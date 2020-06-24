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    macOS Big Sur ile tahmini kullanım süresi özelliği geri geliyor

    Mac tarihinin en büyük yazılım güncellemelerinden olan macOS Big Sur ile tahmini kullanım süresi özelliği geri geliyor. Ayrıca artık pil kullanım geçmişini görüntüleyebilmek de mümkün.
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    İşletim Sistemleri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    macOS Big Sur ile tahmini kullanım süresi özelliği geri geliyor
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    Mac tarihinin en büyük yazılım güncellemelerinden olan macOS Big Sur ile sistem tercihlerindeki "Enerji Tasarrufu" bölümü, isim değiştirerek "Pil" adını aldı. Bu değişim, iki önemli yeniliği de beraberinde getiriyor.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14, ses tanıma özelliğiyle alarm gibi önemli sesleri algılayarak kullanıcıları bilgilendirecek"

    Pil kullanım geçmişi eklendi

    macOS Big Sur güncellemesiyle birlikte sistem tercihlerindeki pil kısmına eklenen kullanım geçmişi aracından, son 24 saat veya son 10 günlük süreçte Mac'in şarj yüzdesindeki değişimi ve ekran açık süresini görüntüleyebilmek mümkün. Ancak bu araç, iPhone'lardaki gibi hangi uygulamanın ne kadar pil tükettiğini gösteren gelişmiş bir raporlama özelliğine sahip değil.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hangi Mac bilgisayarlar macOS Big Sur 11 güncellemesi alacak?

    Kim bilir, belki yeni bir güncellemeyle uygulamaların pil tüketimine ilişkin verilerileri de görüntüleyebiliriz. 

    macOS Big Sur ile tahmini kullanım süresi özelliği geri geliyor
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    Tahmini kullanım süresi geri geliyor

    Yanılma payı yüksek olduğu için 2016'da yayınlanan macOS Sierra güncellemesiyle kaldırılan tahmini kullanım süresi özelliği, yapılan iyileştirmelerle birlikte tekrar kullanıma sunuluyor. 

    Ayrıca Bkz. "Hangi Mac bilgisayarlar macOS Big Sur 11 güncellemesi alacak?"

    Kullanıcılar ekranın üzerindeki menüden pil simgesine tıkladığı takdirde, Macbook'un mevcut şarj durumuyla tahminiolarak ne kadarlık bir kullanım süresi sunacağını görüntüleyebilir.

     



    Kaynakça https://www.macrumors.com/2020/06/23/macos-big-sur-battery-history-and-estimates/ https://9to5mac.com/2020/06/23/macos-big-sur-boot-up-battery-estimates/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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