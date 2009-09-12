Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; SpinQ VT

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Kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümleriyle sektörün önde gelen komponent üreticilerinden birisi olan Thermaltake, yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Özellikle Big Typhoon serisi işlemci soğutucularıyla tanınan firmanın SpinQ VT kod adını taşıyan yeni işlemci soğutucusu, tasarım özellikleriyle farklılık yaratmayı başarıyor. 120.1 x 159 mm boyutlarında ve 495 gram ağırlığında olduğu açıklanan Bakır tabanlı yeni işlemci soğutucusunda U formunda üç adet Bakır ısı borusuna, 50 adet Alüminyum yapraklara ve merkeze yerleştirilmiş 80mm'lik fana (Kırmızı LED'li) sahip.

1000 - 1600 devir/dakika hızında çalışan ve 28dbA gürültü yaratan 50.000 saat ömürlü fana sahip olan SpinQ VT, geniş işlemci desteği ile de dikkat çekmeyi başarıyor. AMD cephesinde Soket 754'ten DDR3 destekli Soket AM3 işlemcilere, Intel'deise LGA775 formundaki işlemcileden LGA1366/LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan Thermaltake SpinQ VT'nin 49$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunulduğu açıklandı.

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