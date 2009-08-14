XFX Radeon HD 4650 AGP modelini kullanıma sunuyor

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX, AGP sistemler için AMD-ATi tabanlı yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'sunun kullanıldığı yeni ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 320x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR2 bellek kapasitesine sahip.

DirectX 10.1 desteği sunan ve Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran akrtı, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla merak uyandırmayı başarıyor. Grafik işlem birimi 600MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan ekran kartı çift DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen XFX Radeon HD 4650 AGP'nin fiyati ise 70 Avro civarında olacak.

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