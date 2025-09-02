Telefon Tavsiyeleri - Eylül 2025

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Eylül ayı videosu ile karşınızdayız.
00:00 - Giriş
00:14 - Samsung Galaxy A16
01:50 - Samsung Galaxy A36
02:52 - Honor 400
04:04 - S24 ve S25 FE Durumu
05:21 - Honor 400 Pro
05:58 - Apple Ürünlerinin Geleceği
08:18 - Apple iPhone 16e
09:57 - Samsung Galaxy S25 Plus
11:12 - Honor Magic 7 Pro
12:33 - Apple iPhone 16
13:22 - Samsung Galaxy S25 Ultra
14:12 - Apple iPhone 16 Pro
14:57 - Samsung Galaxy Z Fold7
15:39 - Notlar Köşesi
19:32 - Kapanış
Samsung Galaxy A16 9600TL
- 6.7" FHD+ Amoled 90Hz ekran
- Mediatek Helio G99 işlemci
- 6GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
- 50MP JN1 ana + 5MP SC501CS geniş
- 2MP GC02M1 makro + 13MP GC13AO ön kamera
- 5000mAh pil / 25W kablolu şarj
- Wi-Fi5, BT5.3, NFC desteği
- Yan taraftan parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncelleme
- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 200g
Samsung Galaxy A36 15.750TL
- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama
- 50MP IMX882 ana + 8MP GC08A3 geniş
- 5MP GC05A3 makro + 12MP GC12A2 ön kamera
- 5000mAh pil / 45W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncelleme
- IP67 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 195g
Honor 400 18.750TL
- 6.55" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 3.1 depolama
- 200MP HP3 ana + 12MP geniş / 50MP ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon batarya / 80W kablolu şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, IR, Stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi*
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- IP65/66 suya toza dayanıklılık*
- Ürün kalınlığı 7.3mm, ağırlık 184g
Honor 400 Pro 34.500TL
- 6.7" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
- 12GB LPDDR4X RAM / 512GB depolama
- 200MP HP3 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto
- 50MP ana + 2MP derinlik ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, Stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi*
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 205g
Apple iPhone 16e 41.000TL
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera
- 4005mAh batarya / 20W kablolu, 7.5W Qi kablosuz
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g
Samsung Galaxy S25 Plus 52.000TL
- 6.7" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş
- 10MP telefoto + 12MP S5K3LU ön kamera
- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi utrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.3mm
Honor Magic 7 Pro 53.000TL
- 6.8" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş +
- 200MP S5KHP3SP telefoto + ToF 3D 50MP IMX816 ön kamera
- 5850mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 7 yıl yazılım güncellemesi sözü
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g
Apple iPhone 16 57.000TL
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 12MP geniş
- 12MP ön kamera
- 3561mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 170g
Samsung Galaxy S25 Ultra 70.000TL
- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş
- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto
- 12MP S5K3LU ön kamera
- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm
Apple iPhone 16 Pro 76.000TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A18 Pro işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 48MP geniş
- 12MP telefoto + 12MP ön kamera
- 3582mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.25mm, ağırlık 199g
Samsung Galaxy Z Fold 7 93.000TL
- 6.5" FHD+ Amoled 120Hz birinci ekran
- 8.0" QHD+ Amoled 120Hz ikinci ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 12MP IMX564 geniş
- 10MP S5K3K1 telefoto +
- 10MP IMX374 iç + 10MP IMX374 dış
- 4400mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Güç tuşu parmak izi okuyucu
- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP48 suya toza dayanıklılık
- Ağırlık 215g, kalınlık kapalı 8.9mm, açık 4.2mm