Avrupa’nın SAMP/T hava savunma sistemi Ukrayna'da çuvalladı

SAMP/T başarısız oldu
Fransa ve İtalya tarafından sağlanan SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) sistemi, balistik füzeleri engellemeye yönelik tasarlanmıştı. Ancak aktarılanlara göre, sistem Ukrayna'ya ulaştığında yazılım sorunlarıyla karşılaşıldı ve balistik füzelere karşı istenen etkiyi sağlayamadı. Bu aksaklıklar, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini ciddi şekilde zayıflatmış oldu. Ayrıca, Eurosam tarafından üretilen SAMP/T'nin kullandığı Aster füzesinin de hızla tükenmesi, bu savunma sisteminin etkinliğini büyük ölçüde sınırlandırmış durumda.
Bir dönem Türkiye de SAMP/T sistemiyle ilgilenmişti. 2018 yılında Roketsan ve Aselsan, füze sisteminin ortak üretimine katılacağı, Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi (LORAMIDS) projesi için Eurosam ile sözleşme imzalamıştı. Ancak proje Fransa ve İtalya temelli geliştirildi ve Türkiye ise SİPER gibi kendi sistemlerine yöneldi.
ABD, Ukrayna'ya topçu mühimmatı, zırhlı araçlar, obüsler ve HIMARS ve ATACMS gibi füze sistemleri sağlıyordu. ABD'nin kesintiye uğrayan desteği, yalnızca silah ve mühimmatla sınırlı değil. İstihbarat paylaşımı, Ukrayna'nın Rus hedeflerine karşı hassas saldırılar yapabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biriydi.
SAMP/T nedir?
Kara konuşlu, orta irtifa, uzun menzilli, hava ve kısa menzilli balistik füze savunma sistemi olan SAMP/T, MBDA Fransa, MBDA İtalya ve Thales ortaklığında kurulan EUROSAM konsorsiyumu tarafından geliştiriliyor. SAMP/T, yalnızca uçaklara karşı değil, aynı zamanda balistik füzeler, seyir füzeleri, İHA’la, anti – radyasyon füzeleri, gemisavar füzeler, taktik ve kısa menzilli balistik füzeler vb. geniş bir yelpazede hedeflere angaje olabiliyor. Arabel Multi-Fuction Radar ve Ground Master 400 ile çalıştığında tespit ve takip mesafesi 400+ km olan SAMP/T, 150 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Füze olarak ise Aster füze ailesini kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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