POCO C85 tanıtıldı: 6.000 mAh pil, uygun fiyat ve dahası

POCO C85 neler sunuyor?
POCO C85, ön yüzünde 6,9 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüklü LCD ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızı sunan panel, 810 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Gücünü ise MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden alan POCO C85, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile eşleştirilmiş.
Ek özellikler arasında IP64 toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık, yan tarafa entegre parmak izi sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi ve çift SIM desteği öne çıkıyor. Cihaz 171,56 x 79,47 x 7,99 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında. Renk seçenekleri ise mor, siyah ve yeşil olarak belirlenmiş. Fiyatı ise 179 dolar seviyesinde olacak.
- Ekran: 6.9 inç, 720 x 1600 piksel, 120 Hz, 810 nit, LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra
- Bellek: 6 GB, 8 GB
- Depolama: 128 GB, 256 GB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8 (wide) + yardımcı sensör
- Ön kamera: 8 MP, f/2.0
- Batarya: 6.000 mAh, 33W hızlı şarj
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, 3.5 mm kulaklık girişi
- Yazılım: Android tabanlı HyperOS
- Boyut ve ağırlık: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm, 205 gr
- Diğer: IP64 toz ve su sıçramasına dayanıklı, yan tarafa entegre parmak izi okuyucu
