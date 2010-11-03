Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Powercolor HD5770 ve HD5750 video inceleme

8 yıl
65,7b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu videomuzda orta segmentte oldukça başarılı olan AMD HD5770 ve HD5750 GPU'larını kullanan Powercolor ekran kartlarını inceliyoruz. Powercolor HD5770 Vortex özel fanı ve hız aşırtmasıyla dikkat çekerken HD5750 Low Profile, medya bilgisayarları için ufak boyutlarda tasarlanmış bir kart.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 8 yıl
gecikmiş,bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theboy32 8 yıl
ATİ(amd) çipsetli kartlar fiyat olarak kullanıcıyı bu güne kadar hiç üzmedi
bun kartlarda üzmez diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ukayl06 8 yıl
benim anlamadığım bellek hızında 4000 küsür mhz hız yazıyodu ama kartın özelliklerinde 1150 mhz yazıyor bu nasıl iş anlamadım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
fiyatı 200tl olsun hertürlü alınır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 8 yıl
HD5770'in hız aşırtma konusunda takoz olduğu açıkça görülüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 8 yıl
yahu şu videoları youtubeye de koyasanız süper olur telefondadnda izleyebiliriz en azından
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 8 yıl
va videoyu izledimde. kırmızı bi kart bide pervaneye 250TL para veriyoz. eskiler bunu duysa ne derdi kim bilir!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ukayl06 8 yıl
ben hd5750 aldım gayet memnunum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
münşi 8 yıl

IUnknown

va videoyu izledimde. kırmızı bi kart bide pervaneye 250TL para veriyoz. eskiler bunu duysa ne derdi kim bilir!


güzeldi:))
ama naparsın dostum teknoloji bu. dedeme göstersem ne bu deyip çöpe atar ama o benim biricik 5770im. hem de OC Lİ falan. kullanamam öyle standart hızlarda. 300lira vermişim. bi kırmızı kart bi de pervane ama SAPPHIRE RADEON HD 5770 dedin mi apayrı birşey oluyor artık o. öyle bakmya çalış yani:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 8 yıl
ya aylardır bekliyorum 200 civarına düşsün diye bir türlü düşümüyor bu 57xx ler . amd kart piyasasında intel e benzedi istediği gibi fiyat biçiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
hd5750 o.c=hd5770 oluyor testlerde ama hd5770'de o.c fazla getiri sağlamıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muvaZaa xD 8 yıl

heatblast

hd5750 o.c=hd5770 oluyor testlerde ama hd5770'de o.c fazla getiri sağlamıyor


atinin xx50 kartları oc ye iyi tepki verirken neden xx70 kartları oc konusunda başarısız 4770 hariç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 yıl
Benim 5670de fena değilmiş hani :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 8 yıl
güzeldi teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 yıl
hd5770 artık eskide kaldı diye düşünüyorum biraz daha verilip Gtx 460 256bit olmadı 192bit alınabiliyor..
fiyatları düşecek gibi duruyor 200liranın altına düşerse alınrı bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
11,8b izlenme · 4 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
28:10
AMD'den Intel'i üzecek işlemciler: Ryzen 5 2400G inceleme
34,9b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,6b izlenme · 1 gün
09:34
MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi
7,5b izlenme · 2 ay
03:28
Nihayet! Karşınızda AMD RX Vega 56 Nano ekran kartı
23,8b izlenme · 11 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
09:34
Aorus RX580 XTR 8G incelemesi "En hızlı RX580 mi?"
30b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
18:46
AMD Ryzen Threadripper 1950x inceleme "Bir devir kapandı, yenisi başladı!"
42,5b izlenme · 1 yıl
08:02
AMD Ryzen 7 2700X'i zorlamak l -185 derecede çalıştırdık
27,5b izlenme · 1 yıl
12:36
Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme
45,1b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim