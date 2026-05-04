Intel Arc Pro B70 test edildi: RTX 5060 Ti ile kafa kafaya

Tam Boyutta Gör Intel'in Battlemage tabanlı yeni profesyonel ekran kartı Intel Arc Pro B70 32 GB, oyun testleriyle birlikte ilk kez detaylı şekilde ortaya çıktı. Ekran kartı, her ne kadar doğrudan oyuncular için konumlandırılmasa da, yeni sürücüler sayesinde elde edilen performans verileri kartın oyun tarafındaki potansiyelini net biçimde gösteriyor.

Kaçıranlar için Arc Pro B70, teknik olarak Intel’in en güçlü Battlemage çözümlerinden biri. 32 Xe2-HPG çekirdeği, 256 XMX motoru ve 32 RT ünitesiyle gelen GPU, yapay zekâ tarafında 367 TOPS gibi dikkat çekici bir işlem gücü sunuyor. 256-bit veri yolu üzerinden çalışan 32 GB GDDR6 bellek ise 608 GB/s bant genişliği sağlıyor. Saat hızının 2.8 GHz seviyesine ulaştığını da ekleyelim.

Oyun testlerine bakıldığında, 1440p çözünürlükte raster performans tarafında Arc Pro B70’in ciddi bir avantaj yakaladığı görülüyor. Özellikle Cyberpunk 2077 testinde 90 FPS seviyesine ulaşan kart, RTX 5060 Ti’yi geride bırakıyor ve Intel Arc B580 modeline karşı yaklaşık %36-40 arası performans artışı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Işın izleme (ray tracing) tarafında ise tablo biraz daha dengeli. F1 25, Doom: The Dark Ages ve Cyberpunk 2077 gibi yapımlarda Arc Pro B70, RTX 5060 Ti karşısında ortalama %9 civarında öne geçebiliyor.Bazı testlerde bu fark %14 seviyesine kadar çıkıyor. Ancak genel ortalamaya bakıldığında NVIDIA tarafı küçük bir üstünlük koruyor.

Tam Boyutta Gör Kartın yapay zekâ performansı da ayrı bir başlık açmayı gerektiriyor. MLPerf testlerinde yüksek token üretim hızı ve düşük gecikme değerleri sunan Arc Pro B70, özellikle Windows ML ve OpenVINO optimizasyonlarıyla öne çıkmayı başarıyor. Bu da kartın yalnızca oyun değil, üretken yapay zekâ ve profesyonel iş yükleri için de güçlü bir alternatif olabileceğini gösteriyor.

Aslına bakacak olusak Intel, bu mimariyi daha uygun fiyatlı ve oyunculara yönelik bir modelle, örneğin Arc B770 gibi bir kartla sunmuş olsaydı, orta-üst segmentte dengeleri ciddi şekilde değiştirebilirdi. Ancak mevcut durumda Arc Pro B70'in 949 dolarlık fiyat etiketi ve profesyonel odaklı konumlandırması, bu performansın geniş kullanıcı kitlesine ulaşmasını zorlaştırıyor.

