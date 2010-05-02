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Patriot'tan Shattered Horizon hediyeli USB bellek

Patriot'tan Shattered Horizon hediyeli USB bellek
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,8b
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2
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Patriot Xporter serisi yeni USB belleklerini duyurdu. Patriot'un 8 GB ve 16 GB kapasitelerle üreteceği USB bellekler kullanıcılara Shattered Horizon adlı oyunu heiye ediyor. Patriot Xporter kullanıcıları ürün ile birlikte gelecek kod ile Steam üzerinden Shattered Horizon adlı oyunu ücretsiz olarak indirebilecekler.

Patriot'un oyun hediyeli USB belleği Xporter'ın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi


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tanerturk17 9 yıl
aslında birçok firma böylesi eklentilerle desteklemeli ürünlerini.nede olsa erkeklere promosyon kadınlarada taksit demeyeceksin değilmi? :D
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Furkan* 9 yıl

tanerturk17

aslında birçok firma böylesi eklentilerle desteklemeli ürünlerini.nede olsa erkeklere promosyon kadınlarada taksit demeyeceksin değilmi? :D

Katılıyorum böyle ufak jestler daha çok kullanıcı çeker
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