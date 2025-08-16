Kim Nerede? 253 iPhone 17 Air ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı 237 Tesla şimdiye kadarki en uzun menzilli otomobilini tanıttı: 830 km! 187 iPhone 17 Pro'nun fiyatı sızdırıldı: Sürpriz yapabilir
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Yeni Togg eylülde yollara çıkıyor! Tesla Türkiye'den indirimli otopilot - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Togg T10F'in satış ve teslimat tarihi, Tesla Türkiye'nin yaptığı zam ve indirimleri, yeni Citroen Ami'nin Türkiye fiyatı ve Jaecoo E5'in Avrupa fiyatını konuşuyoruz.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Togg T10F'in satış ve teslimat tarihi, Tesla Türkiye'nin yaptığı zam ve indirimleri, yeni Citroen Ami'nin Türkiye fiyatı, Jaecoo E5'in Avrupa fiyatı ve Ford'un yeni nesil platform ve üretim teknikleri gibi öne çıkan konuları konuşuyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:26 - Yeni Togg eylülde yollarda

    09:53 - Tesla Türkiye'den indirim ve zam bir arada

    19:17 - Yeni Citroen Ami Türkiye'de

    23:56 - Jaecoo E5'in Avrupa fiyatı belli oldu

    33:01 - Polestar 3'ten menzil rekoru

    38:51 - Ford'dan büyük atılım

    43:35 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum