Yeni Togg eylülde yollara çıkıyor! Tesla Türkiye'den indirimli otopilot - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Togg T10F'in satış ve teslimat tarihi, Tesla Türkiye'nin yaptığı zam ve indirimleri, yeni Citroen Ami'nin Türkiye fiyatı, Jaecoo E5'in Avrupa fiyatı ve Ford'un yeni nesil platform ve üretim teknikleri gibi öne çıkan konuları konuşuyoruz.
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:26 - Yeni Togg eylülde yollarda
09:53 - Tesla Türkiye'den indirim ve zam bir arada
19:17 - Yeni Citroen Ami Türkiye'de
23:56 - Jaecoo E5'in Avrupa fiyatı belli oldu
33:01 - Polestar 3'ten menzil rekoru
38:51 - Ford'dan büyük atılım
43:35 - Kapanış