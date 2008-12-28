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Thermaltake Xaser VI video inceleme

10 yıl
93,1b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Thermaltake'in Büyük, Fonksiyonel ve Tarz sahibi Xaser VI'sı mercek altında

Thermaltake, bir çok kategoride PC bileşenleri üretse de daha çok kasalar ve soğutma sistemleri üzerinde uzmanlaşmış bir firma.

Bu videomuzda Thermaltake'in başarılı Xaser kasa ailesinin son üyesi Xaser VI'yı tüm ayrıntıları ile ele alıyoruz. Bakalım Thermaltake, Armor+'daki başarısını Xaser VI'da da sürdürebiliyor mu?


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DH Misafiri 7 yıl
mesut kardeşim çok güzel bir kasa ayrıca türkçene hayran kaldım gerçekten...
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anaksunamon 8 yıl
keşke daha çok kasa videosu yayınlansa da biz de kasa alırken kararımızı daha etkin bir şekilde verebilsek...
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berk70 8 yıl
estetik değil dostum sıcaklık önce gelir hava sirkülasyonu ve üst seviye soğutma sistemleri ve uzun ekran kartlarının olabileceği kasalar önce gelir estetik yan unsurdur p4 işlemcili 500 liralık kasa mı yoksa core 2 işlemcili 25 liralık kasa mı...
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ceycey11 8 yıl

berk70

estetik değil dostum sıcaklık önce gelir hava sirkülasyonu ve üst seviye soğutma sistemleri ve uzun ekran kartlarının olabileceği kasalar önce gelir estetik yan unsurdur p4 işlemcili 500 liralık kasa mı yoksa core 2 işlemcili 25 liralık kasa mı...


bende diyorum test sistemi eski hortlatmışsın hocam konuyu
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kaanaysel 9 yıl
Çok gereksiz bir ürün. Bu kadar çirkin bir tip'e hayatta para vermem.
Biraz estetiklik katsınlar şu kasalar artık.
Alienware kasa istiyoruz, Alienware tarzı...
Estetiiiiiiiikkkk...
Herşeyden önce gelir!
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bosnak0955 10 yıl
ürünü devamlı ve özenle inceliyorum bu günkü piyasada aynı katagorileri içeren diğer ürünlerle karşılaştırdığım da bana göre açık ara pahallı gidiyor biraz daha uygun olsa piyasada dahada çok yer alacağına inanıyorum.şunuda belirtmeden edemiyeceğim vidyoyu izlediğimde Mesut beyin,dürüstlüğü bana kasalardan dhada iyi geldi tabiki bu benim acizzane görüşüm.bütçesi uygun olanlara hayırlı olsun demekten de zevk duyarım.
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traumaticholler 10 yıl
bende tt xaser III var tt nin resmi sayfasında bu kasayı görünce heyecenlanmıştım artık yeni tt kasa almanın zamanı geldi demiştim ama incelediğimde bazı yerlerinde tasarım hataları olduğunu gördüm.aslınca iyice incelediğimde bu kasanın sadece serinin devamı olaun diye yapıldığı anlaşılıyor.benim bir tt ürününden beklediğim hiçbir özelliği taşımıyor ve fiyatı da uçuk. ben xaser III ü (pencereli siyah model) 128$ a almıştım.bu kasanın fiyatı onun yaklaşık 2.5 katına denk geliyor.
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falco911 10 yıl
gizli bölmenin olayı gizli olması arkadaşlar, her an açılacak bir yerde olsa adı gizli olmazdı.
ikinci bir nokta ise (@tanari), kasanın arka tarafının duvara o denli yakın olması yanlıştır, sıcak havanın tahliyesini zorlaştırır.
bu arada mesut hocam sizdeki kasanın üst kızağı bozuk sanki, benim kasamda raydan çıkma gibi bir problem olmuyor :D
fiyatı yüksek bulanlar 3 tane 14lük, bir tane 12lik fan, kablo toplama kiti ve toz filtresi alsın.
bu kasanın amacı p915 anakart, celeron işlemci fx5200 ekran kartlı bir sistemi barındırmak değil.
uzay montaj olarak kurulan triple-sli, crossfirex gibi çoklu kart uygulamalarını, bunun yanına farklı raid konfigürasyonları içeren 4 5 hard diski, schyte orochi gibi devasa bir işlemci soğutucusunu bile kapağın iç tarafında muhafaza edebilmektir.
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al-ozaria 10 yıl
Tanarri'nin tespiti yerinde olmuş, çünkü çoğu kişi bu tür kasaları o şekilde konumlandırıyor.
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Tanarri 10 yıl
kasanın bi - yanınıda ben eklemek istedim kasanın üst kısmında ki bulunan hani şu bastırarak itirmeyince kızaktan çıkan kapak bence çok kulanışsız bi çoğu kasa kulanan insanın kasası masa üstünde veya yerde konumlanmış bi şekilde ve kasanın arka tarafı duvara yakın bi şekilde duruyo özelikle masa üstünde sergilenmek istenicek bi kasa oldunu düşünülürse kasa oldukça duvara yakın bi şekilde durucaktır buda kapağın duvara çarpması ve açılmama gibi sıkıntılar yaratıcaktır diye düşünüyorum
saygılarımla :)
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DARTH_BLACK 10 yıl
Armor + ile iskeleti aynı ama dış yapısı farklı ancak başarılı olmamış bu dış görüntü.Armor + tercih ederim.
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buraoca2 10 yıl
Kandalf'tan hala çok memnunum. Yeni bir kasa alıcak olsam yine Kandalf alırdım.
Bu kasayı beğendin mi diye sorarsanız; cevabım hayır...
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