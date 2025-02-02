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    Custom klavyeler tercih edilmeli mi? Farkları ve artıları neler?

    Bu videomuzda özellikle son dönemde ülkemizde de bir hayli popülerleşmeye başlayan custom klavyelerin farkını, önemini ve neden farklı olduklarını sizlere anlatmaya çalıştık.

    Bu videoda iki klavye sevdalısı olarak Burak ile birlikte son dönemde bir hayli popülerleşen custom klavyelerin farkını, öne çıktıkları noktaları ve daha fazlasını sizlere anlatmaya çalıştık. Bunu anlatmamızı sağlayan konu da elbette custom klavyelerin en bilinen marklası olan Akko'nun ülkemizde Gaming GenTR ile girmiş olması. Şu an için bile birçok farklı modeli bulunan Akko klavyelerin sayısı önümüzdeki süreçte artacak ve özellikle Türkçe dizilim ve uygulamaya destek gibi konularda da adımlar atılacak. Custom klavye konusunda merakınız varsa ama bilginiz yoksa sizin için güzel bir başlangıç videosu diyebiliriz.

    Akko klavyelere ulaşmak için: https://www.gaming.gen.tr/marka/akko

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