Oppo, Samsung'a cevabını verdi: Find N2 ve Find N2 Flip tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Oppo Find N2, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Oppo Find N katlanan telefonun tasarım noktasında iyileştirilmiş sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Z Fold’un biraz daha kompakt hali diyebileceğimiz Find N2 ile birlikte yepyeni bir katlanabilir telefon modeli Find N2 Flip tanıtıldı.

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Oppo Find N2: Daha hafif, daha ince ve daha iyi ekran

Tam Boyutta Gör Oppo, yeni katlanabilir akıllı telefonunun ilk modelden 43g daha hafif olduğunu, açıldığında da 1.3mm daha ince göründüğünü belirtti. Oppo Find N2'de menteşe için parça sayısı 138’den 100’e düşürülmüş ve FlexForm Mode denilen, cihaz 45 derece ile 125 derece arası açıldığında kapanmayan Flex Modu tarzı bir özelliğe sahip. Oppo’nun ekran testine göre, Find N2’nin ekranı 400.000 kez açılıp kapanma sonrası zarar görmeden çalışmasını sürdürmüş.

Tasarım noktasında, Galaxy Z Fold 4 modelinden daha küçük olan Oppo Find N2, iç kısımda 1972x1980 çözünürlüğünde, 120Hz yenileme hızına ulaşan, yansıma önleyici bir kaplamanın bulunduğu LTPO ekran içeriyor. Qualcomm’un en yeni işlemci Snapdragon 8 Gen 2 yerine Snapdragon 8 Gen 1 ile gelen telefon, 67w kablolu hızlı şarjı destekleyen 4520 mAh bataryadan güç alıyor. Oppo, telefonun 42 dakikada %100 şarj olduğunu iddia ediyor. Son olarak kablosuz şarj desteği bulunmuyor.

50MP ana kamera (IMX890, OIS, 24mm), 48MP ultra geniş açılı kamera (IMX581, 14mm) ve 32MP 2x telefoto kamera, Oppo Find N2’nin arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için her iki ekranda da 32MP kamera mevcut. 4K düşük ışık ve 4K HDR videoların daha iyi görünmesi için özel MariSilicon X görüntüleme çipi, Hasselblad XPan mode ve profesyonel/manuel mod, FlexForm mode için destek öne çıkan kamera özellikleri arasında.

Oppo Find N2 özellikleri

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Dış ekran: 5.54 inç AMOLED, 120Hz, 2120 x 1080, Gorilla Glass Victus

İç ekran: 7.1 inç AMOLED, 120Hz, 1920 x 1792, LTPO

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Bellek: 12GB/16GB

Depolama: 256GB/512GB, UFS 3.1

Batarya: 4520 mAh, 67w kablolu şarj, Hızlı şarj yok

Arka kamera: 50MP geniş (IMX890, OIS, f/1.8), 48MP ultra geniş (IMX581, f/2.0), 32MP 2x telefoto (IMX709, f/2.0)

Ön kamera: 32MP, f/2.4

Ses: Çift hoparlör, Dolby Atmos desteği

Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu

Yazılım: Android 13, Color OS 13

Boyut ve Ağırlık: 132.2 x 140.5 x 7.4mm (katlandığında), 132.2 x 140.5 x 7.4mm (açıldığında)

Renkler: Siyah, yeşil ve beyaz

Oppo Find N2 Flip: Kapaklı katlanabilir telefon

Oppo Find N2 Flip, şirketin doğrudan Samsung’un Galaxy Z Flip 4 modeline yanıtı. Oppo’un ilk kapaklı katlanan modeli olan N2 Flip, dışta 3.26 inç, içte 6.8 inç 120Hz ekrana sahip. MediaTek’in Dimensity 9000 Plus işlemcisiyle gelen telefonda ikili arka kamera kurulumu (50MP ana, ikinci kamera belli değil), 32MP ön kamera bulunuyor. 50MP ana kamera da selfie çekimler için kullanılabiliyor. Telefonda 44w kablolu şarjı destekleyen 4400 mAh batarya bulunuyor.

Oppo Find N2, Çin’de 12GB/256GB ve 16GB/512GB seçenekleriyle satışa sunulacak. Oppo Find N2 Flip modelinin de global pazarda tanıtılacağı belirtildi. Fiyat konusunda açıklama yok.

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Oppo Find N2 ve Find N2 Flip tanıtıldı: İşte özellikleri