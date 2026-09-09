RTX 30 serisinde DLSS Multi Frame Generation kilidi kırıldı

Multi Frame Generation eski kartlara geliyor
DLSSG SM86 adı verilen proje, Nvidia'nın Frame Generation çalışma zamanını Ampere mimarisine uyarlıyor. Buradaki en önemli detay, modun DLSS yerine AMD FSR Frame Generation gibi farklı bir teknoloji kullanmaması. Sistem, Nvidia'nın kendi DLSSG çalışma zamanını ve modellerini kullanırken RTX 30 serisinin SM86 mimarisiyle uyumlu bir backend sağlıyor.
Mod geliştiricisi, RTX 3080 Ti üzerinde 2X ve 4X Multi Frame Generation modlarını test etti. RTX 3080 12 GB kullanan bir başka kullanıcı tarafından paylaşılan Cyberpunk 2077 videosu da teknolojinin Ampere tabanlı ekran kartında çalışabildiğini gösterdi.
Modun çalışma yöntemi basit bir ekran kartı kimliği değişikliğinden ibaret değil. Sistem, oyunun çalıştırılabilir dosyasının yanına bir proxy yerleştirerek istekleri DLSSG 310.1 çalışma zamanına yönlendiriyor. Nvidia'nın orijinal modelleri korunurken RTX 30 serisinin SM86 mimarisinde çalışabilecek bir backend devreye alınıyor.
Cyberpunk 2077'de path tracing açıkken yaklaşık 35 FPS olan performansın 2X ile 60 FPS, 4X ile yaklaşık 100 FPS seviyesine ulaştığı aktarılıyor. Ancak yapay karelerin oluşturduğu FPS artışı, temel render performansının değiştiği anlamına gelmiyor. Özellikle DLSS 5 ile birlikte bu fark daha belirgin hale geliyor.
Yine de modun Nvidia'nın yeni teknolojilerini RTX 30 üzerinde çalıştırabilmesi, şirketin eski ekran kartlarına neden resmi MFG desteği vermediği konusunda yeni bir tartışma başlatabilir. Modun kurulumu ise oldukça basit. Buradan gerekli projeye ulaşıp version.dll ve dlssg_sm86.ini dosyalarını oyunun .exe dosyasının bulunduğu konuma atmak yeterli. Bunun ardından Multi Frame Generation destekli oyunda 4X'e kadar seçeneği aktif edilebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: