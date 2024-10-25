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    2si1 - "Apple en iyisi olacak", oyunlarda neden Türkçe yok?

    2si1'in bu haftaki bölümünde Tim Cook'un iddialı söylemleri, Spider-Man 2'nin PC duyurusu üzerine çıkan Türkçe dil desteği tartışması ve daha fazlasını konuştuk.

    Bu hafta hem oyun hem de teknoloji gündemi biraz boş geçse de ülkemizde çıkan Türkçe dil desteği neden yok tartışması ve Tim Cook'un iddialı söylemleri yine haftaya damgasını vurdu.

    00:00 Giriş 
    01:33 Spider-Man 2 PC duyurusu!
    12:04 Roblox'un Türkiye'den isteği
    16:17 Squadron 42 çıkış tarihi
    19:38 Foursquare bitiyor
    25:25 Nintendo Switch 2 yine söylenti
    27:58 Tim Cook'tan iddialı söylemler
    32:18 Steam Deck 2 ne zaman çıkacak?
    37:54 Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
    42:47 Türkiye ve X (Twitter) görüşmesi
    48:29 Kapanış

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