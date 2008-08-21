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USB 3.0'ın veri aktarım performansına yönelik demo gerçekleştirildi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SATA 3.0'dan sonra USB 3.0'a yönelik yeni bilgiler de elimize ulaştı. Spesifikasyon çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlanarak yayınlanan USB 3.0'a yönelik çalışan demo ve veri aktarım hızını gözler önüne seren performans testi Intel Geliştiriciler Forumunda gerçekleştirildi. Katılımcı firmalardan Oregon merkezli Fresco Logic, SuperSpeed USB olarak tanımlanan USB 3.0'ın veri transfer hızını hazırladığı özel bir platform üzerinde test etti. Testin donanımsal alt yapısını Xilinx Virtex-5 FPGA yongasının kullanıldığı ayrıca kendi SuperSpeed USB Host ve Device Controller IP'sine sahip olan PCIe tabanlı harici kart oluşturdu. Yapılan canlı testte saniyede 350MB'lık veri aktarım hızına ulaşılabildi. 480Mbit/sn'lik (60MB/sn) teorik süratiyle USB 2.0 Hi-Speed standardı göz önüne alındığında 4.8Gbit/sn'lik (600MB/sn) teorik süratiyle USB 3.0 standıardının 10 kata varan oranda daha hızlı olacağını söyleyebilmek mümkün. Tabi yapılan testlerde elde edilen 350MB/sn'lik (2Gbit/sn) süratin henüz çalışmaları devam eden ön prodüksiyon aşamasındaki platform üzerinde ulaşıldığını da unutmamak gerek. Uzunca bir süredir kullanılan USB 2.0 standardının önümüzdeki yıl ile birlikte yerini yavaş yavaş 3.0 standardına bırakması bekleniyor.
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St Batuhan 11 yıl
Hay masallah suanki sabit diskler bile 600mb hıza ulasamıyor bildigim kadarıyla 3mbit/s
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MrPerFormance 11 yıl
Yakında RJ45 lerin SATA çıkışların yerini USB alırsa buna şaşırmamak lazım.
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