Thermaltake Xaser VI video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Thermaltake'in Büyük, Fonksiyonel ve Tarz sahibi Xaser VI'sı mercek altında
Thermaltake, bir çok kategoride PC bileşenleri üretse de daha çok kasalar ve soğutma sistemleri üzerinde uzmanlaşmış bir firma.
Bu videomuzda Thermaltake'in başarılı Xaser kasa ailesinin son üyesi Xaser VI'yı tüm ayrıntıları ile ele alıyoruz. Bakalım Thermaltake, Armor+'daki başarısını Xaser VI'da da sürdürebiliyor mu?
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bende diyorum test sistemi eski hortlatmışsın hocam konuyu
Biraz estetiklik katsınlar şu kasalar artık.
Alienware kasa istiyoruz, Alienware tarzı...
Estetiiiiiiiikkkk...
Herşeyden önce gelir!
ikinci bir nokta ise (@tanari), kasanın arka tarafının duvara o denli yakın olması yanlıştır, sıcak havanın tahliyesini zorlaştırır.
bu arada mesut hocam sizdeki kasanın üst kızağı bozuk sanki, benim kasamda raydan çıkma gibi bir problem olmuyor :D
fiyatı yüksek bulanlar 3 tane 14lük, bir tane 12lik fan, kablo toplama kiti ve toz filtresi alsın.
bu kasanın amacı p915 anakart, celeron işlemci fx5200 ekran kartlı bir sistemi barındırmak değil.
uzay montaj olarak kurulan triple-sli, crossfirex gibi çoklu kart uygulamalarını, bunun yanına farklı raid konfigürasyonları içeren 4 5 hard diski, schyte orochi gibi devasa bir işlemci soğutucusunu bile kapağın iç tarafında muhafaza edebilmektir.
saygılarımla :)
Bu kasayı beğendin mi diye sorarsanız; cevabım hayır...