Amiral gemisi Motorola Moto X40 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Motorola Moto X40 özellikleri
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Moto X30 modelinin halefi olarak gelen Motorola Moto X40, FHD+ çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç boyutlarında kavisli AMOLED ekran ile geliyor. 10 bit renk, HDR ve entegre bir parmak izi tarayıcı desteği ile öne çıkan bu ekran, ayrıca 60MP selfie sensörüne de ev sahipliği yapıyor.
Tasarım açısından Moto X40, küçük bir dikdörtgen kamera modülü ile karşımıza çıkacak. Bu bölümde OIS destekli 50MP ana sensör, 50MP ultra geniş açılı lens ve 12MP telefoto kameralar ile donatılan telefon, 4K HDR video kaydı desteği ve hareketli görüntüler için yatay bir kilitleme özelliği ile geliyor.
Kutusundan Android 13 tabanlı MY UI 5.0 ile çıkacak akıllı telefonun, diğer öne çıkan özellikleri arasında çift SIM, 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, çift frekanslı GPS, NFC ve IP68 sertifikası yer alıyor.
Motorola Moto X40 fiyatı
Dumanlı Siyah ve Turmarin Mavisi renklerinde satışa sunulacak Moto X40'ın temel 8GB RAM ve 128GB depolama sürümü 487 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8GB/256GB, 12GB/256GB ve 12GB/512GB sürümleri ise sırasıyla 530 dolar, 573 dolar ve 617 dolar fiyat etiketi ile geliyor. Motorola, yeni amiral gemisi telefonun küresel çıkış tarihini henüz açıklamadı.
Moto X40 teknik özellikler
- Ekran: 6.7 inç boyutlarında FullHD+ kavisli AMOLED, HDR,165Hz yenileme hızı ve 10 Bit renk
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 16GB'a kadar LPDDR5x RAM
- Hafıza: 512 GB'a kadar UFS 4.0
- Arka kamera: 50 MP ana + 50MP ultra geniş, 12MP telefoto ve LED flaş
- Ön kamera: 60 MP
- Batarya: 4.600mAh
- Ses: Dolby Atmos destekli Çift stereo hoparlör
- Bağlantı: Çift SIM, 5G, WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C bağlantı noktası
- Güvenlik: Entegre bir parmak izi tarayıcı, IP68
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...