2si1 - "Apple en iyisi olacak", oyunlarda neden Türkçe yok?

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu haftaki bölümünde Tim Cook'un iddialı söylemleri, Spider-Man 2'nin PC duyurusu üzerine çıkan Türkçe dil desteği tartışması ve daha fazlasını konuştuk.

Bu hafta hem oyun hem de teknoloji gündemi biraz boş geçse de ülkemizde çıkan Türkçe dil desteği neden yok tartışması ve Tim Cook'un iddialı söylemleri yine haftaya damgasını vurdu.

00:00 Giriş

01:33 Spider-Man 2 PC duyurusu!

12:04 Roblox'un Türkiye'den isteği

16:17 Squadron 42 çıkış tarihi

19:38 Foursquare bitiyor

25:25 Nintendo Switch 2 yine söylenti

27:58 Tim Cook'tan iddialı söylemler

32:18 Steam Deck 2 ne zaman çıkacak?

37:54 Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

42:47 Türkiye ve X (Twitter) görüşmesi

48:29 Kapanış

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