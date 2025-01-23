Samsung Galaxy S25 ve S25+ nasıl olmuş? Galaxy S25 tam atom karınca!

Bu videomuzda Samsung'un S serisinde yer alan Galaxy S25 ve Galaxy S25+ hakkında konuşuyoruz. Cihazların özelliklerine ve farklara videomuzdan ulaşabilirsiniz. Sizler bu cihazları nasıl buldunuz?

Bu videomuzda Samsung'un S serisinde yer alan yeni Galaxy S25 ve Galaxy S25+ hakkında konuşuyoruz. Boyutsal açıdan ailenin baba telefonu olan Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla daha küçük olan bu modeller, performans açısından oldukça dolu dolu. Ürünlerle alakalı detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

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