MSI GeForce 9800GTX+ tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı

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Donanım dünyasının lider isimlerinden MSI, ekran kartı portföyüne iki yeni model daha ekliyor. Nvidia'nın geçtiğimiz Temmuz ayında lanse ettiği, GeForce 9800GTX+ modelini temel alan yeni ekran kartları 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu temel alıyorlar. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan kartları kullanılan soğutucular ve saat hızları ayırıyor.

MSI'ın N9800GTX PLUS-2D512 ve N9800GTX PLUS-2D512-OC olarak isimlendirilen yeni modellerinden ilki kısmen daha ekonomik bir çözüm olacak. Nvidia'nın standart tasarımdan ayrılan ve GPU'su özel bir soğutucu ile donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 738MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor. 512MB GDDR3 bellek ile gelen modelin DirectX 10 ve SLI desteği sunduğunu da belirtelim.

Firmanın N9800GTX PLUS-2D512-OC kod adlı diğer modeli ise ısı iletim teknolojisini esas alan soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Grafik işlem birimi 760MHz'de, bellekleri ise 2300MHz'de görev yapan kartın genel özellikleri ise diğer model ile aynı. PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kartlar çift DVI konnektörüyle geliyor.

MSI tarafından önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen her iki yeni modelin de fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.