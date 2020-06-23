Hangi Mac bilgisayarlar macOS Big Sur 11 güncellemesi alacak?

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Birçok duyuruya sahne olan WWDC20'de tanıtılan yeni işletim sistemlerinden biri de yeni macOS Big Sur 11 oldu. Önemli değişikliklere sahne olan macOS Big Sur güncellemesini alacak cihazlar, WWDC20 bitimi sonrası yayınlanan basın bildirisi ile netlik kazandı.

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İşte Apple tarafından açıklanan macOS Big Sur 11 güncellemesi alacak Mac modelleri:

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macOS Big Sur 11 güncellemesi alacak Mac modelleri

MacBook (2015 ve daha sonrası)

MacBook Pro (2013 sonu ve sonrası)

MacBook Air (2013 ve sonrası)

Mac Mini (2014 ve sonrası)

Mac Pro (2013 ve sonrası)

iMac (2014 ve sonrası)

iMac Pro (2017 ve sonrası)

macOS Big Sur 11 ne zaman çıkacak?

Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası az önce yayınlanan macOS Big Sur 11'in halka açık betası da önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise sonbaharda son kullanıcıyla buluşacak.

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