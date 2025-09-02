POCO C85 tanıtıldı: 6.000 mAh pil, uygun fiyat ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından POCO, C serisine yeni bir model daha ekledi. POCO C85, geçtiğimiz yılın C65 modelinin güncel hali olarak geliyor. 6.000mAh pil kapasitesi, 120Hz ekran ve MediaTek işlemciden güç alan model, ince gövde ve uygun fiyatla geliyor. İşte POCO C85 özellikleri ve fiyatı...

POCO C85 neler sunuyor?

POCO C85, ön yüzünde 6,9 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüklü LCD ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızı sunan panel, 810 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Gücünü ise MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden alan POCO C85, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile eşleştirilmiş.

Tam Boyutta Gör Telefon, pil tarafında 6.000 mAh kapasite ile geliyor. Ayrıca 33W hızlı şarj desteği mevcut. Kamera özellikleri ise Redmi 15C ile aynı çizgide ilerliyor. Arka tarafta 50 MP ana sensör yer alırken, ön yüzde 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Yazılım tarafında kamera uygulamasına eklenen yapay zekâ destekli modlarla çekim seçenekleri artırılmış.

Android 16 almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar açıklandı 1 hf. önce eklendi

Ek özellikler arasında IP64 toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık, yan tarafa entegre parmak izi sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi ve çift SIM desteği öne çıkıyor. Cihaz 171,56 x 79,47 x 7,99 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında. Renk seçenekleri ise mor, siyah ve yeşil olarak belirlenmiş. Fiyatı ise 179 dolar seviyesinde olacak.

Ekran: 6.9 inç, 720 x 1600 piksel, 120 Hz, 810 nit, LCD

İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra

Bellek: 6 GB, 8 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB

Arka kamera: 50 MP, f/1.8 (wide) + yardımcı sensör

Ön kamera: 8 MP, f/2.0

Batarya: 6.000 mAh, 33W hızlı şarj

Bağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, 3.5 mm kulaklık girişi

Yazılım: Android tabanlı HyperOS

Boyut ve ağırlık: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm, 205 gr

Diğer: IP64 toz ve su sıçramasına dayanıklı, yan tarafa entegre parmak izi okuyucu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

POCO C85 tanıtıldı: 6.000 mAh pil, uygun fiyat ve dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: