Powercolor HD5770 ve HD5750 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda orta segmentte oldukça başarılı olan AMD HD5770 ve HD5750 GPU'larını kullanan Powercolor ekran kartlarını inceliyoruz. Powercolor HD5770 Vortex özel fanı ve hız aşırtmasıyla dikkat çekerken HD5750 Low Profile, medya bilgisayarları için ufak boyutlarda tasarlanmış bir kart.
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bun kartlarda üzmez diye düşünüyorum
güzeldi:))
ama naparsın dostum teknoloji bu. dedeme göstersem ne bu deyip çöpe atar ama o benim biricik 5770im. hem de OC Lİ falan. kullanamam öyle standart hızlarda. 300lira vermişim. bi kırmızı kart bi de pervane ama SAPPHIRE RADEON HD 5770 dedin mi apayrı birşey oluyor artık o. öyle bakmya çalış yani:))
atinin xx50 kartları oc ye iyi tepki verirken neden xx70 kartları oc konusunda başarısız 4770 hariç
fiyatları düşecek gibi duruyor 200liranın altına düşerse alınrı bence..