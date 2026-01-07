Telefon Tavsiyeleri - Ocak 2026

Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz.

Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu tavsiye serisinde ülkemiz telefon piyasasının nabzını tutmakla birlikte tavsiye ettiğimiz ürünlerin her ay fiyat değişimlerini takip ediyoruz. Değişkenlerin sonucunda her ay yeni bölümle karşınızda oluyoruz.

00:00 - Giriş

00:22 - Nothing CMF Phone 1

02:31 - Samsung Galaxy A26

06:00 - Samsung Galaxy S25 FE

08:40 - Honor 400 Pro

09:24 - Apple iPhone 16e

10:53 - Honor Magic 7 Pro

11:37 - Poco F8 Ultra

12:19 - Apple iPhone 17

13:37 - Samsung Galaxy S25 Ultra

14:40 - Samsung Galaxy Z Fold 7

15:39 - Apple iPhone 17 Pro

16:25 - Notlar Köşesi

20:58 - Kapanış

CMF Phone 1 - 10.600TL

- 6.67" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- MediaTek Dimensity 7300 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama (microSD)

- 50MP IMX882 ana + 2MP sc202pcs derinlik

- 16MP GC16B3C ön kamera

- 5000mAh batarya / 33W kablolu

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, Mono

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 14 tabanlı Nothing OS işletim sistemi

- İki sürüm Android güncellemesi

- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 197g

Samsung Galaxy A26 - 12.500TL

- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- Samsung Exynos 1380 işlemci

- 6GB LPDDR4X RAM / 128GB depolama (microSD)

- 50MP OIS JN1 ana + 5MP S5K4HA geniş

- 2MP GC02M1 makro arka / 13MP Hi-1339 ön kamera

- 5000mAh batarya / 25W kablolu şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 5, BT 5.3, NFC, Stereo

- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi

- Altı yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- IP67 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.7mm, ağırlık 200g

Samsung Galaxy S25 FE - 33.000TL

- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- Samsung Exynos 2400 işlemci

- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 50MP GN3 ana + 13MP S5K3L6 geniş

- 8MP OV08A10 telefoto arka / 12MP IMX825 ön kamera

- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, BT 5.4, Stereo

- Android 16 tabanlı One UI işletim sistemi

- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 190g

Honor 400 Pro - 36.000TL

- 6.7" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci

- 12GB LPDDR4X RAM / 512GB depolama

- 200MP HP3 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto

- 50MP ana + 2MP derinlik ön kamera

- 6000mAh Si-Carbon / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, Stereo hoparlör

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi*

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- IP69 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 205g

Apple iPhone 16e - 39.500TL

- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran

- Apple A18 işlemci

- 8GB RAM / 128GB depolama

- 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera

- 4005mAh batarya / 20W kablolu, 7.5W Qi kablosuz

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör

- iOS 18 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g

Honor Magic 7 Pro - 52.000TL

- 6.8" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama

- 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş +

- 200MP S5KHP3SP telefoto + ToF 3D 50MP IMX816 ön kamera

- 5850mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- 7 yıl yazılım güncellemesi sözü

- IP69 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g

Poco F8 Ultra - 57.000TL

- 6.83" FHD+ AMOLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama

- 50MP OV950 ana + 50MP OV50M geniş

- 50MP S5KJN5 telefoto / 32MP OV32D ön kamera

- 6500mAh batarya / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR

- Bose stereo hoparlör, USB Type-C 3.2 DP port

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı HyperOS işletim sistemi

- Alt yıl güvenlik ve dört yıl Android güncelleme

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 218g

Apple iPhone 17 - 75.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 işlemci

- 8GB RAM / 256GB depolama

- 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka

- 18MP IMX914 ön kamera

- 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 177g, kalınlık 7.95mm

Samsung Galaxy S25 Ultra - 76.000TL

- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş

- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto

- 12MP S5K3LU ön kamera

- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm

Samsung Galaxy Z Fold 7 - 93.000TL

- 6.5" FHD+ Amoled 120Hz birinci ekran

- 8.0" QHD+ Amoled 120Hz ikinci ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 12MP IMX564 geniş

- 10MP S5K3K1 telefoto +

- 10MP IMX374 iç + 10MP IMX374 dış

- 4400mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Güç tuşu parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme

- IP48 suya toza dayanıklılık

- Ağırlık 215g, kalınlık kapalı 8.9mm, açık 4.2mm

Apple iPhone 17 Pro - 104.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 Pro işlemci

- 12GB RAM / 256GB depolama

- 48MP IMX903 ana + 48MP IMX972 geniş

- 48MP IMX973 telefoto / 18MP IMX914 ön kamera

- 3988mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 204g, kalınlık 8.75mm