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Meebo'nun ücretsiz anlık mesajlaşma yazılımı AppStore'da

9 yıl
13,4b
1
39
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Meebo'nun ücretsiz anlık mesajlaşma yazılımı AppStore'da
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Sanal dünyanın popüler multi protokol anlık mesajlaşma servislerinden Meebo, iPhone için özel olarak hazırladığı uygulamayı AppStore aracılığıyla kullanıcılara sundu.

Edge, 3N ve Wi-Fi üzerinden çalışan Meebo uygulaması sıklıkça kullanılan AOL/AIM, Yahoo!, MSN/Windows Live, Gmail/Google Talk, Facebook, ve MySpace'in de içersinde bulunduğu 100'den fazla servisi tek bir program altında topluyor. Apple'ın programların kapalı olmasına rağmen her daim güncel kalmasını sağlayan Push Notifications desteği de sunan Meebo uygulamasının içersinde program kapanmadan internette gezinmeyi sağlayan dahili internet tarayıcısı da bulunuyor. Uygulama ayrıca meebo.com ile iPhone arasında konuşma geçmişlerinin senkronizasyonuna da izin veriyor .

Ücretsiz olarak AppStore'da yerini alan uygulamayı daha yakından incelemek ve iPod Touch yada iPhone'ununuza yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz. Meebo, iPhone kullanıcılarının daha rahat mesajlaşmaları için özel bir site hazırlamıştı.

Meebo'nun ücretsiz anlık mesajlaşma yazılımı AppStore'da
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aslannn 9 yıl
agile im.
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realbrutal 9 yıl
@karantina61:öneriniz için teşekkürler.
@aLTuu:normalde ebuddyi kullanıyorum msn olarak.çevrimdışı yap deyince kişilerde yok oluyordu diye hatırlıyordum.az önce denedim sorun olmuyormuş
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karantina61 9 yıl
Yeni guncelinide sildim ben yaziyorum ama bana yazilanlar gelmiyordu.
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DSGNRY 9 yıl
Beklemede iken ekran karardiginda kapanmayan hangisi peki bilen var mı ?
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DSGNRY 9 yıl

DSGNRY
Beklemede iken ekran karardiginda kapanmayan hangisi peki bilen var mı ?

Bilen yok mu
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DSGNRY 9 yıl
Nimbuzz çalışıyor Edge / 3G / wifi fark etmeksizin
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zurven 9 yıl
App bugün güncellendi, artık atma problemi yok gibi, kullanıyorum memnunum çünkü bedava ve reklam da yok :) (status mesajınız dahil)
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karantina61 9 yıl

zurven
App bugün güncellendi, artık atma problemi yok gibi, kullanıyorum memnunum çünkü bedava ve reklam da yok :) (status mesajınız dahil)

Bide guncelini deneyelim.
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realbrutal 9 yıl

zurven

App bugün güncellendi, artık atma problemi yok gibi, kullanıyorum memnunum çünkü bedava ve reklam da yok :) (status mesajınız dahil)


ebuddyde iphonedan girdiğimiz belli oluyor güzel oluyor.öyle reklam olsun sorun yok bence


bende indireyim bugün.alternatif olmasında yarar var.

ya aslında ben bilgisayardaki gibi çevrimdışı girip online kişileri görebileceğimiz bir msn programı arıyorum.hatta bide çevrimdışı mesaj atılsa var ya on numara olur.varmı böyle bir program bilen.
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Albino78 9 yıl
Arkadaslar iphonedaki Youtube uygulamasiyla Facebook'ta video psylasabliyormuyuz
ben bulamadım
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DSGNRY 9 yıl
Herkes başka bir isim vermiş herkesin birleştiği bir program var mıdır ? En iyisi bu diyebileceğiniz ?
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Erasmus78 9 yıl

DSGNRY

Herkes başka bir isim vermiş herkesin birleştiği bir program var mıdır ? En iyisi bu diyebileceğiniz ?


En iyi IM: IM+

Çünkü 10$ para ödedim ona.
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karantina61 9 yıl
Yukledim fakat devamli ana ekrana atiyor pek stabil gelmedi silip tekrar yuklemeyi denicem bakalim
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karantina61 9 yıl
En kisa surede indiricem bakalim nasilmis. En iyiside tarayicinin olmasi.
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DSGNRY 9 yıl
iyi güzel hoş indirdim de , hesap ekleyemiyorum sürekli bekliyor nedendir acaba? adresimin sonu msn.com o yüzden olabilir mi
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DSGNRY 9 yıl
Tebrikler shady hiç birsey kaçmıyor :) teşekkürler
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