Meebo'nun ücretsiz anlık mesajlaşma yazılımı AppStore'da

Sanal dünyanın popüler multi protokol anlık mesajlaşma servislerinden Meebo, iPhone için özel olarak hazırladığı uygulamayı AppStore aracılığıyla kullanıcılara sundu.
Edge, 3N ve Wi-Fi üzerinden çalışan Meebo uygulaması sıklıkça kullanılan AOL/AIM, Yahoo!, MSN/Windows Live, Gmail/Google Talk, Facebook, ve MySpace'in de içersinde bulunduğu 100'den fazla servisi tek bir program altında topluyor. Apple'ın programların kapalı olmasına rağmen her daim güncel kalmasını sağlayan Push Notifications desteği de sunan Meebo uygulamasının içersinde program kapanmadan internette gezinmeyi sağlayan dahili internet tarayıcısı da bulunuyor. Uygulama ayrıca meebo.com ile iPhone arasında konuşma geçmişlerinin senkronizasyonuna da izin veriyor .
Ücretsiz olarak AppStore'da yerini alan uygulamayı daha yakından incelemek ve iPod Touch yada iPhone'ununuza yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz. Meebo, iPhone kullanıcılarının daha rahat mesajlaşmaları için özel bir site hazırlamıştı.
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@aLTuu:normalde ebuddyi kullanıyorum msn olarak.çevrimdışı yap deyince kişilerde yok oluyordu diye hatırlıyordum.az önce denedim sorun olmuyormuş
Bilen yok mu
Bide guncelini deneyelim.
ebuddyde iphonedan girdiğimiz belli oluyor güzel oluyor.öyle reklam olsun sorun yok bence
bende indireyim bugün.alternatif olmasında yarar var.
ya aslında ben bilgisayardaki gibi çevrimdışı girip online kişileri görebileceğimiz bir msn programı arıyorum.hatta bide çevrimdışı mesaj atılsa var ya on numara olur.varmı böyle bir program bilen.
ben bulamadım
En iyi IM: IM+
Çünkü 10$ para ödedim ona.