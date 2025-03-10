Avrupa’nın SAMP/T hava savunma sistemi Ukrayna'da çuvalladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ukrayna, 2022 yazında Rusya'nın kuzeydoğudaki ilerleyişini durdurmaya çalışırken, ABD'nin sağladığı yeni silahlar ve istihbarat bilgileri durumu tersine çevirmeye yetmişti. M777 obüsleri ve roketatarlar, Rusya'nın Sovyet yapımı silahları karşısında Ukrayna'ya büyük bir avantaj sunmuştu. ABD'nin sağladığı istihbaratla birlikte, Ukrayna ordusu Rus birliklerinin yeni cephelere kaydırıldığını öğrenerek başarılı bir karşı saldırı başlatmış ve bu sayede birçok kasaba Rus işgalinden kurtarılmıştı. Ancak, son dönemde ABD'nin Ukrayna'ya olan desteği büyük bir kesintiye uğradı. Bu kesintiyle birlikte Avrupa menşeili silah sistemlerinin önemi arttı. Ukrayna’ya verilen Avrupa’nın Patriot alternatifi olan SAMP/T hava savunma sistemi de burada öne çıkıyor.

SAMP/T başarısız oldu

Fransa ve İtalya tarafından sağlanan SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) sistemi, balistik füzeleri engellemeye yönelik tasarlanmıştı. Ancak aktarılanlara göre, sistem Ukrayna'ya ulaştığında yazılım sorunlarıyla karşılaşıldı ve balistik füzelere karşı istenen etkiyi sağlayamadı. Bu aksaklıklar, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini ciddi şekilde zayıflatmış oldu. Ayrıca, Eurosam tarafından üretilen SAMP/T'nin kullandığı Aster füzesinin de hızla tükenmesi, bu savunma sisteminin etkinliğini büyük ölçüde sınırlandırmış durumda.

Bir dönem Türkiye de SAMP/T sistemiyle ilgilenmişti. 2018 yılında Roketsan ve Aselsan, füze sisteminin ortak üretimine katılacağı, Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi (LORAMIDS) projesi için Eurosam ile sözleşme imzalamıştı. Ancak proje Fransa ve İtalya temelli geliştirildi ve Türkiye ise SİPER gibi kendi sistemlerine yöneldi.

ABD, Ukrayna'ya topçu mühimmatı, zırhlı araçlar, obüsler ve HIMARS ve ATACMS gibi füze sistemleri sağlıyordu. ABD'nin kesintiye uğrayan desteği, yalnızca silah ve mühimmatla sınırlı değil. İstihbarat paylaşımı, Ukrayna'nın Rus hedeflerine karşı hassas saldırılar yapabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biriydi.

SAMP/T nedir?

Kara konuşlu, orta irtifa, uzun menzilli, hava ve kısa menzilli balistik füze savunma sistemi olan SAMP/T, MBDA Fransa, MBDA İtalya ve Thales ortaklığında kurulan EUROSAM konsorsiyumu tarafından geliştiriliyor. SAMP/T, yalnızca uçaklara karşı değil, aynı zamanda balistik füzeler, seyir füzeleri, İHA’la, anti – radyasyon füzeleri, gemisavar füzeler, taktik ve kısa menzilli balistik füzeler vb. geniş bir yelpazede hedeflere angaje olabiliyor. Arabel Multi-Fuction Radar ve Ground Master 400 ile çalıştığında tespit ve takip mesafesi 400+ km olan SAMP/T, 150 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Füze olarak ise Aster füze ailesini kullanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.