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    Oyun Performansı Odaklı | Excalibur G915 Gaming Laptop İnceleme

    Casper Excalibur G915, en ince noktasında 20.5 mm kalınlığa ve 2.3 kg ağırlığa sahip gövdesi beraberinde yüksek performans ve mobiliteyi bir arada sunan bir oyuncu bilgisayarı olmasıyla öne çıkıyor.

    Casper Excalibur G915, en ince noktasında 20.5 mm kalınlığa ve 2.3 kg ağırlığa sahip alüminyum yoğunluklu gövdesiyle beraber yüksek performans ve mobiliteyi bir arada sunan 16 inçlik bir oyuncu bilgisayarı olmasıyla öne çıkıyor.

    İncelediğimiz ürün gücünü Intel Core i7-13620H işlemcisinden ve 115W TGP değerine sahip NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartından alıyor. Ekran tarafında 16:10 formata sahip FHD+ 165 Hz yenileme hızına sahip IPS ekranla geliyor. Harici ve dahili grafik arasında geçişi sağlayan MUX Switch desteği bu üründe yer alıyor. 

    Bilgisayarın içerisinde iki adet turbo fan ve beş bakır ısı borusundan oluşan akıllı termal soğutma sistemi yoğun kullanımda performansı stabil bir şekilde korumayı hedefliyor. G915, dört bölgeli RGB aydınlatmalı klavyesi, Thunderbolt 4 bağlantı portu, 80 Whr bataryayla donatılmış bir vaziyette karşımıza çıkıyor.

    Zamanlama
    00:00 - Giriş
    00:12 - Sistemin Çalışma Kararlılığı
    01:21 - Ekran Kartı Bilgisi
    01:57 - Oyun Performansı
    03:44 - Priz ve Batarya Bilgisi
    03:59 - Ekran Detayları
    05:19 - RAM ve Depolama
    05:52 - Ürün Tasarımı
    06:09 - Kullanılan Portlar
    06:33 - Touchpad ve Klavye
    07:13 - Kablosuz Ağlar
    07:29 - Kamera/Mikrofon Performansı
    07:49 - Hoparlör ve Ses Kurulumu
    08:00 - Termal Kamera Isınma Durumu
    08:11 - Ürünün Satış Bilgileri
    08:24 - Değerlendirme
    08:45 - Kapanış
     

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