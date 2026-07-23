Beyazlar İçinde Bir Sistem | Monster Tulpar TD3 V3.4.2 İnceleme

Monster Tulpar TD3 V3.4.2 Masaüstü Oyun Bilgisayarı tasarımının beyaz ağırlıklı olmasıyla dikkat çekiyor. Bu sistem 1080p ve 2K çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır.

Monster Tulpar TD3 V3.4.2 Masaüstü Oyun Bilgisayarı tasarımının beyaz ağırlıklı olmasıyla dikkat çekiyor. Bu sistem 1080p ve 2K çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır. Gücünü Intel Core Ultra 5 225F işlemcisinden alan sistemde 8 GB GDDR7 belleğe sahip Nvidia RTX 5060 ekran kartı yer alıyor.

Ürün Linki: https://tinyurl.com/3fmt2vwz

Monster H810 Gaming anakart üzerine kurulu olan kasa bünyesinde 16 GB 5600 MHz DDR5 RAM ve 1 TB M.2 NVMe SSD depolama alanıyla geliyor. Şık beyaz renkli estetik kasası ve Monster 120mm ARGB hava soğutma sistemiyle görsel açıdan uyumlu duran sisteme 850W 80+ Bronze sertifikalı bir güç kaynağı eşlik ediyor.

#işbirliği #monsternotebook

00:00 - Giriş

00:23 - Monster Güvenceleri

00:43 - Sistem Bileşenleri

03:43 - Test Sonuçları

04:09 - Oyun Performansı

07:15 - Sistem Değerlendirme

07:47 - Kapanış

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