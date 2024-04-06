Ekran kartı nasıl resetlenir? Nvidia & AMD ekran kartı sıfırlama kısayolları

- Ekran kartı resetleme nasıl yapılır 🔄
- Klavye kısayolu ile ekran kartını resetleme ⌨️
- Aygıt yöneticisini kullanarak ekran kartını sıfırlama 🖥️
- Ekran kartı ayarlarıyla ekran kartı sürücüsü sıfırlama ⚙️
- PowerShell kullanarak ekran kartını yenileme 💻
- Ekran kartı sıfırlama ne işe yarar, resetleme neden yapılır 🤔
- Yorumlar
Ekran kartı resetleme ne işe yarar sıkça merak edilir. Windows PC’nizde ekran kartı sürücüleriniz bozuksa veya düzgün çalışmıyorsa görsel bozulmalar, ekran titremeleri veya donmuş ekran gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bilgisayarınızdaki GPU sürücülerini sıfırlayarak bu sorunları çözmeniz mümkündür. Peki, tuş kombinasyonu kısayolu ile ekran kartı sıfırlama işlemi hızlıca nasıl yapılır? Windows 11/10 bilgisayarda ekran kartı resetleme işleminin nasıl yapıldığını anlatıyoruz.
Ekran kartı resetleme nasıl yapılır 🔄
Klavye kısayolu ile ekran kartını resetleme ⌨️
Bu işlemde ekran bir veya iki saniye boyunca yanıp söner; ardından her şeyin normale döndüğünü göreceksiniz. Bu şekilde ekran kartı resetleme bilgisayara zarar vermez, halihazırda çalışan programlarınızın hiçbiri etkilenmez. Bu işlemi Windows yönetici hesabında oturum açmadan da gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız, oyun oynarken bu klavye kısayolunun çalışmayacağını unutmayın.
Aygıt yöneticisini kullanarak ekran kartını sıfırlama 🖥️
- Aygıt Yöneticisini açın.
- Görüntü bağdaştırıcılarını bulup tıklayın.
- Ekran kartı sürücüsüne sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin.
- Sürücü sekmesine gelin ve Aygıtı devre dışı bırak’a tıklayın.
- Sürücünün devre dışı bırakılmasını bekleyin.
- Tekrar ekran kartı sürücüsüne sağ tıklayın ve Özellikler’e tıklayın.
- Sürücü sekmesinde Aygıtı Etkinleştir’e tıklayın.
- Sürücünün yeniden etkileştirilmesini bekleyin.
Ekran kartı ayarlarıyla ekran kartı sürücüsü sıfırlama ⚙️
Nvidia veya AMD’nin kontrol panelini kullanarak ekran kartı sürücüsünü sıfırlayabilirsiniz.
Nvidia Ekran Kartı Resetleme Adımları ⬇️
- Masaüstüne sağ tıklayıp NVIDIA kontrol panelini seçin.
- 3D ayarlarının yönetilmesine tıklayın.
- Sağ pencerede Genel ayarlar sekmesine tıklayın.
- Sağ altta geri yükle butonuna tıklayın.
- Nvidia ekran kartı sıfırlama işleminin tamamlanması için PC’yi yeniden başlatın.
AMD Ekran Kartı Resetleme Adımları ⬇️
- Masaüstüne sağ tıklayarak AMD kontrol panelini açın.
- AMD Radeon Settings’i seçin.
- Sağ üst köşede dişli simgesine tıklayın.
- Sistem sekmesi altında Sıfırlama Gerçekleştir’e tıklayın.
- AMD ekran kartı sıfırlama işleminin tamamlanması için bilgisayarı baştan başlatın.
PowerShell kullanarak ekran kartını yenileme 💻
- Başlat butonuna tıklayın ve “PowerShell” araması yapın.
- Yönetici olarak çalıştır’a tıklayın.
- "pnputil /enum-devices /class Display" komutunu girin.
- Görüntü bağdaştırıcının bilgileri karşınıza çıkacak.
- Instance ID’yi kopyalayın.
- "pnputil /restart-device (Instance ID)" komutunu girin.
Ekran kartı sıfırlama ne işe yarar, resetleme neden yapılır 🤔
Sisteminizin grafik performansı veya kararlılığıyla ilgili aşağıda belirtilen herhangi bir sorunu yaşıyorsanız, ekran kartı resetlemek faydalı bir işlem olabilir:
- Ekranda titreme veya çizgiler oluşması gibi ekran sorunları varsa,
- Mavi ekran aldıysanız,
- Kasma, anlık FPS düşüşü, takılma gibi sorunlar yaşıyorsanız,
- Oyunlarınız sık sık çöküyorsa,
- Garip fan sesleri duyuyorsanız,
- Bilgisayar donuyorsa,
- GPU anormal derecede kötü performans gösteriyorsa ekran kartını resetlemek işe yarayabilir.
Sürücüler, hız aşırtma (overclock), performans veya ayarlarda istenmeyen değişikliklerle ilgili sorunlarla karşılaştığınızda ekran kartını sıfırlamak en iyi sorun giderme ve optimizasyon aracıdır. İster Nvidia ister AMD ekran kartı kullanıyor olun, bu rehber yazıdaki adımları izleyerek ekran kartı resetleme nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...