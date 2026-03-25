    Xiaomi MIUI resmen sonlandı: Xiaomi tüm güncellemeleri durdurdu

    Xiaomi, yıllarca Android ekosisteminin en popüler arayüzlerinden biri olan MIUI için güncelleme sürecini tamamen sonlandırdı. 24 Mart 2026 itibarıyla tüm destek resmen sona erdi.

    Xiaomi, mobil yazılım tarafındaki en köklü ürünlerinden biri için nihai kararı verdi. Şirketin Android tabanlı arayüzü MIUI, 24 Mart 2026 itibarıyla tamamen destek dışı kaldı. Böylece yıllara yayılan bir yazılım ekosistemi de resmen sona erdi.

    Son cihazların desteği sona erdi

    Daha önce HyperOS geçişiyle birlikte MIUI'ın aktif geliştirme süreci büyük ölçüde durmuştu. Ancak Redmi A2 ve Redmi A2+ modelleri, 2026'ya kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edeceği paylaşıldı. Aralık ayında yayınlanan V14.0.44.0.TGOMIXM sürümü, bu cihazlar için son yazılım paketi oldu. 24 Mart 2026 itibarıyla bu iki model de tüm güncelleme desteğini kaybetti ve MIUI için EOL süreci tamamen tamamlandı.

    Ortaya çıkan tablo, MIUI'ın teknik olarak zaten sona yaklaşan yolculuğunu resmileştirmiş oldu. Özellikle Redmi A2 serisi, MIUI 14 sürüm numarasını taşımasına rağmen saf Android (Android Go) tabanlı sade bir deneyim sunuyordu. Bu nedenle klasik MIUI arayüzünün aktif olarak kullanıldığı dönem, pratikte daha erken bir tarihte kapanmıştı.

    Xiaomi HyperOS devam edecek

    MIUI'ın geçmişine bakıldığında, bu kapanışın yalnızca bir yazılım güncellemesi meselesi olmadığı görülüyor. 2010 yılında Android 2.2 tabanlı bir özel ROM olarak başlayan MIUI, Xiaomi’nin ilk ürünü olma özelliğini taşıyordu. Donanım üretiminden önce geliştirilen bu arayüz, haftalık beta güncellemeleri, geniş özelleştirme seçenekleri ve topluluk odaklı yapısıyla kısa sürede dikkat çekti.

    Zamanla kendi uygulama ekosistemini oluşturan MIUI, tema motoru, çift uygulama desteği, ikinci alan, uygulama kilidi ve yerleşik çağrı kaydı gibi özelliklerle Android tarafında farklı bir konum elde etti. Kullanıcı sayısı da bu büyümeyi destekledi. 2015'te 100 milyon seviyesini aşan aktif kullanıcı sayısı, 2021 yılı itibarıyla 500 milyonun üzerine çıkarak küresel ölçekte önemli bir eşiği geride bıraktı.

    Skyrim oynatıyor mu

