Oppo, Samsung'a cevabını verdi: Find N2 ve Find N2 Flip tanıtıldı

- Oppo Find N2: Daha hafif, daha ince ve daha iyi ekran
- Oppo Find N2 özellikleri
- Oppo Find N2 Flip: Kapaklı katlanabilir telefon
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Oppo Find N2: Daha hafif, daha ince ve daha iyi ekran
Tasarım noktasında, Galaxy Z Fold 4 modelinden daha küçük olan Oppo Find N2, iç kısımda 1972x1980 çözünürlüğünde, 120Hz yenileme hızına ulaşan, yansıma önleyici bir kaplamanın bulunduğu LTPO ekran içeriyor. Qualcomm’un en yeni işlemci Snapdragon 8 Gen 2 yerine Snapdragon 8 Gen 1 ile gelen telefon, 67w kablolu hızlı şarjı destekleyen 4520 mAh bataryadan güç alıyor. Oppo, telefonun 42 dakikada %100 şarj olduğunu iddia ediyor. Son olarak kablosuz şarj desteği bulunmuyor.
50MP ana kamera (IMX890, OIS, 24mm), 48MP ultra geniş açılı kamera (IMX581, 14mm) ve 32MP 2x telefoto kamera, Oppo Find N2’nin arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için her iki ekranda da 32MP kamera mevcut. 4K düşük ışık ve 4K HDR videoların daha iyi görünmesi için özel MariSilicon X görüntüleme çipi, Hasselblad XPan mode ve profesyonel/manuel mod, FlexForm mode için destek öne çıkan kamera özellikleri arasında.
Oppo Find N2 özellikleri
- Dış ekran: 5.54 inç AMOLED, 120Hz, 2120 x 1080, Gorilla Glass Victus
- İç ekran: 7.1 inç AMOLED, 120Hz, 1920 x 1792, LTPO
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Bellek: 12GB/16GB
- Depolama: 256GB/512GB, UFS 3.1
- Batarya: 4520 mAh, 67w kablolu şarj, Hızlı şarj yok
- Arka kamera: 50MP geniş (IMX890, OIS, f/1.8), 48MP ultra geniş (IMX581, f/2.0), 32MP 2x telefoto (IMX709, f/2.0)
- Ön kamera: 32MP, f/2.4
- Ses: Çift hoparlör, Dolby Atmos desteği
- Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
- Yazılım: Android 13, Color OS 13
- Boyut ve Ağırlık: 132.2 x 140.5 x 7.4mm (katlandığında), 132.2 x 140.5 x 7.4mm (açıldığında)
- Renkler: Siyah, yeşil ve beyaz
Oppo Find N2 Flip: Kapaklı katlanabilir telefon
Oppo Find N2 Flip, şirketin doğrudan Samsung’un Galaxy Z Flip 4 modeline yanıtı. Oppo’un ilk kapaklı katlanan modeli olan N2 Flip, dışta 3.26 inç, içte 6.8 inç 120Hz ekrana sahip. MediaTek’in Dimensity 9000 Plus işlemcisiyle gelen telefonda ikili arka kamera kurulumu (50MP ana, ikinci kamera belli değil), 32MP ön kamera bulunuyor. 50MP ana kamera da selfie çekimler için kullanılabiliyor. Telefonda 44w kablolu şarjı destekleyen 4400 mAh batarya bulunuyor.
Oppo Find N2, Çin’de 12GB/256GB ve 16GB/512GB seçenekleriyle satışa sunulacak. Oppo Find N2 Flip modelinin de global pazarda tanıtılacağı belirtildi. Fiyat konusunda açıklama yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...