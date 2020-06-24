macOS Big Sur ile tahmini kullanım süresi özelliği geri geliyor

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Mac tarihinin en büyük yazılım güncellemelerinden olan macOS Big Sur ile sistem tercihlerindeki "Enerji Tasarrufu" bölümü, isim değiştirerek "Pil" adını aldı. Bu değişim, iki önemli yeniliği de beraberinde getiriyor.

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Pil kullanım geçmişi eklendi

macOS Big Sur güncellemesiyle birlikte sistem tercihlerindeki pil kısmına eklenen kullanım geçmişi aracından, son 24 saat veya son 10 günlük süreçte Mac'in şarj yüzdesindeki değişimi ve ekran açık süresini görüntüleyebilmek mümkün. Ancak bu araç, iPhone'lardaki gibi hangi uygulamanın ne kadar pil tükettiğini gösteren gelişmiş bir raporlama özelliğine sahip değil.

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Tahmini kullanım süresi geri geliyor

Yanılma payı yüksek olduğu için 2016'da yayınlanan macOS Sierra güncellemesiyle kaldırılan tahmini kullanım süresi özelliği, yapılan iyileştirmelerle birlikte tekrar kullanıma sunuluyor.

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Kullanıcılar ekranın üzerindeki menüden pil simgesine tıkladığı takdirde, Macbook'un mevcut şarj durumuyla tahminiolarak ne kadarlık bir kullanım süresi sunacağını görüntüleyebilir.

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