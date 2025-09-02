Giriş
    POCO C85 tanıtıldı: 6.000 mAh pil, uygun fiyat ve dahası

    POCO, giriş seviyesi yeni modeli C85'i duyurdu. 6.9 inç ekran, 6.000 mAh batarya ve Helio G81 Ultra işlemciyle gelen cihaz, uygun fiyatla kullanıcılara sunulacak. İşte özellikleri ve fiyatı...

    POCO C85 tanıtıldı: 6.000 mAh pil, uygun fiyat ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, C serisine yeni bir model daha ekledi. POCO C85, geçtiğimiz yılın C65 modelinin güncel hali olarak geliyor. 6.000mAh pil kapasitesi, 120Hz ekran ve MediaTek işlemciden güç alan model, ince gövde ve uygun fiyatla geliyor. İşte POCO C85 özellikleri ve fiyatı...

    POCO C85 neler sunuyor?

    POCO C85, ön yüzünde 6,9 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüklü LCD ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızı sunan panel, 810 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Gücünü ise MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden alan POCO C85, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile eşleştirilmiş.

    POCO C85 tanıtıldı: 6.000 mAh pil, uygun fiyat ve dahası Tam Boyutta Gör
    Telefon, pil tarafında 6.000 mAh kapasite ile geliyor. Ayrıca 33W hızlı şarj desteği mevcut. Kamera özellikleri ise Redmi 15C ile aynı çizgide ilerliyor. Arka tarafta 50 MP ana sensör yer alırken, ön yüzde 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Yazılım tarafında kamera uygulamasına eklenen yapay zekâ destekli modlarla çekim seçenekleri artırılmış.

    Ek özellikler arasında IP64 toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık, yan tarafa entegre parmak izi sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi ve çift SIM desteği öne çıkıyor. Cihaz 171,56 x 79,47 x 7,99 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında. Renk seçenekleri ise mor, siyah ve yeşil olarak belirlenmiş. Fiyatı ise 179 dolar seviyesinde olacak.

    • Ekran: 6.9 inç, 720 x 1600 piksel, 120 Hz, 810 nit, LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra
    • Bellek: 6 GB, 8 GB
    • Depolama: 128 GB, 256 GB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8 (wide) + yardımcı sensör
    • Ön kamera: 8 MP, f/2.0
    • Batarya: 6.000 mAh, 33W hızlı şarj
    • Bağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, 3.5 mm kulaklık girişi
    • Yazılım: Android tabanlı HyperOS
    • Boyut ve ağırlık: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm, 205 gr
    • Diğer: IP64 toz ve su sıçramasına dayanıklı, yan tarafa entegre parmak izi okuyucu
