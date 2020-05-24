Sızdırılan iOS 14 kodu, Mac bilgisayarlara gelecek yeni bir özelliği açık etti

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Daha önce iOS 14 işletim sisteminin kaynak kodlarına erişen ve iOS 14 ile birlikte gelecek yeni özellikleri sızdıran 9to5Mac isimli kaynak, bu seferde Apple'ın macOS'deki mesajlar uygulamasına, Catalyst projesi kapsamında iPhone'daki mesajlar uygulamasında bulunan etiket ve mesaj efektleri gibi özellikleri dahil etmek için çalıştığını ortaya çıkardı.

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Catalyst projesinin bir parçası

Apple'ın rüyalarını süsleyen iOS ve macOS sistemlerini birleştirme hayali, geçtiğimiz yıl macOS Catalina işletim sistemiyle birlikte duyurulan Mac Catalyst projesi ile gerçeğe dönüşmüştü. iPad uygulamalarının kolay bir şekilde macOS sistemine uyarlanabilmesini amaçlanan proje kapsamında, Mac'lerdeki mesajlar uygulaması güncellenebilir.

iOS 14 koduna dayanan bir Catalyst sürümünde bulunan bilgilere göre Apple; iPhone ve iPad'lerdeki mesajlar uygulamasında yer alıp da macOS için mesajlar uygulamasında bulunmayan etiket ve mesaj efektleri gibi özellikleri, macOS 10.16 güncellemesi ile Mac bilgisayarlardaki mesajlar uygulamasına da dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yeni işletim sistemleri 22 Haziran'da duyurulacak

22 Haziran'da dijital olarak düzenlenecek olan WWDC20 etkinliğinde iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, HomePodOS 13.4 ve macOS 10.16 işletim sistemleri tanıtılacak.

https://9to5mac.com/2020/05/23/apple-working-to-replace-messages-app-on-mac-with-a-catalyst-version-ios-14-code-reveals/

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