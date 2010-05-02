Patriot'tan Shattered Horizon hediyeli USB bellek

Patriot Xporter serisi yeni USB belleklerini duyurdu. Patriot'un 8 GB ve 16 GB kapasitelerle üreteceği USB bellekler kullanıcılara Shattered Horizon adlı oyunu heiye ediyor. Patriot Xporter kullanıcıları ürün ile birlikte gelecek kod ile Steam üzerinden Shattered Horizon adlı oyunu ücretsiz olarak indirebilecekler.

Patriot'un oyun hediyeli USB belleği Xporter'ın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi