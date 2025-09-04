Samsung Galaxy S25 FE tanıtıldı! İşte özellikleri

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Samsung’un ülkemizde büyük satış başarısı yakalayan FE serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy S25 FE resmen tanıtıldı. One UI 8 arayüzü ve daha büyük bir batarya ile gelen Galaxy S25 FE, 5 Eylül’de (yarın) Türkiye'de satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S25 FE, One UI 8’in tüm yeni yapay zeka özelliklerini uygun fiyata sunmayı vaat ediyor. Generative Edit gibi gelişmiş araçlara imkân tanıyan yapay zekâ destekli ProVisual Engine, 4.900 mAh batarya ve Exynos 2400 yonga seti ile öne çıkıyor. Ayrıca hızlı şarj özelliğinde geliştirme var.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 FE, tasarımsal olarak Galaxy S25 e S25+ modelleri ile aynı görünüme sahip. 7,4 mm kalınlık ve 190 gram ağırlıkla Galaxy S25 FE, bugüne kadarki en ince ve hafif FE telefondur. Ayrıca seride şimdiye kadarki en ince ekran çerçevesi ve en küçük çıkıntılı kamera tasarımı ile geliyor. Lacivert, Gece Siyahı, Buz Mavisi ve Beyaz olarak dört farklı renk seçeneği sunuyor.

Ekran teknolojisi tarafında herhangi bir değişiklik yok. 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran ile geliyor. Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Kamera tarafında herhangi bir teknik geliştirme mevcut değil.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 FE modelinde Galaxy S24 ve S24+’ta kullanılan Exynos 2400 yonga setinin kırpılmış versiyonu olan Exynos 2400e yonga setini görmüştük. Galaxy S25 FE ise kırpma olmayan Exynos 2400 yonga seti ile geliyor. 8 GB RAM’den besleniyor. Samsung, bu modelde buhar odasının yüzde 10 oranında büyütüldüğünü belirtiyor.

Batarya kapasitesi büyüdü

Önceki modelde 4.700 mAh boyutundaki batarya bu modelle birlikte 4.900 mAh kapasiteye yükseltilmiş. Ayrıca şarj hızı artırılarak 45W kablolu şarj özelliği eklenmiş. Android 16 tabanlı ve One UI8 arayüzü ile gelen telefona yedi nesil işletim sistemi yükseltmesi ve yedi yıl güvenlik güncellemesi verilecek.

Lansmanda Galaxy S25 FE'nin ProVisual Engine ile gelen yeni yapay destekli özelliklerine vurgu yapıldı. Öne çıkan özellikler şunlar:

Generative Edit fotoğrafların arka planındakileri otomatik olarak algılıyor ve neyin kaldırılacağını proaktif olarak öneriyor, böylece manuel seçimler ve düzenlemeler yapmaya gerek kalmıyor. Portrait Studio ise kullanıcıların daha gerçekçi yüz ifadeleriyle kişiselleştirilmiş avatarlar oluşturmasına olanak tanıyor.

Anlık Ağır Çekim özelliği, kullanıcıların tek bir dokunuşla herhangi bir klibi ağır çekime dönüştürerek en sevilen video anlarının daha sürükleyici bir şekilde yeniden yaşanabilmesini sağlıyor.

Audio Eraser; sesler, müzik, rüzgar, ortam sesi, kalabalık ve arka plan gürültüsü gibi belirli ses öğelerini izole ederek videolardaki gürültüyü temizlemenin kolay bir yolunu sunuyor ve kullanıcılara hangi sesi azaltacaklarını veya tamamen kaldıracaklarını hassas bir şekilde kontrol etme imkanı sağlıyor. Galaxy S25 FE'deki Auto Trim özelliği ise çekimlerdeki en iyi anları otomatik olarak seçerek video düzenleme sürecini kolaylaştırıyor.

Galaxy S25 FE yarın satışa sunulacak

Galaxy S25 FE’nin Türkiye fiyatı yarın belli olacak. Telefonu satın alanlara 6 aylık Google AI Pro hediye edilecek.

Galaxy S25 FE özellikleri

Ekran : 6.7-inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X Ekran 120Hz yenileme hızı

: 6.7-inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X Ekran 120Hz yenileme hızı Boyut ve Ağırlık : 76.6 X 161.3 X 7.4mm, 190g

: 76.6 X 161.3 X 7.4mm, 190g Kamera : -12MP Ultra-Geniş Kamera (F2.2, FOV 123˚)

-50 MP Geniş Kamera (OIS F1.8, FOV 85˚)

-8 MP Telefoto Kamera (3x Optik Zoom, OIS F2.4, FOV 32˚)

-12MP Ön Kamera (F2.2, FOV 80˚)

: -12MP Ultra-Geniş Kamera (F2.2, FOV 123˚) -50 MP Geniş Kamera (OIS F1.8, FOV 85˚) -8 MP Telefoto Kamera (3x Optik Zoom, OIS F2.4, FOV 32˚) -12MP Ön Kamera (F2.2, FOV 80˚) İşlemci : Exynos 2400 (4nm)

: Exynos 2400 (4nm) Depolama ve Hafıza : 8 + 128GB, 8 + 256GB , 8 + 512GB

: 8 + 128GB, 8 + 256GB , 8 + 512GB Batarya : 4.900 mAh

: 4.900 mAh Şarj : 45 W kablolu şarj (yaklaşık 30 dakikada %69'a kadar şarj), Hızlı Kablosuz Şarj, Wireless PowerShare

: 45 W kablolu şarj (yaklaşık 30 dakikada %69'a kadar şarj), Hızlı Kablosuz Şarj, Wireless PowerShare İşletim Sistemi : Android 16, One UI 8.0

: Android 16, One UI 8.0 Bağlantı : 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4

: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4 Suya Dayanıklılık : IP 68

: IP 68 Renkler: Navy, Jetblack, Beyaz, Icyblue

