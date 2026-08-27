Oyun Performansı Odaklı | Excalibur G915 Gaming Laptop İnceleme

Casper Excalibur G915, en ince noktasında 20.5 mm kalınlığa ve 2.3 kg ağırlığa sahip alüminyum yoğunluklu gövdesiyle beraber yüksek performans ve mobiliteyi bir arada sunan 16 inçlik bir oyuncu bilgisayarı olmasıyla öne çıkıyor.
İncelediğimiz ürün gücünü Intel Core i7-13620H işlemcisinden ve 115W TGP değerine sahip NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartından alıyor. Ekran tarafında 16:10 formata sahip FHD+ 165 Hz yenileme hızına sahip IPS ekranla geliyor. Harici ve dahili grafik arasında geçişi sağlayan MUX Switch desteği bu üründe yer alıyor.
Bilgisayarın içerisinde iki adet turbo fan ve beş bakır ısı borusundan oluşan akıllı termal soğutma sistemi yoğun kullanımda performansı stabil bir şekilde korumayı hedefliyor. G915, dört bölgeli RGB aydınlatmalı klavyesi, Thunderbolt 4 bağlantı portu, 80 Whr bataryayla donatılmış bir vaziyette karşımıza çıkıyor.
Zamanlama
00:00 - Giriş
00:12 - Sistemin Çalışma Kararlılığı
01:21 - Ekran Kartı Bilgisi
01:57 - Oyun Performansı
03:44 - Priz ve Batarya Bilgisi
03:59 - Ekran Detayları
05:19 - RAM ve Depolama
05:52 - Ürün Tasarımı
06:09 - Kullanılan Portlar
06:33 - Touchpad ve Klavye
07:13 - Kablosuz Ağlar
07:29 - Kamera/Mikrofon Performansı
07:49 - Hoparlör ve Ses Kurulumu
08:00 - Termal Kamera Isınma Durumu
08:11 - Ürünün Satış Bilgileri
08:24 - Değerlendirme
08:45 - Kapanış