Oyun Performansı Odaklı | Excalibur G915 Gaming Laptop İnceleme

Casper Excalibur G915, en ince noktasında 20.5 mm kalınlığa ve 2.3 kg ağırlığa sahip gövdesi beraberinde yüksek performans ve mobiliteyi bir arada sunan bir oyuncu bilgisayarı olmasıyla öne çıkıyor.

Casper Excalibur G915, en ince noktasında 20.5 mm kalınlığa ve 2.3 kg ağırlığa sahip alüminyum yoğunluklu gövdesiyle beraber yüksek performans ve mobiliteyi bir arada sunan 16 inçlik bir oyuncu bilgisayarı olmasıyla öne çıkıyor.

İncelediğimiz ürün gücünü Intel Core i7-13620H işlemcisinden ve 115W TGP değerine sahip NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartından alıyor. Ekran tarafında 16:10 formata sahip FHD+ 165 Hz yenileme hızına sahip IPS ekranla geliyor. Harici ve dahili grafik arasında geçişi sağlayan MUX Switch desteği bu üründe yer alıyor.

Bilgisayarın içerisinde iki adet turbo fan ve beş bakır ısı borusundan oluşan akıllı termal soğutma sistemi yoğun kullanımda performansı stabil bir şekilde korumayı hedefliyor. G915, dört bölgeli RGB aydınlatmalı klavyesi, Thunderbolt 4 bağlantı portu, 80 Whr bataryayla donatılmış bir vaziyette karşımıza çıkıyor.

Zamanlama

00:00 - Giriş

00:12 - Sistemin Çalışma Kararlılığı

01:21 - Ekran Kartı Bilgisi

01:57 - Oyun Performansı

03:44 - Priz ve Batarya Bilgisi

03:59 - Ekran Detayları

05:19 - RAM ve Depolama

05:52 - Ürün Tasarımı

06:09 - Kullanılan Portlar

06:33 - Touchpad ve Klavye

07:13 - Kablosuz Ağlar

07:29 - Kamera/Mikrofon Performansı

07:49 - Hoparlör ve Ses Kurulumu

08:00 - Termal Kamera Isınma Durumu

08:11 - Ürünün Satış Bilgileri

08:24 - Değerlendirme

08:45 - Kapanış



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