WWDC 20'de bizleri neler bekliyor? iOS 14, macOS 10.16, iPadOS 14 ve daha fazlası

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Apple tarafından yeni duyuruların yapılacağı dünyanın en büyük geliştirici forumlarından WWDC20'nin ilk oturumu, bugün Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak.

Bu yıl otuz birincisi düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı; koronavirüs salgını sebebiyle sanal ortama taşınacakken, bu vesileyle geliştiricilerden 1.599 $'lık katılım ücreti de alınmayacak. Dolayısıyla her yıl ortalama 6000 geliştiriciye ev sahipliği yapan konferansın bu yıl milyonlarca geliştirici ağırlaması bekleniyor.

Peki 26 Haziran'a kadar devam edecek olan etkinliğin özel açılış konuşmasında Apple bizlere neler duyuracak?

Ayrıca Bkz. "Android'in AirDrop benzeri "yakın paylaşım" özelliği, Windows ve diğer işletim sistemlerinde de çalışabilir"

1. iOS 14

Her WWDC etkinliğinde olduğu gibi WWDC20'nin parlayan yıldızı da iPhone ve iPod Touch aygıtları için geliştirilen iOS işletim sisteminin yeni sürümü olacaktır. iOS 14 olarak adlandırılması beklenen yeni işletim sistemi ile gelecek yenilikleri ve hangi cihazların güncelleme alacağını WWDC20'de öğrenebileceğiz.

Şimdiye kadar iOS 14 ile ilgili çıkan tüm haberleri derlediğimiz içeriğe, bu bağlantıyı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

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2. iPadOS 14

Geçtiğimiz yıl iPadOS işletim sistemini duyurarak, iPhone'larla iPad'ler arasına ince bir çizgi çeken Apple, iPad'leri daha işlevsel hale getiren iPadOS'un yeni sürümü de WWDC20'de duyuracak. iPadOS 14 ile birlikte iPad-Apple Pencil uyumunun çok daha ileri bir noktaya taşınacağı söyleniyor.

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iPadOS 14 ile gelecek tüm yeni özellikler ve güncelleme alacak iPad modelleri, bu etkinlikte netleşecektir.

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3. macOS 10.16

Mac bilgisayarlar için geliştirilen macOS işletim sisteminin yeni sürümü macOS 10.16 da WWDC20 etkinliğinde duyurulacaklar arasında. macOS 10.16 ile Mac bilgisayarlara eklenecek yeni özellikleri ve hangi Mac'lerin macOS 10.16 güncellemesini alacağını WWDC20'de öğreneceğiz.

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4. watchOS 7

Apple Watch için geliştirilen watchOS işletim sisteminin yedinci sürümü watchOS 7, WWDC20'de göreceğimiz yeni işletim sistemleri arasında. watchOS 7 ile birlikte gelmesi beklenen yenilikler şunlar: Yeni saat kadranları, saat teması paylaşma, ebeveyn denetimleri, kandaki oksijen doygunluğu (SpO2) ölçümü ve uyku takibi.

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5. tvOS 14

WWDC'de duyurulacak bir diğer yazılım ise tvOS'un yeni sürümü tvOS 14 işletim sistemi olacak. Apple TV'ler için geliştirilen tvOS'un yeni sürümüyle birlikte HomeKit entegrasyonu çok daha ileri bir seviyeye ulaşacak.

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14 yıl sonra bir devrim: ARM tabanlı MacBook'lar için yol haritası açıklanacak

Takvim yaprakları 2006 senesini gösterdiğinde, PowerPC işlemcilerden Intel işlemcilere geçiş yapan ve o gün bugündür tüm Mac bilgisayarlarında Intel işlemcilere yer veren Apple, aradan geçen 14 yılın ardından WWDC20'de üçüncü kez işlemci değiştireceğini duyuracak.

Bir zamanlar ARM'ın kurucu ortaklarından olan Apple, A serisi işlemcilerde önemli gelişmeler kaydetti ve bu işlemcileri bilgisayarlara güç verecek seviyeye getirebilmeyi başardı. Kaldı ki bugün yeni nesil iPad Pro'ların MacBook Air'dan daha performanslı cihazlar olduğuna şahit oluyoruz.

Bugünkü etkinlikte de ARM tabanlı işlemcilere geçişin yol haritasını açıklayacak olan Apple'ın, etkinlik sırasında ARM tabanlı bir Mac duyurması beklenmese de geliştiricilerin uygulama ve yazılımlarını optimize etmeleri için bir geliştirici kiti görebilme ihtimalimiz yüksek. ARM tabanlı Mac bilgisayarların 2021'den önce tanıtılması beklenmiyor.

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Yeni ürün duyurusu olmayacak

Yeni işletim sistemlerinin yanı sıra kafa üstü kulaklık AirPods Studio, yeni Apple TV kutusu, eşya izleyicisi AirTags ve yeni iMac cihazlarının da duyurulacağına dair söylentiler olsa da gelen son dakika bilgilerine göre Apple, WWDC 2020'de yalnızca yeni nesil işletim sistemlerinin ön gösterimini gerçekleştirecek ve herhangi bir yeni cihaz duyurusunda bulunmayacak.

Biz de DonanımHaber ekibi olarak WWDC20'yi yakından takip edip, yaşanan tüm gelişmeleri anbean DonanımHaber farkıyla ekranlarınıza getireceğiz.

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