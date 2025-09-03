Çin, 20 bin kilometre menzilli dev nükleer füzesini ve gelişmiş silahlarını gösterdi

Geçide, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Anwar İbrahim gibi isimler de katıldı. Etkinliğin en dikkat çeken unsuru ise gezegen ölçekli menzile sahip DF-5C oldu.
Dünyanın her noktasına ulaşabiliyor
Çin devlet medyasına göre DF-5C, 20 bin kilometreyi aşan menziliyle dünyanın tamamını kapsayabiliyor. Bu sayede Pekin’in küresel caydırıcılık kapasitesi önemli ölçüde güçlenmiş durumda. Füzenin geliştirilmesinde aha önceki DF serilerinden ve DF-41 modelinden edinilen tecrübeler kullanıldı.
Füze, modüler yapısı sayesinde üç bölüm halinde taşınabiliyor ve bu durum hazırlık süresini kısaltıyor. 20 bin kilometreyi aşan menzili ile dünyanın her yerine ulaşabilen füze, ayrıca önceki modellerden edinilen tecrübelerle farklı yöntemlerle fırlatılabiliyor. Onlarca Mach seviyesine çıkabilen aşırı hızı, savunma sistemlerine tepki için neredeyse hiç zaman bırakmazken, çoklu başlık kapasitesi (MIRV) sayesinde nükleer, konvansiyonel veya aldatıcı başlıklar taşıyabiliyor. Bu da füzenin savunma sistemleri tarafından engellenmesini son derece zorlaştırıyor. Son olarak, ataletsel sistem, yıldız ışığı yönlendirmesi ve Çin’in Beidou uydu navigasyonu sayesinde yüksek hassasiyetle hedefleri vurabiliyor.
Çin, nükleer politikasında “önce kullanmama” ilkesini koruduğunu ve nükleer silahsız bölgeleri hedef almayacağını yineliyor. Uzmanlara göre DF-5C, bu çerçevede güvenilir ve yeterli caydırıcılık sağlayan bir unsur. Füzenin aynı anda 10 farklı hedefi vurabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. Askeri analistler, bu füzenin varlığının Çin’in olası saldırılara karşı etkili misilleme yapabilme garantisi sunduğunu vurguluyor.
Başka neler sergilendi?
Hava savunma ve gözetleme kabiliyetleri ise erken uyarı radarları ve uçakları ile ön plana çıktı. İlk kez gösterilen KJ-600 erken uyarı uçağı, özellikle uçak gemilerinde kullanılmak üzere geliştirildi ve yakın zamanda Çin’in Fujian gemisinde hizmete girmesi bekleniyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/china-reveals-df-5c-nuclear-missile https://www.france24.com/en/live-news/20250903-beijing-shows-off-drones-missiles-and-lasers-in-military-parade Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: