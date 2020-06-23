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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hangi Mac bilgisayarlar macOS Big Sur 11 güncellemesi alacak?

    Mac tarihinin en büyük yazılım güncellemelerinden olan macOS Big Sur 11 güncellemesini alacak Mac modelleri neler? İşte Apple'ın açıkladığı güncelleme listesi:
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    İşletim Sistemleri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Hangi Mac bilgisayarlar macOS Big Sur 11 güncellemesi alacak?
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    Birçok duyuruya sahne olan WWDC20'de tanıtılan yeni işletim sistemlerinden biri de yeni macOS Big Sur 11 oldu. Önemli değişikliklere sahne olan macOS Big Sur güncellemesini alacak cihazlar, WWDC20 bitimi sonrası yayınlanan basın bildirisi ile netlik kazandı.

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    İşte Apple tarafından açıklanan macOS Big Sur 11 güncellemesi alacak Mac modelleri:

    Ayrıca Bkz. "watchOS 7 duyuruldu! Virüslere karşı el yıkama takibi, uyku takibi, yeni saat kadranları ve daha fazlası"

    macOS Big Sur 11 güncellemesi alacak Mac modelleri

    • MacBook (2015 ve daha sonrası)
    • MacBook Pro (2013 sonu ve sonrası)
    • MacBook Air (2013 ve sonrası)
    • Mac Mini (2014 ve sonrası)
    • Mac Pro (2013 ve sonrası)
    • iMac (2014 ve sonrası)
    • iMac Pro (2017 ve sonrası)

    macOS Big Sur 11 ne zaman çıkacak?

    Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası az önce yayınlanan macOS Big Sur 11'in halka açık betası da önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise sonbaharda son kullanıcıyla buluşacak. 



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Doanc4n (D C) 4 dk.
    10 yıldır macos kullanıyorum. bugüne kadar ki en kötü tasarım en boş sürüm bu! macos un bir tarzı vardı. şu tasarım gerçekten berbat olmuş. ilk defa ana sürüme 1 veya 2 sene sonra geçiş yapacağım.
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    drjacob (... ) 38 dk.
    10.16 diye gelecek düşündüm ama direk 11 olarak gelmesi iyi oldu
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 31 dk. drjacob
    Her beş sürümde tasarımı geliştirip değiştiriyorlardı. 10.15 sürümünde tasarımı değiştirmediler. 10.16 sürümünde de değiştiremezlerdi, o yüzden 11.0 oldu.
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