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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14, ses tanıma özelliğiyle alarm gibi önemli sesleri algılayarak kullanıcıları bilgilendirecek

    iOS 14, işitme engelli kullanıcılar için geliştirilen ses tanıma özelliği sayesinde, ortam sesini analiz ederek alarm, kapı zili, korna gibi önemli sesleri saptaması halinde bilgilendirme yapacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14, ses tanıma özelliğiyle alarm gibi önemli sesleri algılayarak kullanıcıları bilgilendirecek
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    "Dünyanın en kişisel aygıtı, herkesin kullanımı için tasarlandı." mottosunu benimseyen Apple, engelleri kaldırmak ve iPhone'u herkes için kullanılabilir bir telefon haline getirmek için iOS 14 ile işitme engelliler için çok faydalı bir erişilebilirlik özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 

    Ayrıca Bkz. "İyileştirilmiş pil şarjı özelliği Apple Watch ve AirPods modellerine geliyor"

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    Ses tanıma özelliğiyle kullanıcılar önemli sesler hakkında bilgilendirilecek

    "Ses tanıma" olarak adlandırılan erişilebilirlik özelliği aktif edildiği takdirde, mikrofonlardan gelen ses verileri yapay zeka yardımıyla analiz edilerek yangın alarmları, sirenler, duman dedektörleri, kedi ve köpek sesleri, ev aletlerinin çıkarmış olduğu sesler, araba kornaları, kapı zilleri, vurma sesleri, su akıntısı, bebek ağlaması ve bağırtı sesleri saptanıyor ve kullanıcılar bu sesler hakkında bir bildirim aracılığıyla uyarılıyor.

    Kullanıcılar ses tanıma özelliğini bu seslerin tamamında devreye girecek şekilde ayarlayabilirken, yalnızca belirli seslerde uyarı verecek şekilde de yapılandırabilir. 

    iOS 14, ses tanıma özelliğiyle alarm gibi önemli sesleri algılayarak kullanıcıları bilgilendirecek
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    Navigasyon amaçlı veya acil durum hallerinde kullanılması tavsiye edilmeyen ses tanıma özelliği, telefonun ayarlar uygulamasındaki erişilebilirlik kısmından aktif edilebiliyor. 5.5 MB depolama alanına gereksinim duyan ses tanıma özelliği, denetim merkezine eklendiği takdirde denetim merkezinden de açılıp kapatılabiliyor. 



    https://www.macrumors.com/2020/06/23/ios-14-sound-recognition-alarms-doorbells/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    galaxyg (Yağız Tümer) 8 dk.
    Duyma engelli olanlar için baya iyi bi özellik bence herkes bi gün engelli olabilir

    Erişilebilirliğe en çok önem veren şirket .. Mac kullanımını vs engelliler için baya kolaylaştırdılar
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    SelcukMST (Selcuk Masat) 23 dk. yeni yorumcu
    Yan komşudan gelen sesleri algılayıp "lütfen sessiz olun komşular rahatsız oluyor" diye uyaracak mı... :)
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    erencanyaman 53 dk. yeni yorumcu
    telefonu komple bantla kaplasak yine boş gibi duruyor. Teknolojiden uzak durmak gerekecek böyle giderse
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa.
    1 gram pili var zaten iyice heder olacak. Sizde her haltı ayrı haber yapmaya iyi para aldınız ha gözden kaçmadı hani
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa.
    Böyle giderse ön kamerayla birlikte mikrofonu da bantlayacağız
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    volkie (volkan Karşıyakalı) 1 sa. theJuDGe_41
    Telefonu mumya gibi saracağına tuşlu akılsız telefon kullan, böyle herşeyden uyuz illuminati beni takip ediyor misali her an diken üstünde yasamaktansa.

    Hadi kamera yi anlarım da bu biraz abartı oldu.

    İsteyen mikrofonu her türlü hackler zaten
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