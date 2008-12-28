Thermaltake Xaser VI video inceleme

Thermaltake'in Büyük, Fonksiyonel ve Tarz sahibi Xaser VI'sı mercek altında

Thermaltake, bir çok kategoride PC bileşenleri üretse de daha çok kasalar ve soğutma sistemleri üzerinde uzmanlaşmış bir firma.

Bu videomuzda Thermaltake'in başarılı Xaser kasa ailesinin son üyesi Xaser VI'yı tüm ayrıntıları ile ele alıyoruz. Bakalım Thermaltake, Armor+'daki başarısını Xaser VI'da da sürdürebiliyor mu?