Gamepad önerisi arayanlara en iyi gamepad tavsiyeleri (2024)

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Herkesin oyun dünyasında unutulmaz bir maceraya atılmak için kendine has yöntemi vardır. Kimi klavye ve fareyle hızla ilerlerken, kimisi de sağlam bir gamepad'in rahatlığına sığınır. Özellikle PC oyuncuları için oyunları daha sürükleyici hale getiren doğru oyun kolunu bulmak bazen adeta bir serüvene dönüşebilir. Bu rehberde, en iyi gamepad seçeneklerini sizin için listeledik. Performans, konfor ve dayanıklılık açısından öne çıkan joystick modelleriyle oyun dünyasında bambaşka bir deneyime adım atacaksınız. Hangi gamepad alınmalı? diyorsanız PC için gamepad önerisi listemizde her bütçeye uygun seçenekler bulacaksınız.

Joystick yorumları dikkate alındığında; en iyi gamepad markaları sıralamasında Logitech, Microsoft ve MSI öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek gamepad önerileri olarak ise Logitech G F710, Microsoft Xbox Controller 9. Nesil ve MSI Force GC20 V2modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Logitech G F710 Tam Boyutta Gör Logitech G F710, kablosuz oyun deneyimini arayan oyuncular için en iyi gamepad modellerinden birisi konumunda. "Tak ve Unut" özelliğiyle, 2.4 GHz kablosuz bağlantısı sayesinde neredeyse sıfır gecikme ve parazitsiz veri iletimi sunarak kesintisiz oyun deneyimi sunan ürün, çift titreşimli bildirim motoru sayesinde her çarpma ve vuruşta güçlü bir geri bildirim hissi sunabiliyor. Logitech G F710, en çok tercih edilen gameped’ler arasında yer alıyor. 2.4 GHz kablosuz bağlantı

Çift titreşim motoru

Hassas D-pad

XInput/DirectInput desteği

Konsol benzeri tuş düzeni

Steam ve TV desteği

Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7 veya Windows Vista Logitech G F710 kullanıcı yorumları 💭 👨 Çocukluğumuzdan beri fiyat performans deyince bu marka. Bu ürün de beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Alınabilecek en iyi joystick. Genel olarak vadedileni veriyor. 👩 Şimdiye kadar kullandığım yazılım sorunu olmayan tek oyun kolu. Tüm oyunları destekliyor ve kullanımı rahat. Kablosuz olması, titreşim motorunun olması, tetik düğmelerinin tıklamalı değil yaylı olması, x ve direct input anahtarı gibi avantajlara sahip.

2️⃣ Microsoft Xbox Controller 9. Nesil Tam Boyutta Gör Microsoft Xbox Controller 9. Nesil gamepad, ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlıyor. Tetik tuşlarındaki hassas geri bildirim ve titreşim motorları sayesinde oyunlarda daha sürükleyici bir his yaşatan en iyi oyun kolu, Xbox konsolları, Windows 10 bilgisayarlar, Android ve iOS cihazlar ile uyumlu olarak kablosuz bağlantı imkanı sunuyor. Kişiselleştirilebilir düğme eşlemesi sayesinde kontrol kumandasını kendi oyun tarzınıza göre özelleştirebilir, 3,5 mm mikrofonlu kulaklık ses jakı ile uyumlu kulaklıklarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. İyileştirilmiş geometrik yüzey ve şık tasarım

Kişiselleştirilebilir düğme eşlemesi

3,5 mm mikrofonlu kulaklık ses jakı desteği

Xbox Kablosuz ve Bluetooth bağlantı teknolojisi

40 saate kadar pil ömrü

Xbox konsolları, Windows 10/11, Android ve iOS cihazlarla uyumlu

Tetik ve yassı düğmeler, kaymaz yüzey, hibrit yön düğmeleri Microsoft Xbox Controller 9. Nesil kullanıcı yorumları 💭 👨 PC için gamepad almayı düşünüyorsanız kesinlikle ama kesinlikle öneririm, dualsense vs. almak gibi bir hata yapmayın. PC için en iyi tercih bu gamepad olacaktır. 👩 Yarış oyunları oynamaya meraklıyım ancak direksiyon kuracak ortamım yok mecburen gamepad ile oynuyorum, önceki jenerasyon xbox kontrolcülerinden çok daha hassas bir kontör alabiliyorum, force feedback tepkimeleri gayet güzel.

3️⃣ MSI Force GC20 V2 Tam Boyutta Gör MSI Force GC20 V2, PC için gamepad önerisi arayanlar için biçilmiş kaftan. Kesintisiz kablolu oyun sunan gamepad, değiştirilebilir manyetik D-Pad kapaklarına ve her biri 2 milyon tıklama için tasarlanmış uzun ömürlü tuşlara sahip. İki titreşim motoru Rumble geri bildirimi sağlarken 256 kademeli basınç seviyeli tetiklere de sahip. Kablolu bağlantı

Analog kontrol çubukları

Analog oyun tetikleyicisi (256 kademeli basınç seviyesi)

Her biri 2 milyon tıklama ömürlü tuş anahtarları

Değiştirilebilir D ped kapakları

Rumble geri bildirim için iki titreşim motoru

MSI App Player yazılımı

Windows ve Android desteği MSI Force GC20 V2 kullanıcı yorumları 💭 👨 Birçok oyun kolunu denedim ama bu ürün bir başka seviyede. Tuşlar, tetikler ve analog kontroller ve tutuş hissi oldukça rahat ve güven veriyor. Titreşimi fazlasıyla yeterli. Tasarım açısından da göze hitap ediyor, son derece şık görünümlü ve zarif duruyor. Ağırlığı, kavrama hissi tam kıvamında. Uzun yıllar kullanabileceğiniz mükemmel bir ürün çıkarmış MSI. 👩 Çoğu kablosuz alternatifinde bağlantı problemleri mevcut. Aynı fiyat segmentinde Türkiye pazarından alabileceğiniz pek model yok. Dolayısıyla tercih edilebilir bir model. Ele oturuşu, dokusu, metal tuşu efsane. Hassas algılama yapabilecek parçalarla imal edilmiş. Tek problemi kablosu. Ancak yanında gelen kablonun kalitesi de çok iyi.

4️⃣ Pusat Clutch Tam Boyutta Gör Pusat Clutch Gamepad, Bluetooth ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı modu teknolojisiyle birlikte kablosuz oyun özgürlüğünü sunuyor. PC için en iyi gamepad modellerinden birisi olan Pusat Clutch, FPS oyunlarında tetik, yarış oyunlarda gaz ve fren olarak kullanılan LT (Sol Tetik) ve RT (Sağ Tetik) tuşları, potansiyometre özelliğine sahip. Böylece Pusat Clutch Gamepad bu tuşlara uygulanan farklı kuvvetleri farklı şekillerde işler. Bu da yarış oyunlarında istediğiniz kadar gaza ya da frene basabileceğiniz anlamına geliyor. PC, Android ve TV uyumlu

Bluetooth + 2.4Ghz

USB C ile şarj

12 saate kadar pil ömrü

Dahili telefon tutma aparatı

Değiştirilebilir D-Pad

Aydınlatmalı tuşlar Pusat Clutch kullanıcı yorumları 💭 👨 Tam bir f/p ürünü. Bir süredir kullanıyorum ve yarış simülasyonları dahil gayet iyi iş görüyor. Hassaslığı ve ergonomisi gayet iyi. Yanındaki aparatları da cabası. Şarjı da gayet iyi gidiyor ve kesinti ya da bağlantı problemi yaşamadım. 👩 Kol gayet iyi güzel sağlam ve fiyatına değiyor. Bağlantı seçenekleri gayet dolu. Yanında gelen telefon tutucusu çok işe yarıyor ister masaya koyup oynarsınız ister kumandanın üstüne takar oynarsınız.

5️⃣ HyperX Clutch Tam Boyutta Gör Gamepad tavsiyesi arayanlara sıklıkla önerilen HyperX Clutch, gamepad kullanıcı yorumları dikkate alındığında özellikle mobil oyuncular için en iyi seçenekler arasında yer alıyor. 600 mAh bataryaya sahip olan ürün, 19 saate varan pil ömrüyle de dikkat çekiyor. Standart düzendeki tuşlara sahip olan cihazın tasarımı ise konfor dikkate alınarak şekillendirilmiş. Android ve PC ile uyumlu

2,4 GHz veya Bluetooth bağlantısı

USB-C - USB-A kablosuyla bilgisayara bağlanabilir

Konforlu, ergonomik tasarım

Bulut oyunları için çoklu platform

Standart Düzen

Dahili şarj edilebilir pil HyperX ClutchTM kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün genel olarak güzel bi deneyim sunuyor. Diğer ürünleri kullanmadığım için sadece ps4 kolu ile karşılaştırabiliyorum. Bende bıraktığı deneyim genel kalite olarak aynı. Xbox kontrolcüsü aldıktan sonrada bi miktar daha maliyet istediği için tercihimi bu yönde kullandım. Benim gibi çok fazla zaman geçirmeyip arada oyuna giren kullanıcı için yeterli olduğunu düşünüyorum. 👩 Çalışması çok sağlıklı, ölü bölgesi yok. Ağırlığı ideal ve kaliteli malzemeye sahip. Orijinal Xbox kontrolcüsünden daha hafif ve bence daha pratik. Her şeyi gayet iyi çalışıyor.

6️⃣ Razer Wolverine V2 Tam Boyutta Gör Razer Wolverine V2, yüksek performanslı oyun deneyimi arayanlar için tasarlanmış en iyi PC gamepad seçeneklerinden birisi. Oyun sırasında hızlı ve doğru tepkiler sağlamak için ergonomik yapısı, konturlu tasarımı ve kaymaz kauçuk tutamaklarıyla doğal ve sağlam bir tutuş sunuyor. Razer Mecha-Tactile Aksiyon Düğmeleri ve D-Pad’i, yastıklı bir dokunuşla hassas ve hızlı tepki vererek oyuncuların hareketlerini en iyi şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Hair Trigger Modu ise tetik durdurma anahtarı sayesinde ultra hızlı atış imkanı sağlıyor. Xbox Series X|S, Xbox One, PC ile uyumlu

Ergonomik tasarım ve kaymaz kauçuk tutamaklar

Öne bakan yeniden atanabilir iki çok işlevli düğme

Razer Mecha-Tactile aksiyon düğmeleri ve D-Pad

Hair Trigger Modu (tetik durdurma anahtarı ile)

3,5 mm analog ses bağlantı noktası Razer Wolverine V2 kullanıcı yorumları 💭 👨 Bugüne dek Microsoft'un kendi orijinal gamepad'i dahil, MSI, Monster, 8bitdo gibi markaların gamepad ürünlerini kullandım. Abartmıyorum ben böyle bir ürün kalitesi bugüne dek görmedim. Razer hepimizin bildiği orjinal XBOX gamepad ürününü bir üst seviyeye taşımış. Hayatımda gördüğüm en iyi D-PAD bu gamepad'te. Resmen mekanik klavye kullanıyor gibi hissettim. 👩 Öncelikle kol kalite olarak kesinlikle premium diyebilirim. Tuşların tamamı mekanik, click ses ve hissiyatlı.Atanabilir 6 ekstra fonksiyon tuşu oyunlarda sizi bambaşka bir seviyeye getiriyor kullanınca rahatlığına anında alışıyorsunuz. Kablo belli bir süre sonra pil şarj olayını kaldırdığı için bende aslında bit nebze mutluluk yarattı diyebilirim alırken kablo konusunda endişelerim vardı ancak şuan aramız gayet iyi.

7️⃣ Logitech G F310 Tam Boyutta Gör Logitech G F310, kolay kurulum ve kullanımıyla öne çıkan uygun fiyatlı bir gamepad arayanlar için harika bir seçim. En iyi PC oyun kolu olarak bilinen Logitech G F310, XInput/DirectInput desteği sayesinde hemen kurulabilir, tuşları ve denetimleri programlanabilir, hatta klavye ve mouse komutlarını taklit edebilir. Bu esneklik, kullanıcıların standart komutları değiştirmelerine veya Logitech profil yazılımı ile desteklenmeyen oyun başlıklarında bile F310'u kullanmalarına olanak tanıyor. XInput/DirectInput desteği ile kolay kurulum

Programlanabilir tuşlar ve denetimler

Konsol tarzı ergonomik tasarım ve lastik kavrama yerleri

Hassas ve kaygan D-pad

Big Picture desteği ve Sony Android TV uyumluluğu

Xbox One, Mac, Windows, Xbox, PlayStation2, PlayStation, Nintendo Switch, PlayStation 4 Logitech G F310 kullanıcı yorumları 💭 👨 Gamepadi yaklaşık olarak 1.5 aydır kullanıyorum. Tekken 3, 5 ,8 KoF 98 , SF serisi gibi birçok dövüş oyununda ve bir çok emülatörde kullandım. Öncelikle şunu demeliyim bu fiyata böyle bir d-pad yok. Eğer dövüş oyunları için alacaksanız d-pad ve tuşları fiyatına göre çok iyi. 👩 Ürünü uzun zamandır test ediyorum sıkıntısız çalışıyor ele oturması gayet başarılı tuş hissiyatı mükemmel olmasa da iyi efootball fc gibi oyunlarda çalışıyor ayrıca forza horizon 4 ve rocket leauge gibi oyunlarda da sorunsuz çalıştığını söyleyebilirim.

8️⃣ ASUS ROG Raikiri GU200X Tam Boyutta Gör PC için en iyi oyun kolu olarak görülen ASUS ROG Raikiri GU200X, kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve yüksek kaliteli ses özellikleri ile oyun tutkunları için üst düzey bir gamepad arayanlara hitap ediyor. PC, laptop ve yeni nesil Xbox konsollarda sorunsuz bir deneyim sunan bu kontrolcü, Armoury Crate yazılımı aracılığıyla düğmelerin, joystick hassasiyetinin, tepki eğrilerinin ve RGB Aura aydınlatmanın özelleştirilmesine olanak tanıyor. Sol ve sağ arka düğmeleri, oyun içi kısayol tuşları veya joystick hassasiyetini değiştirmek için programlanabilirken, tetik düğmeleri kısa veya tam hareket aralığıyla kullanılabilir. Dahili ESS DAC sayesinde oyun içi seslerde gerçekçilik ve derinlik sunan ROG Raikiri, 3,5 mm kulaklık jakı ve sessize alma düğmesiyle de donatılmış durumda. Programlanabilir iki arka düğme

Windows ve Xbox uyumluluğu

Özelleştirilebilir tetik ölü bölgeleri ve hareket aralığı

Dahili ESS DAC ile yüksek kaliteli ses

3,5 mm kulaklık jakı ve sessize alma düğmesi

Joystick hassasiyeti ve tepki eğrisi özelleştirme

Armoury Crate ile RGB Aura aydınlatma ve titreşim ayarları ASUS ROG Raikiri GU200X kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürünü hatrı sayılır bir süre boyunca kullandım ve elimdeki raikiriyi kardeşime verip tekrar aldım. tekrar almamın nedeni ise ne kadar düşürürsem düşüreyim banamısın dememesi. Ürün gerçekten kaliteli mazemelerden üretilmiş bunu elinize aldığınız an hissedebiliyorsunuz bunu. Uzun süre kullanmama rağmen sadece 1-2 defa bağlantı problemi yaşadım o da genelde kullandığım kablodan oldu. Ürünün titreşim seviyesi gerçekten yüksek ama bunu kötü anlamda anlamayın gerçekten çok yeterli seviyede olmuş kesinlikle rahatsız etmiyor. 👩 Sağlam, hafif, ele tam oturan bir controller yapmışlar.Tuşların tok ve güzel bir hissiyatı var. Cihazın altında ek 2 tuş daha yer alıyor. Bu tuşlara gamepad deki istediğin tuşun atamasını yapabiliyorsun. Altakki tuşları ben etkili olarak kullanamadım ama iyi oyuncuların işine çok yarar. Tetik tuşlarının hassasiyetini ayarlayabilme imkanı var. Yazılımında ise en ince ayrıntısına kadar özelleştirme yapabiliyorsun. RGB şerit ise gamepade ayrı bi hava katmış.

9️⃣ Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı en iyi joystick arayışında olanların bir numaralı tercihi olan Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad, kullanıcı dostu tasarımı ve pratik özellikleri ile ön plana çıkıyor. 2 adet pil ile çalışan bu gamepad, kişiselleştirilebilir tuş yapısı, ergonomik joystick düzeni ve hassas tetikleyicileri stabil bir deneyim sağlayan ürün, 2.4G alıcı üzerinden bilgisayara bağlanıyor. 2 adet AA pil ile çalışıyor

Kişiselleştirilebilir, kaymaz tuş yapısı

Hassas tetikleyiciler ve ergonomik joystick düzeni

Tırtıklı yüzey tasarımı ile ekstra sürtünme ve kontrol

2.4G kablosuz bağlantı ile kolay kurulum

LED ışık ile bağlantı durumu göstergesi Coverzone 2.4G Kablosuz Gamepad kullanıcı yorumları 💭 👨 Çok büyük önyargı ile almıştım ama beni utandırdı gerçekten. Yormadı 2 adet pille çalışmasına şaşırdım şarjlıdır diye düşünmüştüm ama genel olarak beklentimin üstünde çıktı tebrik ederim alınır. Tek dezavantajı ele tam oturmuyor gibi geldi ama elden ele değişebilir 👩 Özellikle Retro konsollarda ve raspberry pi için bu tür wirless kumanda tek seçeneğiniz. Bluetooth kumandalarda gecikme ve donma yapıyor. Ayrıca FC24 ile test ettim hiçbir gecikme yaşamadım gayet stabil şekilde oynadım ele rahat oturuyor gayet güzel. Tavsiye ediyorum.

🔟 Rampage SG-R218 Tam Boyutta Gör En iyi oyun kolları arasında bulunan Rampage SG-R218, yüksek tepkime hızına sahip, dayanıklı, Analog Dual Shock, dijital veya analog kontrol imkanı sunan 12 tuşlu bir ürün konumunda. USB 2.0 bağlantısı ile masaüstü veya notebook bilgisayarınızda tüm Windows versiyonları ile kullanılabilen ürün, geleneksel tuş tasarımını sürdürüyor. Kablolu bağlantı

Analog ve ikonlu tuş tasarımı

USB 2.0 üzerinden bağlantı

Tüm Windows sürümleri ile uyumlu

Ergonomik tasarım

1 milyon tuş ömrü

İki motorlu titreşim Rampage SG-R218 kullanıcı yorumları 💭 👨 Bir ürün satın alırken çok detaylı araştırma yaparak alırım bu kol ise tam bir F/P ürünü diyebilirim. C'ye takar takmaz çalıştı bunun haricinde internetten sürücüsünü de indirirseniz titreşim ayarları vs... hepsi sorunsuz çalışacaktır ve herhangi bir problem yaşamadım bağlantı kopma, oyundan atma gibi. 👩 Eğer benim gibi minimal boyutlarda bir insansanız bu oyun kolu gerçekten size yetecektir. L2 ve R2 tuşlarında baskı hassasiyetini driver yoluyla görebilirsiniz. Onun dışında L1 ve R1 tuşları normal tuş olarak görev yapmakta. Şimdilik oyun esnasında herhangi bir kasma veya ısınma gözlemlemedim. Gamepad önerisi arayanlar için hazırladığımız en iyi oyun kolu tavsiyelerimizin sonuna geldik. Bu rehberde PC için gamepad önerisi yaparken aynı zamanda uygun fiyatlı ve her bütçeye uygun modellere de yer verdik. Eğer gamepad arıyorsanız bu ürünlere efsane kasım indirimlerinde çok daha cazip fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

En iyi gaming & oyuncu kulaklığı önerileri 3 ay önce eklendi

Gamepad alırken dikkat edilmesi gerekenler neler 📌 Uyumluluk

Bağlantı Türü

Ergonomi

Tuş Duyarlılığı ve Tepki Süresi

Vibrasyon Desteği

Batarya Ömrü

Fiyat

Ekstra Özellikler

Marka ve Kullanıcı Yorumları

Dizayn ve Estetik

En İyi Gamepad Tavsiyeleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5756

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