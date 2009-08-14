XFX Radeon HD 4650 AGP modelini kullanıma sunuyor

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX, AGP sistemler için AMD-ATi tabanlı yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'sunun kullanıldığı yeni ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 320x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR2 bellek kapasitesine sahip.
DirectX 10.1 desteği sunan ve Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran akrtı, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla merak uyandırmayı başarıyor. Grafik işlem birimi 600MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan ekran kartı çift DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor.
Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen XFX Radeon HD 4650 AGP'nin fiyati ise 70 Avro civarında olacak.
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3xxx serisi ve altı hd bluray desteğinden yoksundur ; nedeni uvd sürümü eskidir
;; 46xx serisi gpuların uvd sürümü 2.2 dir ; 5xxx serisi pciex gpuların uvd versiyonuda 2.2 dir ; aynı teknolojiye sahiplerdir.
4xxx serisinde ilk çıkan seri olan 48xx serisinde uvd versiyonu 2 dir ; 46xx serisindeki uvd biriminden teknolojik olarak daha geridir.
oluşan sorunlar yüzünden ati amd uvd versiyonunu güncelleyerek dahada geliştirerek 2.2 sürümünü tasarladılar ve bunu 46xx gibi daha yeni serilere uyguladılar.
46xx agp uvd 2.2=5xxx pciex uvd 2.2
en son 6xxx serisi ile uvd 3 çıktı ; bariz farkı 3d hd video hızlandırma desteklemesi.
kısacası p4 tabanlı pc kullananlar 46xx agp aldığı zaman alır bluray rw takar içine full hd 20-100 gb film ; bağlar sony 100 kusur inç led tvye keyfine bakar.
ve bunun için işlemciniz p4 2.4 2 ghz bile olsa önemli değilidir ; hatta p4 1.4 de bile bu seri ile dxva kullanarak full hd bluray filmi seyrederseniz şaşırmayın lütfen.
xp sp3 de çok kolay ; dxva 1 kullanılır ; ama win7 de dxva2 kullanılır ve evr render kullanırken ancak dxva2 çalışıyor ; full hd bluray filmlerinde.
xp de overlay mixer wrm 9 video mixer renderda dxva1 kullanılark full hd film çok rahat oynatırsınız ; bunların içinde en az cpu kullanımı overlay mixer ile p4 3 ghz de %4 civarlarıdır.
win7 de normalde overlay mixer de dxva1 aktive edilerek full hd filmleri hızlandırmanız gerekir;
ancak korsan win7 lerde dxva2 full hd filmlerde evr kullanılarak aktive olabiliyor ;
orjinallerde dxva1 kullanarak overlay mixer kullansanız bile full hd bluray hızlandırması yapabiliyorsunuz.
dirextx 11-10.1-10 gibi dxva2 destekli ekran kartlarında orjinal win7 de evr render kullanmadanda dxva1 kullanarak full hd filmleri seyretmeniz mümkündür.
forumları takip ediyorumda ; bir çok insan win7 de full hd filmlerde dxva kullanımının evr renderda çalıştığını söylüyor ; ve hemen kendilerini ele veriyorlar ; çünkü onlar korsan win7 kullanıyor.
Sanada kimse al demiyor onuda alan olur mutlaka... Bence görünümü güzel olmuş..
Not: Bunu yazanın AGP4X SDR RAMli 1.8@2.0 P4lü ve 20GB HDDli bir insan olduğunu unutmayın. SDR133 512MB :D