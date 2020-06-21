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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android'in AirDrop benzeri "yakın paylaşım" özelliği, Windows ve diğer işletim sistemlerinde de çalışabilir

    Android cihazlar için geliştirilen hızlı dosya transfer özelliği Nearby Share, Google Chrome sayesinde Chrome OS, Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerinde de kullanılabilir.
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    İşletim Sistemleri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Android'in AirDrop benzeri
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    Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı AirDrop benzeri dosya paylaşım hizmeti Nearby Share, yalnızca Android işletim sistemine özgü olmayabilir.

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    Ayrıca Bkz. "Google Chrome ile artık istediğiniz metni işaretleyerek paylaşmak mümkün"

    Yakın zamanda paylaşılan bir Chrome Gerrit paylaşımına göre Google, Nearby Share özelliğini Google Chrome tarayıcısına entegre ederek, Chrome yüklü tüm platformlarda bu özelliğin çalışmasını planlıyor.

    Android'in AirDrop benzeri
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    Nearby Share, Google Chrome yüklü birçok cihazda çalışabilir

    Android telefonların yanı sıra Google Chrome yüklü Windows, macOS, Linux ve Chrome OS işletim sistemi yüklü cihazlarda da çalışması beklenen Nearby Share özelliği sayesinde, yakınlardaki cihazlarla hızlı ve pratik bir şekilde kablosuz veri paylaşımında bulunabilmek mümkün.

    Bluetooth ve Wi-Fi Direct teknolojilerinden istifade eden bu kablosuz veri aktarım protokolü ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmış değil. Nearby Share'ın Google Play hizmet güncellemesi ile birçok Android telefona eklenmesi bekleniyor. 



    https://www.xda-developers.com/android-nearby-share-file-sharing-chrome-os-windows-macos-linux-chrome/?utm_content=bufferf1010&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 sa.
    Bir de isletim sisteminin her yerinde farkli paylas simge ve ikonu kullanmayi biraksalar keske. 2 3 farkli cesit paylas simgesi var.
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    LieWoneR (Göktuğ Dönmez) 3 sa.
    Bu tarz bir teknolojinin hala düzgün bir şekilde androidde olmaması rezillik
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