sizin için listeledik. Performans, konfor ve dayanıklılık açısından öne çıkan joystick modelleriyle oyun dünyasında bambaşka bir deneyime adım atacaksınız. Hangi gamepad alınmalı? diyorsanız PC için gamepad önerisi listemizde her bütçeye uygun seçenekler bulacaksınız.

    En İyi Gamepad'ler 🎮
    Marka - Model 🕹️ Fiyat 🏷️
    Logitech G F710  976 TL
    Microsoft Xbox Controller 9. Nesil 2.649 TL
    MSI Force GC20 V2 1.499 TL
    Pusat Clutch 1.099 TL
    HyperX Clutch  1.784 TL
    Razer Wolverine V2 3.999 TL
    Logitech G F310 689  TL
    ASUS ROG Raikiri GU200X 4.919 TL
    Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad 599 TL
    Rampage SG-R218 711 TL

    Joystick yorumları dikkate alındığında; en iyi gamepad markaları sıralamasında Logitech, Microsoft ve MSI öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek gamepad önerileri olarak ise Logitech G F710, Microsoft Xbox Controller 9. Nesil ve MSI Force GC20 V2modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Logitech G F710

    Logitech G F710 Tam Boyutta Gör
    Logitech G F710, kablosuz oyun deneyimini arayan oyuncular için en iyi gamepad modellerinden birisi konumunda. "Tak ve Unut" özelliğiyle, 2.4 GHz kablosuz bağlantısı sayesinde neredeyse sıfır gecikme ve parazitsiz veri iletimi sunarak kesintisiz oyun deneyimi sunan ürün, çift titreşimli bildirim motoru sayesinde her çarpma ve vuruşta güçlü bir geri bildirim hissi sunabiliyor. Logitech G F710, en çok tercih edilen gameped’ler arasında yer alıyor.
    • 2.4 GHz kablosuz bağlantı
    • Çift titreşim motoru
    • Hassas D-pad
    • XInput/DirectInput desteği
    • Konsol benzeri tuş düzeni
    • Steam ve TV desteği
    • Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7 veya Windows Vista

    Logitech G F710 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çocukluğumuzdan beri fiyat performans deyince bu marka. Bu ürün de beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Alınabilecek en iyi joystick. Genel olarak vadedileni veriyor.

    👩 Şimdiye kadar kullandığım yazılım sorunu olmayan tek oyun kolu. Tüm oyunları destekliyor ve kullanımı rahat. Kablosuz olması, titreşim motorunun olması, tetik düğmelerinin tıklamalı değil yaylı olması, x ve direct input anahtarı gibi avantajlara sahip.

    2️⃣ Microsoft Xbox Controller 9. Nesil

    Microsoft Xbox Controller 9. Nesil Tam Boyutta Gör
    Microsoft Xbox Controller 9. Nesil gamepad, ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlıyor. Tetik tuşlarındaki hassas geri bildirim ve titreşim motorları sayesinde oyunlarda daha sürükleyici bir his yaşatan en iyi oyun kolu, Xbox konsolları, Windows 10 bilgisayarlar, Android ve iOS cihazlar ile uyumlu olarak kablosuz bağlantı imkanı sunuyor. Kişiselleştirilebilir düğme eşlemesi sayesinde kontrol kumandasını kendi oyun tarzınıza göre özelleştirebilir, 3,5 mm mikrofonlu kulaklık ses jakı ile uyumlu kulaklıklarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.
    • İyileştirilmiş geometrik yüzey ve şık tasarım
    • Kişiselleştirilebilir düğme eşlemesi
    • 3,5 mm mikrofonlu kulaklık ses jakı desteği
    • Xbox Kablosuz ve Bluetooth bağlantı teknolojisi
    • 40 saate kadar pil ömrü
    • Xbox konsolları, Windows 10/11, Android ve iOS cihazlarla uyumlu
    • Tetik ve yassı düğmeler, kaymaz yüzey, hibrit yön düğmeleri

    Microsoft Xbox Controller 9. Nesil kullanıcı yorumları 💭

    👨 PC için gamepad almayı düşünüyorsanız kesinlikle ama kesinlikle öneririm, dualsense vs. almak gibi bir hata yapmayın. PC için en iyi tercih bu gamepad olacaktır.

    👩 Yarış oyunları oynamaya meraklıyım ancak direksiyon kuracak ortamım yok mecburen gamepad ile oynuyorum, önceki jenerasyon xbox kontrolcülerinden çok daha hassas bir kontör alabiliyorum, force feedback tepkimeleri gayet güzel.

    3️⃣ MSI Force GC20 V2

    MSI Force GC20 V2 Tam Boyutta Gör
    MSI Force GC20 V2, PC için gamepad önerisi arayanlar için biçilmiş kaftan. Kesintisiz kablolu oyun sunan gamepad, değiştirilebilir manyetik D-Pad kapaklarına ve her biri 2 milyon tıklama için tasarlanmış uzun ömürlü tuşlara sahip. İki titreşim motoru Rumble geri bildirimi sağlarken 256 kademeli basınç seviyeli tetiklere de sahip.
    • Kablolu bağlantı
    • Analog kontrol çubukları
    • Analog oyun tetikleyicisi (256 kademeli basınç seviyesi)
    • Her biri 2 milyon tıklama ömürlü tuş anahtarları
    • Değiştirilebilir D ped kapakları
    • Rumble geri bildirim için iki titreşim motoru
    • MSI App Player yazılımı
    • Windows ve Android desteği

    MSI Force GC20 V2 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Birçok oyun kolunu denedim ama bu ürün bir başka seviyede. Tuşlar, tetikler ve analog kontroller ve tutuş hissi oldukça rahat ve güven veriyor. Titreşimi fazlasıyla yeterli. Tasarım açısından da göze hitap ediyor, son derece şık görünümlü ve zarif duruyor. Ağırlığı, kavrama hissi tam kıvamında. Uzun yıllar kullanabileceğiniz mükemmel bir ürün çıkarmış MSI.

    👩  Çoğu kablosuz alternatifinde bağlantı problemleri mevcut. Aynı fiyat segmentinde Türkiye pazarından alabileceğiniz pek model yok. Dolayısıyla tercih edilebilir bir model. Ele oturuşu, dokusu, metal tuşu efsane. Hassas algılama yapabilecek parçalarla imal edilmiş. Tek problemi kablosu. Ancak yanında gelen kablonun kalitesi de çok iyi.

    4️⃣ Pusat Clutch

    Pusat Clutch Tam Boyutta Gör
    Pusat Clutch Gamepad, Bluetooth ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı modu teknolojisiyle birlikte kablosuz oyun özgürlüğünü sunuyor. PC için en iyi gamepad modellerinden birisi olan Pusat Clutch, FPS oyunlarında tetik, yarış oyunlarda gaz ve fren olarak kullanılan LT (Sol Tetik) ve RT (Sağ Tetik) tuşları, potansiyometre özelliğine sahip. Böylece Pusat Clutch Gamepad bu tuşlara uygulanan farklı kuvvetleri farklı şekillerde işler. Bu da yarış oyunlarında istediğiniz kadar gaza ya da frene basabileceğiniz anlamına geliyor.
    • PC, Android ve TV uyumlu
    • Bluetooth + 2.4Ghz
    • USB C ile şarj
    • 12 saate kadar pil ömrü
    • Dahili telefon tutma aparatı
    • Değiştirilebilir D-Pad
    • Aydınlatmalı tuşlar

    Pusat Clutch kullanıcı yorumları 💭

    👨 Tam bir f/p ürünü. Bir süredir kullanıyorum ve yarış simülasyonları dahil gayet iyi iş görüyor. Hassaslığı ve ergonomisi gayet iyi. Yanındaki aparatları da cabası. Şarjı da gayet iyi gidiyor ve kesinti ya da bağlantı problemi yaşamadım.

    👩 Kol gayet iyi güzel sağlam ve fiyatına değiyor. Bağlantı seçenekleri gayet dolu. Yanında gelen telefon tutucusu çok işe yarıyor ister masaya koyup oynarsınız ister kumandanın üstüne takar oynarsınız.

    5️⃣ HyperX Clutch

    HyperX Clutch Tam Boyutta Gör
    Gamepad tavsiyesi arayanlara sıklıkla önerilen HyperX Clutch, gamepad kullanıcı yorumları dikkate alındığında özellikle mobil oyuncular için en iyi seçenekler arasında yer alıyor. 600 mAh bataryaya sahip olan ürün, 19 saate varan pil ömrüyle de dikkat çekiyor. Standart düzendeki tuşlara sahip olan cihazın tasarımı ise konfor dikkate alınarak şekillendirilmiş.
    • Android ve PC ile uyumlu
    • 2,4 GHz veya Bluetooth bağlantısı
    • USB-C - USB-A kablosuyla bilgisayara bağlanabilir
    • Konforlu, ergonomik tasarım
    • Bulut oyunları için çoklu platform
    • Standart Düzen
    • Dahili şarj edilebilir pil

    HyperX ClutchTM kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün genel olarak güzel bi deneyim sunuyor. Diğer ürünleri kullanmadığım için sadece ps4 kolu ile karşılaştırabiliyorum. Bende bıraktığı deneyim genel kalite olarak aynı. Xbox kontrolcüsü aldıktan sonrada bi miktar daha maliyet istediği için tercihimi bu yönde kullandım. Benim gibi çok fazla zaman geçirmeyip arada oyuna giren kullanıcı için yeterli olduğunu düşünüyorum.

    👩 Çalışması çok sağlıklı, ölü bölgesi yok. Ağırlığı ideal ve kaliteli malzemeye sahip. Orijinal Xbox kontrolcüsünden daha hafif ve bence daha pratik. Her şeyi gayet iyi çalışıyor.

    6️⃣ Razer Wolverine V2

    Razer Wolverine V2 Tam Boyutta Gör
    Razer Wolverine V2, yüksek performanslı oyun deneyimi arayanlar için tasarlanmış en iyi PC gamepad seçeneklerinden birisi. Oyun sırasında hızlı ve doğru tepkiler sağlamak için ergonomik yapısı, konturlu tasarımı ve kaymaz kauçuk tutamaklarıyla doğal ve sağlam bir tutuş sunuyor. Razer Mecha-Tactile Aksiyon Düğmeleri ve D-Pad’i, yastıklı bir dokunuşla hassas ve hızlı tepki vererek oyuncuların hareketlerini en iyi şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Hair Trigger Modu ise tetik durdurma anahtarı sayesinde ultra hızlı atış imkanı sağlıyor.
    • Xbox Series X|S, Xbox One, PC ile uyumlu
    • Ergonomik tasarım ve kaymaz kauçuk tutamaklar
    • Öne bakan yeniden atanabilir iki çok işlevli düğme
    • Razer Mecha-Tactile aksiyon düğmeleri ve D-Pad
    • Hair Trigger Modu (tetik durdurma anahtarı ile)
    • 3,5 mm analog ses bağlantı noktası

    Razer Wolverine V2 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bugüne dek Microsoft'un kendi orijinal gamepad'i dahil, MSI, Monster, 8bitdo gibi markaların gamepad ürünlerini kullandım. Abartmıyorum ben böyle bir ürün kalitesi bugüne dek görmedim. Razer hepimizin bildiği orjinal XBOX gamepad ürününü bir üst seviyeye taşımış. Hayatımda gördüğüm en iyi D-PAD bu gamepad'te. Resmen mekanik klavye kullanıyor gibi hissettim.

    👩 Öncelikle kol kalite olarak kesinlikle premium diyebilirim. Tuşların tamamı mekanik, click ses ve hissiyatlı.Atanabilir 6 ekstra fonksiyon tuşu oyunlarda sizi bambaşka bir seviyeye getiriyor kullanınca rahatlığına anında alışıyorsunuz. Kablo belli bir süre sonra pil şarj olayını kaldırdığı için bende aslında bit nebze mutluluk yarattı diyebilirim alırken kablo konusunda endişelerim vardı ancak şuan aramız gayet iyi.

    7️⃣ Logitech G F310

    Logitech G F310 Tam Boyutta Gör
    Logitech G F310, kolay kurulum ve kullanımıyla öne çıkan uygun fiyatlı bir gamepad arayanlar için harika bir seçim. En iyi PC oyun kolu olarak bilinen Logitech G F310, XInput/DirectInput desteği sayesinde hemen kurulabilir, tuşları ve denetimleri programlanabilir, hatta klavye ve mouse komutlarını taklit edebilir. Bu esneklik, kullanıcıların standart komutları değiştirmelerine veya Logitech profil yazılımı ile desteklenmeyen oyun başlıklarında bile F310'u kullanmalarına olanak tanıyor.
    • XInput/DirectInput desteği ile kolay kurulum
    • Programlanabilir tuşlar ve denetimler
    • Konsol tarzı ergonomik tasarım ve lastik kavrama yerleri
    • Hassas ve kaygan D-pad
    • Big Picture desteği ve Sony Android TV uyumluluğu
    • Xbox One, Mac, Windows, Xbox, PlayStation2, PlayStation, Nintendo Switch, PlayStation 4

    Logitech G F310 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Gamepadi yaklaşık olarak 1.5 aydır kullanıyorum. Tekken 3, 5 ,8 KoF 98 , SF serisi gibi birçok dövüş oyununda ve bir çok emülatörde kullandım. Öncelikle şunu demeliyim bu fiyata böyle bir d-pad yok. Eğer dövüş oyunları için alacaksanız d-pad ve tuşları fiyatına göre çok iyi.

    👩 Ürünü uzun zamandır test ediyorum sıkıntısız çalışıyor ele oturması gayet başarılı tuş hissiyatı mükemmel olmasa da iyi efootball fc gibi oyunlarda çalışıyor ayrıca forza horizon 4 ve rocket leauge gibi oyunlarda da sorunsuz çalıştığını söyleyebilirim.

    8️⃣ ASUS ROG Raikiri GU200X

    ASUS ROG Raikiri GU200X Tam Boyutta Gör
    PC için en iyi oyun kolu olarak görülen ASUS ROG Raikiri GU200X, kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve yüksek kaliteli ses özellikleri ile oyun tutkunları için üst düzey bir gamepad arayanlara hitap ediyor. PC, laptop ve yeni nesil Xbox konsollarda sorunsuz bir deneyim sunan bu kontrolcü, Armoury Crate yazılımı aracılığıyla düğmelerin, joystick hassasiyetinin, tepki eğrilerinin ve RGB Aura aydınlatmanın özelleştirilmesine olanak tanıyor. Sol ve sağ arka düğmeleri, oyun içi kısayol tuşları veya joystick hassasiyetini değiştirmek için programlanabilirken, tetik düğmeleri kısa veya tam hareket aralığıyla kullanılabilir. Dahili ESS DAC sayesinde oyun içi seslerde gerçekçilik ve derinlik sunan ROG Raikiri, 3,5 mm kulaklık jakı ve sessize alma düğmesiyle de donatılmış durumda.
    • Programlanabilir iki arka düğme
    • Windows ve Xbox uyumluluğu
    • Özelleştirilebilir tetik ölü bölgeleri ve hareket aralığı
    • Dahili ESS DAC ile yüksek kaliteli ses
    • 3,5 mm kulaklık jakı ve sessize alma düğmesi
    • Joystick hassasiyeti ve tepki eğrisi özelleştirme
    • Armoury Crate ile RGB Aura aydınlatma ve titreşim ayarları

    ASUS ROG Raikiri GU200X kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürünü hatrı sayılır bir süre boyunca kullandım ve elimdeki raikiriyi kardeşime verip tekrar aldım. tekrar almamın nedeni ise ne kadar düşürürsem düşüreyim banamısın dememesi. Ürün gerçekten kaliteli mazemelerden üretilmiş bunu elinize aldığınız an hissedebiliyorsunuz bunu. Uzun süre kullanmama rağmen sadece 1-2 defa bağlantı problemi yaşadım o da genelde kullandığım kablodan oldu. Ürünün titreşim seviyesi gerçekten yüksek ama bunu kötü anlamda anlamayın gerçekten çok yeterli seviyede olmuş kesinlikle rahatsız etmiyor.

    👩 Sağlam, hafif, ele tam oturan bir controller yapmışlar.Tuşların tok ve güzel bir hissiyatı var. Cihazın altında ek 2 tuş daha yer alıyor. Bu tuşlara gamepad deki istediğin tuşun atamasını yapabiliyorsun. Altakki tuşları ben etkili olarak kullanamadım ama iyi oyuncuların işine çok yarar. Tetik tuşlarının hassasiyetini ayarlayabilme imkanı var. Yazılımında ise en ince ayrıntısına kadar özelleştirme yapabiliyorsun. RGB şerit ise gamepade ayrı bi hava katmış.

    9️⃣ Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad

    Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı en iyi joystick arayışında olanların bir numaralı tercihi olan Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad, kullanıcı dostu tasarımı ve pratik özellikleri ile ön plana çıkıyor. 2 adet pil ile çalışan bu gamepad, kişiselleştirilebilir tuş yapısı, ergonomik joystick düzeni ve hassas tetikleyicileri stabil bir deneyim sağlayan ürün, 2.4G alıcı üzerinden bilgisayara bağlanıyor.
    • 2 adet AA pil ile çalışıyor
    • Kişiselleştirilebilir, kaymaz tuş yapısı
    • Hassas tetikleyiciler ve ergonomik joystick düzeni
    • Tırtıklı yüzey tasarımı ile ekstra sürtünme ve kontrol
    • 2.4G kablosuz bağlantı ile kolay kurulum
    • LED ışık ile bağlantı durumu göstergesi

    Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çok büyük önyargı ile almıştım ama beni utandırdı gerçekten. Yormadı 2 adet pille çalışmasına şaşırdım şarjlıdır diye düşünmüştüm ama genel olarak beklentimin üstünde çıktı tebrik ederim alınır. Tek dezavantajı ele tam oturmuyor gibi geldi ama elden ele değişebilir

    👩 Özellikle Retro konsollarda ve raspberry pi için bu tür wirless kumanda tek seçeneğiniz. Bluetooth kumandalarda gecikme ve donma yapıyor. Ayrıca FC24 ile test ettim hiçbir gecikme yaşamadım gayet stabil şekilde oynadım ele rahat oturuyor gayet güzel. Tavsiye ediyorum.

    🔟 Rampage SG-R218

    Rampage SG-R218 Tam Boyutta Gör
    En iyi oyun kolları arasında bulunan Rampage SG-R218, yüksek tepkime hızına sahip, dayanıklı, Analog Dual Shock, dijital veya analog kontrol imkanı sunan 12 tuşlu bir ürün konumunda. USB 2.0 bağlantısı ile masaüstü veya notebook bilgisayarınızda tüm Windows versiyonları ile kullanılabilen ürün, geleneksel tuş tasarımını sürdürüyor.
    • Kablolu bağlantı
    • Analog ve ikonlu tuş tasarımı
    • USB 2.0 üzerinden bağlantı
    • Tüm Windows sürümleri ile uyumlu
    • Ergonomik tasarım
    • 1 milyon tuş ömrü
    • İki motorlu titreşim

    Rampage SG-R218 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bir ürün satın alırken çok detaylı araştırma yaparak alırım bu kol ise tam bir F/P ürünü diyebilirim. C'ye takar takmaz çalıştı bunun haricinde internetten sürücüsünü de indirirseniz titreşim ayarları vs... hepsi sorunsuz çalışacaktır ve herhangi bir problem yaşamadım bağlantı kopma, oyundan atma gibi.

    👩 Eğer benim gibi minimal boyutlarda bir insansanız bu oyun kolu gerçekten size yetecektir. L2 ve R2 tuşlarında baskı hassasiyetini driver yoluyla görebilirsiniz. Onun dışında L1 ve R1 tuşları normal tuş olarak görev yapmakta. Şimdilik oyun esnasında herhangi bir kasma veya ısınma gözlemlemedim.  

    Gamepad önerisi arayanlar için hazırladığımız en iyi oyun kolu tavsiyelerimizin sonuna geldik. Bu rehberde PC için gamepad önerisi yaparken aynı zamanda uygun fiyatlı ve her bütçeye uygun modellere de yer verdik. Eğer gamepad arıyorsanız bu ürünlere efsane kasım indirimlerinde çok daha cazip fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

    Gamepad alırken dikkat edilmesi gerekenler neler 📌

    • Uyumluluk
    • Bağlantı Türü
    • Ergonomi
    • Tuş Duyarlılığı ve Tepki Süresi
    • Vibrasyon Desteği
    • Batarya Ömrü
    • Fiyat
    • Ekstra Özellikler
    • Marka ve Kullanıcı Yorumları
    • Dizayn ve Estetik

    En İyi Gamepad Tavsiyeleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5756

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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