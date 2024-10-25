2si1 - "Apple en iyisi olacak", oyunlarda neden Türkçe yok?

Bu hafta hem oyun hem de teknoloji gündemi biraz boş geçse de ülkemizde çıkan Türkçe dil desteği neden yok tartışması ve Tim Cook'un iddialı söylemleri yine haftaya damgasını vurdu.
00:00 Giriş
01:33 Spider-Man 2 PC duyurusu!
12:04 Roblox'un Türkiye'den isteği
16:17 Squadron 42 çıkış tarihi
19:38 Foursquare bitiyor
25:25 Nintendo Switch 2 yine söylenti
27:58 Tim Cook'tan iddialı söylemler
32:18 Steam Deck 2 ne zaman çıkacak?
37:54 Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
42:47 Türkiye ve X (Twitter) görüşmesi
48:29 Kapanış