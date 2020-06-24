iOS 14, ses tanıma özelliğiyle alarm gibi önemli sesleri algılayarak kullanıcıları bilgilendirecek

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"Dünyanın en kişisel aygıtı, herkesin kullanımı için tasarlandı." mottosunu benimseyen Apple, engelleri kaldırmak ve iPhone'u herkes için kullanılabilir bir telefon haline getirmek için iOS 14 ile işitme engelliler için çok faydalı bir erişilebilirlik özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Bkz. "İyileştirilmiş pil şarjı özelliği Apple Watch ve AirPods modellerine geliyor"

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Ses tanıma özelliğiyle kullanıcılar önemli sesler hakkında bilgilendirilecek

"Ses tanıma" olarak adlandırılan erişilebilirlik özelliği aktif edildiği takdirde, mikrofonlardan gelen ses verileri yapay zeka yardımıyla analiz edilerek yangın alarmları, sirenler, duman dedektörleri, kedi ve köpek sesleri, ev aletlerinin çıkarmış olduğu sesler, araba kornaları, kapı zilleri, vurma sesleri, su akıntısı, bebek ağlaması ve bağırtı sesleri saptanıyor ve kullanıcılar bu sesler hakkında bir bildirim aracılığıyla uyarılıyor.

Kullanıcılar ses tanıma özelliğini bu seslerin tamamında devreye girecek şekilde ayarlayabilirken, yalnızca belirli seslerde uyarı verecek şekilde de yapılandırabilir.

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Navigasyon amaçlı veya acil durum hallerinde kullanılması tavsiye edilmeyen ses tanıma özelliği, telefonun ayarlar uygulamasındaki erişilebilirlik kısmından aktif edilebiliyor. 5.5 MB depolama alanına gereksinim duyan ses tanıma özelliği, denetim merkezine eklendiği takdirde denetim merkezinden de açılıp kapatılabiliyor.

https://www.macrumors.com/2020/06/23/ios-14-sound-recognition-alarms-doorbells/

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