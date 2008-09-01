Synology DS207+ Ağ depolama sunucusu video inceleme

Artan internet hızları, yüksek kaliteli çoklu ortam içerikleri her geçen gün depolama alanına olan ihtiyacımızı arttırıyor. Son yıllarda içerik paylaşımı oldukça popüler hale geldiğinden, bu işi en iyi yapan ürünler olan ağ diskleri oldukça popüler oldular.

Bu videomuzda gelişmiş ağ depolama çözümleri ile tanınan bir firma olan Synology'nin DS207+ ağ depolama sürücüsünü inceliyoruz. DS207+, WEB sunucusu olarak görev yapabilmesi, internet radyosu veya MP3 çalar moduna sahip olması gibi bir çok gelişmiş özellikle donatılmış.

Teknik Detaylar

İşlemci Hızı: 500 MHz

Bellek Miktarı: 128MB

Sabit disk desteği: 1TB'a kadar 2 adet 3.5" SATA(II)

Harici sabit disk desteği: 3 adet USB 2.0, 1x eSATA

Boyutlar: 160mm X 218mm X 88mm

Boş Ağırlık: 0.98 kg

Ağ desteği: Gigabit

Fan: 1 adet (60mmX60mm)

Güç yönetim yetenekleri

Desteklenen en üst depolama alanı: 2 TB (2 adet diskle)

Güç tüketim değerleri

32.76W(Erişim); 11.04W(Uyku)

Desteklenen dosya sistemleri

EXT3

FAT (Sadece harici diskler)

NTFS (Sadece harici disklerden okuma için)

Uygulamalar

File Station, Audio Station, Photo Station 3 + video, Web Station, PHP/MySQL, Surveillance Station, Download Station, iTunes Server

UPnP çoklu ortam dosya desteği

Ses: AAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless

Video: ASF, AVI, DAT, DivX, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VOB, WMV, XviD

Resim: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO

Playlist: WPL, M3U

Internet Radyosu: SHOUTcast, Radioio

http://www.synology.com