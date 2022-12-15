Amiral gemisi Motorola Moto X40 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Motorola, Çin'de düzenlenen özel bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu Motorola Moto X40'ı tanıttı. Galaxy S23, Xiaomi 13 ve tepe model cihazlara rakip telefon neler sunuyor? Gelin özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.

Motorola Moto X40 özellikleri

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Moto X30 modelinin halefi olarak gelen Motorola Moto X40, FHD+ çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç boyutlarında kavisli AMOLED ekran ile geliyor. 10 bit renk, HDR ve entegre bir parmak izi tarayıcı desteği ile öne çıkan bu ekran, ayrıca 60MP selfie sensörüne de ev sahipliği yapıyor.

Tasarım açısından Moto X40, küçük bir dikdörtgen kamera modülü ile karşımıza çıkacak. Bu bölümde OIS destekli 50MP ana sensör, 50MP ultra geniş açılı lens ve 12MP telefoto kameralar ile donatılan telefon, 4K HDR video kaydı desteği ve hareketli görüntüler için yatay bir kilitleme özelliği ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında Moto X40, sıvı soğutma ile güçlendirilen yeni nesil Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanıyor. Buna ek olarak 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama desteği ile gelen amiral gemisi telefon, 125 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj desteğine sahip 4.600 mAh pil tarafından destekleniyor.

Kutusundan Android 13 tabanlı MY UI 5.0 ile çıkacak akıllı telefonun, diğer öne çıkan özellikleri arasında çift SIM, 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, çift frekanslı GPS, NFC ve IP68 sertifikası yer alıyor.

Motorola Moto X40 fiyatı

Dumanlı Siyah ve Turmarin Mavisi renklerinde satışa sunulacak Moto X40'ın temel 8GB RAM ve 128GB depolama sürümü 487 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8GB/256GB, 12GB/256GB ve 12GB/512GB sürümleri ise sırasıyla 530 dolar, 573 dolar ve 617 dolar fiyat etiketi ile geliyor. Motorola, yeni amiral gemisi telefonun küresel çıkış tarihini henüz açıklamadı.

Moto X40 teknik özellikler

Ekran: 6.7 inç boyutlarında FullHD+ kavisli AMOLED, HDR,165Hz yenileme hızı ve 10 Bit renk

6.7 inç boyutlarında FullHD+ kavisli AMOLED, HDR,165Hz yenileme hızı ve 10 Bit renk İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 16GB'a kadar LPDDR5x RAM

16GB'a kadar LPDDR5x RAM Hafıza: 512 GB'a kadar UFS 4.0

512 GB'a kadar UFS 4.0 Arka kamera: 50 MP ana + 50MP ultra geniş, 12MP telefoto ve LED flaş

50 MP ana + 50MP ultra geniş, 12MP telefoto ve LED flaş Ön kamera: 60 MP

60 MP Batarya: 4.600mAh

4.600mAh Ses: Dolby Atmos destekli Çift stereo hoparlör

Dolby Atmos destekli Çift stereo hoparlör Bağlantı: Çift SIM, 5G, WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C bağlantı noktası

Çift SIM, 5G, WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C bağlantı noktası Güvenlik: Entegre bir parmak izi tarayıcı, IP68

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Motorola Moto X40 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri