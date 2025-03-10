Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa’nın SAMP/T hava savunma sistemi Ukrayna'da çuvalladı

    ABD’nin Ukrayna’ya olan desteğini durdurması önemli etkiler yaratıyor. Aktarılanlara göre Avrupa’nın Patriot alternatifi olan SAMP/T hava savunma sistemi ilk gerçek testinde Ukrayna'da çuvalladı.
    Avrupa’nın SAMP/T hava savunma sistemi Ukrayna'da çuvalladı Tam Boyutta Gör
    Ukrayna, 2022 yazında Rusya'nın kuzeydoğudaki ilerleyişini durdurmaya çalışırken, ABD'nin sağladığı yeni silahlar ve istihbarat bilgileri durumu tersine çevirmeye yetmişti. M777 obüsleri ve roketatarlar, Rusya'nın Sovyet yapımı silahları karşısında Ukrayna'ya büyük bir avantaj sunmuştu. ABD'nin sağladığı istihbaratla birlikte, Ukrayna ordusu Rus birliklerinin yeni cephelere kaydırıldığını öğrenerek başarılı bir karşı saldırı başlatmış ve bu sayede birçok kasaba Rus işgalinden kurtarılmıştı. Ancak, son dönemde ABD'nin Ukrayna'ya olan desteği büyük bir kesintiye uğradı. Bu kesintiyle birlikte Avrupa menşeili silah sistemlerinin önemi arttı. Ukrayna’ya verilen Avrupa’nın Patriot alternatifi olan SAMP/T hava savunma sistemi de burada öne çıkıyor.

    SAMP/T başarısız oldu

    Fransa ve İtalya tarafından sağlanan SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) sistemi, balistik füzeleri engellemeye yönelik tasarlanmıştı. Ancak aktarılanlara göre, sistem Ukrayna'ya ulaştığında yazılım sorunlarıyla karşılaşıldı ve balistik füzelere karşı istenen etkiyi sağlayamadı. Bu aksaklıklar, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini ciddi şekilde zayıflatmış oldu. Ayrıca, Eurosam tarafından üretilen SAMP/T'nin kullandığı Aster füzesinin de hızla tükenmesi, bu savunma sisteminin etkinliğini büyük ölçüde sınırlandırmış durumda.

    Bir dönem Türkiye de SAMP/T sistemiyle ilgilenmişti. 2018 yılında Roketsan ve Aselsan, füze sisteminin ortak üretimine katılacağı, Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi (LORAMIDS) projesi için Eurosam ile sözleşme imzalamıştı. Ancak proje Fransa ve İtalya temelli geliştirildi ve Türkiye ise SİPER gibi kendi sistemlerine yöneldi.

    ABD, Ukrayna'ya topçu mühimmatı, zırhlı araçlar, obüsler ve HIMARS ve ATACMS gibi füze sistemleri sağlıyordu. ABD'nin kesintiye uğrayan desteği, yalnızca silah ve mühimmatla sınırlı değil. İstihbarat paylaşımı, Ukrayna'nın Rus hedeflerine karşı hassas saldırılar yapabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biriydi.

    SAMP/T nedir?

    Kara konuşlu, orta irtifa, uzun menzilli, hava ve kısa menzilli balistik füze savunma sistemi olan SAMP/T, MBDA Fransa, MBDA İtalya ve Thales ortaklığında kurulan EUROSAM konsorsiyumu tarafından geliştiriliyor. SAMP/T, yalnızca uçaklara karşı değil, aynı zamanda balistik füzeler, seyir füzeleri, İHA’la, anti – radyasyon füzeleri, gemisavar füzeler, taktik ve kısa menzilli balistik füzeler vb. geniş bir yelpazede hedeflere angaje olabiliyor. Arabel Multi-Fuction Radar ve Ground Master 400 ile çalıştığında tespit ve takip mesafesi 400+ km olan SAMP/T, 150 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Füze olarak ise Aster füze ailesini kullanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    noterden aracı hurdaya ayırma ücreti müzik sayfası isim önerileri volvo s80 kronik sorunları dil arkasında kabarcıklar - doktorsitesi prod ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Elitebook 640 G9
    HP Elitebook 640 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum