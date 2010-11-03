Powercolor HD5770 ve HD5750 video inceleme

Bu videomuzda orta segmentte oldukça başarılı olan AMD HD5770 ve HD5750 GPU'larını kullanan Powercolor ekran kartlarını inceliyoruz. Powercolor HD5770 Vortex özel fanı ve hız aşırtmasıyla dikkat çekerken HD5750 Low Profile, medya bilgisayarları için ufak boyutlarda tasarlanmış bir kart.

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