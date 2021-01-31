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    Qualcomm'dan kafa karıştıran işlemci | Snapdragon 870 ve özellikleri

    40 dk.
    292
    49
    android
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Qualcomm son dönemde o kadar çok işlemci çıkardı ki, takip etmesi zorlaşmaya başladı zira işlemcileri çok ufak farklar ayırıyor. Peki Qualcomm bu strateji ile ne yapmak istiyor ?

    Qualcomm yeni nesil akıllı telefonlar için arka arkaya yeni işlemci modelleri duyuruyor. Son çıkan model, üst segmenti hedefleyen Snapdragon 870 oldu. Peki bu işlemci yeni nesil mi, Snapdragon 865 ile Snapdragon 888 arasında neler vaad ediyor, daha da önemlisi Qualcomm neden böyle yapıyor, gelin yakından bakalım ve stratejiyi anlamaya çalışalım. 



    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    clb12 (Muhammet Çelebi) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    ikinci snapdragon 810 vakasi olan 888 den sonra sivama islemcisi diyebiliriz kisaca.
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