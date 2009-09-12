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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; SpinQ VT

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,8b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; SpinQ VT
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Kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümleriyle sektörün önde gelen komponent üreticilerinden birisi olan Thermaltake, yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Özellikle Big Typhoon serisi işlemci soğutucularıyla tanınan firmanın SpinQ VT kod adını taşıyan yeni işlemci soğutucusu, tasarım özellikleriyle farklılık yaratmayı başarıyor. 120.1 x 159 mm boyutlarında ve 495 gram ağırlığında olduğu açıklanan Bakır tabanlı yeni işlemci soğutucusunda U formunda üç adet Bakır ısı borusuna, 50 adet Alüminyum yapraklara ve merkeze yerleştirilmiş 80mm'lik fana (Kırmızı LED'li) sahip.

1000 - 1600 devir/dakika hızında çalışan ve 28dbA gürültü yaratan 50.000 saat ömürlü fana sahip olan SpinQ VT, geniş işlemci desteği ile de dikkat çekmeyi başarıyor. AMD cephesinde Soket 754'ten DDR3 destekli Soket AM3 işlemcilere, Intel'deise LGA775 formundaki işlemcileden LGA1366/LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan Thermaltake SpinQ VT'nin 49$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunulduğu açıklandı.

Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; SpinQ VT
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DoNotClick 10 yıl
tasarımı süper
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Damn It 10 yıl
Görüntü mükemmel fakat 28db biraz fazla gibi bilemiyorum
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IgorStravinsky 10 yıl
Biraz büyük olmamış mı?
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tolgaerhan 10 yıl
@ adilazimdegilx hocam DH de 20db'e kadar uyunabilir 20 -30 db arası biraz gürültücü 30 db den sonrası gürültücü olarak geçiyor.. 1600 de 28dbA ise idare edebilir...
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Confusion 10 yıl
dehşet bir görünümü var yüksek soğutma performansı olmasa bile görüntü için 50usd verilir
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hardware wizard 10 yıl
görsellik 10 numara :?
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alperen_69 10 yıl
çeşit olsun işte bence hiç performanslı bir ürüne benzemiyor
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Master_Evil 10 yıl
çok güzel
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sgnr 10 yıl
Güzel olmuş içindeki fanı değiştirmek pek kolay olmıycak anlaşılan yeşil neonlu takarım diye düşünmüitüm bir an. Ama fanı özel sanırım. Sıcak havayı kasanın içine yayarak vermesi kötü bence.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yekoo 10 yıl
hardwarebistro.com/...
burdaki incelemeye göre hayli iyi performans vermiş ama tabi fanın iyi olmadığı ordada belirtilmiş..
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QsquR 10 yıl
fiyatı hayet güzel.
fakat performanse?
seyredip görüces x)
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adilazimdegilx 10 yıl
Kasama alıp koymak isteyeceğim bir görüneme sahip. Fakat 80mmlik fan hava akımı ve gürültü seviyesi olarak rahatsız etti beni. Başka fan takmaya uygun gibi de durmuyor soğutucu...
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ThE LoSt 10 yıl
fiyat çok uygun performansıda umarım öledir
görünüşüne zaten bişey demiyorum
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