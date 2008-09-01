Synology DS207+ Ağ depolama sunucusu video inceleme

Haber Editörü
Artan internet hızları, yüksek kaliteli çoklu ortam içerikleri her geçen gün depolama alanına olan ihtiyacımızı arttırıyor. Son yıllarda içerik paylaşımı oldukça popüler hale geldiğinden, bu işi en iyi yapan ürünler olan ağ diskleri oldukça popüler oldular.
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Bu videomuzda gelişmiş ağ depolama çözümleri ile tanınan bir firma olan Synology'nin DS207+ ağ depolama sürücüsünü inceliyoruz. DS207+, WEB sunucusu olarak görev yapabilmesi, internet radyosu veya MP3 çalar moduna sahip olması gibi bir çok gelişmiş özellikle donatılmış.
Teknik Detaylar
- İşlemci Hızı: 500 MHz
- Bellek Miktarı: 128MB
- Sabit disk desteği: 1TB'a kadar 2 adet 3.5" SATA(II)
- Harici sabit disk desteği: 3 adet USB 2.0, 1x eSATA
- Boyutlar: 160mm X 218mm X 88mm
- Boş Ağırlık: 0.98 kg
- Ağ desteği: Gigabit
- Fan: 1 adet (60mmX60mm)
- Güç yönetim yetenekleri
- Desteklenen en üst depolama alanı: 2 TB (2 adet diskle)
Güç tüketim değerleri
- 32.76W(Erişim); 11.04W(Uyku)
Desteklenen dosya sistemleri
- EXT3
- FAT (Sadece harici diskler)
- NTFS (Sadece harici disklerden okuma için)
Uygulamalar
- File Station, Audio Station, Photo Station 3 + video, Web Station, PHP/MySQL, Surveillance Station, Download Station, iTunes Server
UPnP çoklu ortam dosya desteği
- Ses: AAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless
- Video: ASF, AVI, DAT, DivX, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VOB, WMV, XviD
- Resim: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO
- Playlist: WPL, M3U
- Internet Radyosu: SHOUTcast, Radioio
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