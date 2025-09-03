Giriş
    Çin, 20 bin kilometre menzilli dev nükleer füzesini ve gelişmiş silahlarını gösterdi

    Çin’in tanıttığı DF-5C kıtalararası balistik füze, 20 bin km’yi aşan menzili, çoklu başlık kapasitesi ve yüksek hassasiyet özellikleriyle dünyanın her noktasını vurabilecek güce sahip.

    Çin, 20 bin kilometre menzilli dev nükleer füzesini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Çin, başkent Pekin’de düzenlenen büyük çaplı Zafer Günü geçidinde en yeni kıtalararası balistik füzesini, Dongfeng 5C (DF-5C) modelini dünyaya gösterdi. Etkinlik, Asya’daki İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılına denk gelirken törende Devlet Başkanı Şi Cinping konuşma yaptı ve Halk Kurtuluş Ordusu birliklerini denetledi.

    Geçide, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Anwar İbrahim gibi isimler de katıldı. Etkinliğin en dikkat çeken unsuru ise gezegen ölçekli menzile sahip DF-5C oldu.

    Dünyanın her noktasına ulaşabiliyor

    Çin devlet medyasına göre DF-5C, 20 bin kilometreyi aşan menziliyle dünyanın tamamını kapsayabiliyor. Bu sayede Pekin’in küresel caydırıcılık kapasitesi önemli ölçüde güçlenmiş durumda. Füzenin geliştirilmesinde aha önceki DF serilerinden ve DF-41 modelinden edinilen tecrübeler kullanıldı.

    Füze, modüler yapısı sayesinde üç bölüm halinde taşınabiliyor ve bu durum hazırlık süresini kısaltıyor. 20 bin kilometreyi aşan menzili ile dünyanın her yerine ulaşabilen füze, ayrıca önceki modellerden edinilen tecrübelerle farklı yöntemlerle fırlatılabiliyor. Onlarca Mach seviyesine çıkabilen aşırı hızı, savunma sistemlerine tepki için neredeyse hiç zaman bırakmazken, çoklu başlık kapasitesi (MIRV) sayesinde nükleer, konvansiyonel veya aldatıcı başlıklar taşıyabiliyor. Bu da füzenin savunma sistemleri tarafından engellenmesini son derece zorlaştırıyor. Son olarak, ataletsel sistem, yıldız ışığı yönlendirmesi ve Çin’in Beidou uydu navigasyonu sayesinde yüksek hassasiyetle hedefleri vurabiliyor.

    Çin, nükleer politikasında “önce kullanmama” ilkesini koruduğunu ve nükleer silahsız bölgeleri hedef almayacağını yineliyor. Uzmanlara göre DF-5C, bu çerçevede güvenilir ve yeterli caydırıcılık sağlayan bir unsur. Füzenin aynı anda 10 farklı hedefi vurabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. Askeri analistler, bu füzenin varlığının Çin’in olası saldırılara karşı etkili misilleme yapabilme garantisi sunduğunu vurguluyor.

    Başka neler sergilendi?

    Çin, 20 bin kilometre menzilli dev nükleer füzesini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Geçitte sadece DF-5C değil, Çin’in nükleer üçlüsünü (kara, deniz, hava) temsil eden JL-1 ve JL-3 denizaltı füzeleri, J-35 hayalet savaş uçağı, GJ-11 insansız savaş uçağı, J-15T taşıyıcı tabanlı uçaklar ve H-6J uzun menzilli bombardıman uçakları da sergilendi. Ayrıca yapay zeka destekli sürü dronlar ilk kez kamuoyuna gösterildi.
    Çin, 20 bin kilometre menzilli dev nükleer füzesini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Bir diğer öne çıkan unsur ise su altı insansız araçları oldu. AJX002 ve HSU100 adlı sistemler, büyük torpido şekliyle dikkat çekti. Uzmanlara göre AJX002 keşif amaçlı tasarlanmışken, HSU100’ün mayın döşeme kabiliyetine sahip olduğu düşünülüyor.
    Çin, 20 bin kilometre menzilli dev nükleer füzesini gösterdi Tam Boyutta Gör
    YJ serisi gemisavar füzeler de ilk kez sahneye çıktı. YJ-15, YJ-17, YJ-19 ve YJ-20 modelleri, hem deniz hem de hava platformlarından ateşlenebiliyor. Özellikle YJ-17, YJ-19 ve YJ-20’nin hipersonik hızlara ulaşabildiği, yani ses hızının en az beş katı hızla ilerleyebildiği belirtiliyor.
    Çin, 20 bin kilometre menzilli dev nükleer füzesini gösterdi Tam Boyutta Gör
    En çok merak uyandıran sistemlerden biri ise LY-1 (Jing Lei-1) lazer silahı oldu. Çinli kaynaklar, bu sistemin “dünyanın en güçlü lazer hava savunma sistemi” olduğunu iddia ediyor. ABD’nin de yoğun şekilde üzerinde çalıştığı yönlendirilmiş enerji silahları, düşük maliyetli ve yüksek hassasiyetli saldırı kabiliyetiyle öne çıkıyor.
    Çin, 20 bin kilometre menzilli dev nükleer füzesini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Geçitte ayrıca insansız kara, hava ve deniz araçları sergilendi. Mayın temizleme, lojistik destek ve keşif gibi farklı görevler için tasarlanan bu sistemler, Çin’in genişleyen dron kapasitesini ortaya koydu.

    Hava savunma ve gözetleme kabiliyetleri ise erken uyarı radarları ve uçakları ile ön plana çıktı. İlk kez gösterilen KJ-600 erken uyarı uçağı, özellikle uçak gemilerinde kullanılmak üzere geliştirildi ve yakın zamanda Çin’in Fujian gemisinde hizmete girmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/china-reveals-df-5c-nuclear-missile https://www.france24.com/en/live-news/20250903-beijing-shows-off-drones-missiles-and-lasers-in-military-parade
