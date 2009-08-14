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XFX Radeon HD 4650 AGP modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX Radeon HD 4650 AGP modelini kullanıma sunuyor
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX, AGP sistemler için AMD-ATi tabanlı yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'sunun kullanıldığı yeni ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 320x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR2 bellek kapasitesine sahip.

DirectX 10.1 desteği sunan ve Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran akrtı, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla merak uyandırmayı başarıyor. Grafik işlem birimi 600MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan ekran kartı çift DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen XFX Radeon HD 4650 AGP'nin fiyati ise 70 Avro civarında olacak.

XFX Radeon HD 4650 AGP modelini kullanıma sunuyor
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DH Misafiri 7 yıl
İnsanı aşalayıcı yorumlar yapanları kınıyorum. Ve üzerime alınıyorum çünkü bende hala p4 işlemci, ddr ram ve agp sistem kullanıyorum. İş sadece oyun oynamakla bitmiyor. Şahsen ben bu ekran kartından aldım.Ve gayet memnunum 1080p film izlemek hemde hiç takılmadan ve luzumsuz codeclerle uğraşmadan gayet keyif verici. Oyunlara da gelirsek. Min. p4 isteyen her oyunu çok rahat oynadım. Call od dutty MW2, F.E.A.R 2,pes 10 bu oyunlar gayet akıcı ve keskinliği yumuşatma açıkken 2x-4x. Tamam 100 fsb almadım ama 30unda altına düştüğünü görmedim. 1280x720 high-ultra karışımı babalar gibi oynadım. Çok güzel bir kart alıcaklılara tavsiye ediyorum. en aşağı p4 2.8 gibi bi sisteme sahipseniz alın derim. Biraz daha idare eder...
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turbocat1 7 yıl
biir kere agp tabanlı p4 tabanlı anakarta sahip insanlar için bluray full hd film seyretmek için 46xx agp serisi almaktan başka alternatifleri yok .
3xxx serisi ve altı hd bluray desteğinden yoksundur ; nedeni uvd sürümü eskidir
;; 46xx serisi gpuların uvd sürümü 2.2 dir ; 5xxx serisi pciex gpuların uvd versiyonuda 2.2 dir ; aynı teknolojiye sahiplerdir.
4xxx serisinde ilk çıkan seri olan 48xx serisinde uvd versiyonu 2 dir ; 46xx serisindeki uvd biriminden teknolojik olarak daha geridir.
oluşan sorunlar yüzünden ati amd uvd versiyonunu güncelleyerek dahada geliştirerek 2.2 sürümünü tasarladılar ve bunu 46xx gibi daha yeni serilere uyguladılar.

46xx agp uvd 2.2=5xxx pciex uvd 2.2

en son 6xxx serisi ile uvd 3 çıktı ; bariz farkı 3d hd video hızlandırma desteklemesi.

kısacası p4 tabanlı pc kullananlar 46xx agp aldığı zaman alır bluray rw takar içine full hd 20-100 gb film ; bağlar sony 100 kusur inç led tvye keyfine bakar.

ve bunun için işlemciniz p4 2.4 2 ghz bile olsa önemli değilidir ; hatta p4 1.4 de bile bu seri ile dxva kullanarak full hd bluray filmi seyrederseniz şaşırmayın lütfen.
xp sp3 de çok kolay ; dxva 1 kullanılır ; ama win7 de dxva2 kullanılır ve evr render kullanırken ancak dxva2 çalışıyor ; full hd bluray filmlerinde.

xp de overlay mixer wrm 9 video mixer renderda dxva1 kullanılark full hd film çok rahat oynatırsınız ; bunların içinde en az cpu kullanımı overlay mixer ile p4 3 ghz de %4 civarlarıdır.

win7 de normalde overlay mixer de dxva1 aktive edilerek full hd filmleri hızlandırmanız gerekir;
ancak korsan win7 lerde dxva2 full hd filmlerde evr kullanılarak aktive olabiliyor ;
orjinallerde dxva1 kullanarak overlay mixer kullansanız bile full hd bluray hızlandırması yapabiliyorsunuz.
dirextx 11-10.1-10 gibi dxva2 destekli ekran kartlarında orjinal win7 de evr render kullanmadanda dxva1 kullanarak full hd filmleri seyretmeniz mümkündür.

forumları takip ediyorumda ; bir çok insan win7 de full hd filmlerde dxva kullanımının evr renderda çalıştığını söylüyor ; ve hemen kendilerini ele veriyorlar ; çünkü onlar korsan win7 kullanıyor.
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notstock... 9 yıl
niye öyle diyosunuzki bnde p4 2.8 @ 3.6 işlemci var 2 gb ddr 400@450 ram 160 gb hdd var şimdi ben bu sistemi çöpe mi atıyım yoksa bu ekran kartını alıp 2 sene daha kullanıyımmı ? bnce çoğu kişi alıp birazdaha zaman kullanmayı düşünür çünkü p4 gayet performanslı sistemler var
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orjSin 10 yıl
benim gibi inatçılar için biçilmiş kaftan :D
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PC_TeKNiSYeN 10 yıl
Oldukça gereksiz.At çöpe gitsin :D
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Ahmet_Amet 10 yıl

PC_TeKNiSYeN

Oldukça gereksiz.At çöpe gitsin :D

Sanada kimse al demiyor onuda alan olur mutlaka... Bence görünümü güzel olmuş..
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furkanakgul 10 yıl
Tamamen gereksiz bi kart ben olsam böle uğraşıcağıma tamamen AGP ürtimini kaldırım ...
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Timeguard 10 yıl
nıye opteron 170 veya ıyı oc lı prescot kullananlar hala var bunlarda ıs goruyor cogu yerde
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St Batuhan 10 yıl
arkadasımın eski bir bilgisayarı var ve acıkcası tam ona uygun bir kart. önümüzdeki 2 sene boyunca öss calısmasından dolayı zaten oyun oynamıycak ama evde film izlemenin keyfine varmaya hakkı var tabi bunun icin ya güclü bir islemci ya da purevideo/uvd destekli bir kart lazım ve anakartı agp destekledigi icin olabilecek yegane kart gibi gözüküyor ama tabi fiyata gelince is cok cok gereksiz hissettiriyor :(
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740mx300 9 yıl
Tasarım güzel ama kart işe yaramaz
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MrPerFormance 10 yıl
AGP 8x slotlu anakartlara sahip olanların tercih edebileceği bir ürün olabilir.
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orjSin 10 yıl
benim elimde agpli sistem var lga soket ve core 2 duo kullanıyorum elimdede 2x1 GB DDR 400 ram var darboğaz yaparmı sence ??
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waltran 10 yıl
agp anakart var neron23 !
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EXcom_Zkko 10 yıl
Fiyat miyat bi tarafa da, tasarımı ilginç şekilde albenili duruyor..
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Reppealle 10 yıl
Tabi birde şu gözden bakmak gerek ki ilerde hâlâ AGP kullananlar kaldıklarında bu kartta 35€ olduğunda alınır ve dadından yenir.
Not: Bunu yazanın AGP4X SDR RAMli 1.8@2.0 P4lü ve 20GB HDDli bir insan olduğunu unutmayın. SDR133 512MB :D
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