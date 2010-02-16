Meebo'nun ücretsiz anlık mesajlaşma yazılımı AppStore'da

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Sanal dünyanın popüler multi protokol anlık mesajlaşma servislerinden Meebo, iPhone için özel olarak hazırladığı uygulamayı AppStore aracılığıyla kullanıcılara sundu.

Edge, 3N ve Wi-Fi üzerinden çalışan Meebo uygulaması sıklıkça kullanılan AOL/AIM, Yahoo!, MSN/Windows Live, Gmail/Google Talk, Facebook, ve MySpace'in de içersinde bulunduğu 100'den fazla servisi tek bir program altında topluyor. Apple'ın programların kapalı olmasına rağmen her daim güncel kalmasını sağlayan Push Notifications desteği de sunan Meebo uygulamasının içersinde program kapanmadan internette gezinmeyi sağlayan dahili internet tarayıcısı da bulunuyor. Uygulama ayrıca meebo.com ile iPhone arasında konuşma geçmişlerinin senkronizasyonuna da izin veriyor .

Ücretsiz olarak AppStore'da yerini alan uygulamayı daha yakından incelemek ve iPod Touch yada iPhone'ununuza yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz. Meebo, iPhone kullanıcılarının daha rahat mesajlaşmaları için özel bir site hazırlamıştı.

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