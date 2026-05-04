Intel Arc Pro B70 test edildi: RTX 5060 Ti ile kafa kafaya

Kaçıranlar için Arc Pro B70, teknik olarak Intel’in en güçlü Battlemage çözümlerinden biri. 32 Xe2-HPG çekirdeği, 256 XMX motoru ve 32 RT ünitesiyle gelen GPU, yapay zekâ tarafında 367 TOPS gibi dikkat çekici bir işlem gücü sunuyor. 256-bit veri yolu üzerinden çalışan 32 GB GDDR6 bellek ise 608 GB/s bant genişliği sağlıyor. Saat hızının 2.8 GHz seviyesine ulaştığını da ekleyelim.
Oyun testlerine bakıldığında, 1440p çözünürlükte raster performans tarafında Arc Pro B70’in ciddi bir avantaj yakaladığı görülüyor. Özellikle Cyberpunk 2077 testinde 90 FPS seviyesine ulaşan kart, RTX 5060 Ti’yi geride bırakıyor ve Intel Arc B580 modeline karşı yaklaşık %36-40 arası performans artışı sunuyor.
Aslına bakacak olusak Intel, bu mimariyi daha uygun fiyatlı ve oyunculara yönelik bir modelle, örneğin Arc B770 gibi bir kartla sunmuş olsaydı, orta-üst segmentte dengeleri ciddi şekilde değiştirebilirdi. Ancak mevcut durumda Arc Pro B70'in 949 dolarlık fiyat etiketi ve profesyonel odaklı konumlandırması, bu performansın geniş kullanıcı kitlesine ulaşmasını zorlaştırıyor.