Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 FE tanıtıldı! İşte özellikleri

    Samsung Galaxy FE serisinin en yeni üyesi Galaxy S25 FE resmen tanıtıldı. Galaxy S25 FE özellikleri neler? Galaxy S25 FE ile gelen yeniliklere yakından bakalım. 

    Samsung Galaxy S25 FE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ülkemizde büyük satış başarısı yakalayan FE serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy S25 FE resmen tanıtıldı. One UI 8 arayüzü ve daha büyük bir batarya ile gelen Galaxy S25 FE, 5 Eylül’de (yarın) Türkiye'de satışa sunulacak.

    Samsung Galaxy S25 FE, One UI 8’in tüm yeni yapay zeka özelliklerini uygun fiyata sunmayı vaat ediyor. Generative Edit gibi gelişmiş araçlara imkân tanıyan yapay zekâ destekli ProVisual Engine, 4.900 mAh batarya ve Exynos 2400 yonga seti ile öne çıkıyor. Ayrıca hızlı şarj özelliğinde geliştirme var.

    Samsung Galaxy S25 FE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 FE, tasarımsal olarak Galaxy S25 e S25+ modelleri ile aynı görünüme sahip. 7,4 mm kalınlık ve 190 gram ağırlıkla Galaxy S25 FE, bugüne kadarki en ince ve hafif FE telefondur. Ayrıca seride şimdiye kadarki en ince ekran çerçevesi ve en küçük çıkıntılı kamera tasarımı ile geliyor. Lacivert, Gece Siyahı, Buz Mavisi ve Beyaz olarak dört farklı renk seçeneği sunuyor.

    Ekran teknolojisi tarafında herhangi bir değişiklik yok. 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran ile geliyor. Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Kamera tarafında herhangi bir teknik geliştirme mevcut değil.

    Samsung Galaxy S25 FE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 FE modelinde Galaxy S24 ve S24+’ta kullanılan Exynos 2400 yonga setinin kırpılmış versiyonu olan Exynos 2400e yonga setini görmüştük. Galaxy S25 FE ise kırpma olmayan Exynos 2400 yonga seti ile geliyor. 8 GB RAM’den besleniyor. Samsung, bu modelde buhar odasının yüzde 10 oranında büyütüldüğünü belirtiyor.

    Batarya kapasitesi büyüdü

    Önceki modelde 4.700 mAh boyutundaki batarya bu modelle birlikte 4.900 mAh kapasiteye yükseltilmiş. Ayrıca şarj hızı artırılarak 45W kablolu şarj özelliği eklenmiş. Android 16 tabanlı ve One UI8 arayüzü ile gelen telefona yedi nesil işletim sistemi yükseltmesi ve yedi yıl güvenlik güncellemesi verilecek.

    Lansmanda Galaxy S25 FE'nin ProVisual Engine ile gelen yeni yapay destekli özelliklerine vurgu yapıldı. Öne çıkan özellikler şunlar:

    • Generative Edit fotoğrafların arka planındakileri otomatik olarak algılıyor ve neyin kaldırılacağını proaktif olarak öneriyor, böylece manuel seçimler ve düzenlemeler yapmaya gerek kalmıyor. Portrait Studio ise kullanıcıların daha gerçekçi yüz ifadeleriyle kişiselleştirilmiş avatarlar oluşturmasına olanak tanıyor.
    • Anlık Ağır Çekim özelliği, kullanıcıların tek bir dokunuşla herhangi bir klibi ağır çekime dönüştürerek en sevilen video anlarının daha sürükleyici bir şekilde yeniden yaşanabilmesini sağlıyor.
    • Audio Eraser; sesler, müzik, rüzgar, ortam sesi, kalabalık ve arka plan gürültüsü gibi belirli ses öğelerini izole ederek videolardaki gürültüyü temizlemenin kolay bir yolunu sunuyor ve kullanıcılara hangi sesi azaltacaklarını veya tamamen kaldıracaklarını hassas bir şekilde kontrol etme imkanı sağlıyor. Galaxy S25 FE'deki Auto Trim özelliği ise çekimlerdeki en iyi anları otomatik olarak seçerek video düzenleme sürecini kolaylaştırıyor.

    Galaxy S25 FE yarın satışa sunulacak

    Galaxy S25 FE’nin Türkiye fiyatı yarın belli olacak. Telefonu satın alanlara 6 aylık Google AI Pro hediye edilecek.

    Galaxy S25 FE özellikleri

    • Ekran: 6.7-inç FHD+  Dynamic AMOLED 2X Ekran 120Hz yenileme hızı
    • Boyut ve Ağırlık: 76.6 X 161.3 X 7.4mm, 190g 
    • Kamera: -12MP Ultra-Geniş Kamera (F2.2, FOV 123˚)
      -50 MP Geniş Kamera (OIS F1.8, FOV 85˚)
      -8 MP Telefoto Kamera (3x Optik Zoom, OIS F2.4, FOV 32˚)
      -12MP Ön Kamera (F2.2, FOV 80˚)
    • İşlemci: Exynos 2400 (4nm)
    • Depolama ve Hafıza: 8 + 128GB, 8 + 256GB , 8 + 512GB 
    • Batarya: 4.900 mAh
    • Şarj: 45 W kablolu şarj (yaklaşık 30 dakikada %69'a kadar şarj), Hızlı Kablosuz Şarj, Wireless PowerShare
    • İşletim Sistemi: Android 16, One UI 8.0
    • Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4
    • Suya Dayanıklılık: IP 68
    • Renkler: Navy, Jetblack, Beyaz, Icyblue
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emrekaradag +142 İstan34bul +84 smart1978 +47 Weisanstein +38 Akasha_Ether +33 Yokizm Sivasov +30 Coppur +29 interwap +29 wolf silver +27 standartlarabidesi +26
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    645 Kişi Okuyor (53 Üye, 592 Misafir) 53 Masaüstü 592 Mobil
    hophop12, skywalkerArda, ali4444 ve 40 üye daha okuyor
    H
    S
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2849 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung Galaxy S25 FE, Samsung ve
    3 etiket daha samsung galaxy Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sanal karta para yükleme gruppal güvenilir mi araç klima soğutmuyor fluence esc kontrol ettiriniz ehliyet için eski fotoğraf olur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum