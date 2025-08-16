Yeni Togg eylülde yollara çıkıyor! Tesla Türkiye'den indirimli otopilot - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Togg T10F'in satış ve teslimat tarihi, Tesla Türkiye'nin yaptığı zam ve indirimleri, yeni Citroen Ami'nin Türkiye fiyatı, Jaecoo E5'in Avrupa fiyatı ve Ford'un yeni nesil platform ve üretim teknikleri gibi öne çıkan konuları konuşuyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:26 - Yeni Togg eylülde yollarda

09:53 - Tesla Türkiye'den indirim ve zam bir arada

19:17 - Yeni Citroen Ami Türkiye'de

23:56 - Jaecoo E5'in Avrupa fiyatı belli oldu

33:01 - Polestar 3'ten menzil rekoru

38:51 - Ford'dan büyük atılım

43:35 - Kapanış

