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    The Witcher 3'ün yeni nesil güncellemesi nasıl olmuş? Oyuna dönmeye değer mi?

    Oyun dünyasının en popüler oyunlarından birisi olan The Witcher 3 Wİld Hunt'ın yeni nesil konsollar ve PC için güncellemesi çıktı. Peki bu güncelleme oyuna dönmeye değer mi?

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı The Witcher 3 Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesi PS5, Xbox Series ve PC için çıkışını yaptı. Peki bu güncelleme nasıl olmuş oyuna dönmeye değer mi? Bu videomuzda bunu tartışıyoruz.

    The Witcher 3 çıkıtğı yıldan bu yana sürekli konuşulan ve oyun dünyasına adını altın harflarle yazdıran bir oyun. Yeni nesil güncellemesiyle birlikte oyunun değiştiği en büyük bölüm yansımalar. İyileştirilmiş ayrıntılar, daha hızlı yükleme süreleri, topluluk tarafından üretilmiş ve oyun için yeni geliştirilmiş sayısız mod, gerçek zamanlı ışın izleme (ray tracing) ve çok daha fazlasını içeren birçok görsel ve teknik iyileştirmelerle dolu bir güncelleme. Ancak ne yazık ki performans anlamında şu anda bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu detayları ve daha fazlasını da videomuzda tartışıyoruz. Bu güncellemenin oyuna sahip olanlara ücretsiz olarak sunulduğunu da belirtelim.

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