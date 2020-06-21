Android'in AirDrop benzeri "yakın paylaşım" özelliği, Windows ve diğer işletim sistemlerinde de çalışabilir

Tam Boyutta Gör

Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı AirDrop benzeri dosya paylaşım hizmeti Nearby Share, yalnızca Android işletim sistemine özgü olmayabilir.

İlginizi Çekebilir

Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı?

Ayrıca Bkz. "Google Chrome ile artık istediğiniz metni işaretleyerek paylaşmak mümkün"

Yakın zamanda paylaşılan bir Chrome Gerrit paylaşımına göre Google, Nearby Share özelliğini Google Chrome tarayıcısına entegre ederek, Chrome yüklü tüm platformlarda bu özelliğin çalışmasını planlıyor.

Tam Boyutta Gör

Nearby Share, Google Chrome yüklü birçok cihazda çalışabilir

Android telefonların yanı sıra Google Chrome yüklü Windows, macOS, Linux ve Chrome OS işletim sistemi yüklü cihazlarda da çalışması beklenen Nearby Share özelliği sayesinde, yakınlardaki cihazlarla hızlı ve pratik bir şekilde kablosuz veri paylaşımında bulunabilmek mümkün.

Bluetooth ve Wi-Fi Direct teknolojilerinden istifade eden bu kablosuz veri aktarım protokolü ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmış değil. Nearby Share'ın Google Play hizmet güncellemesi ile birçok Android telefona eklenmesi bekleniyor.

https://www.xda-developers.com/android-nearby-share-file-sharing-chrome-os-windows-macos-linux-chrome/?utm_content=bufferf1010&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.