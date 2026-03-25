Xiaomi MIUI resmen sonlandı: Xiaomi tüm güncellemeleri durdurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, mobil yazılım tarafındaki en köklü ürünlerinden biri için nihai kararı verdi. Şirketin Android tabanlı arayüzü MIUI, 24 Mart 2026 itibarıyla tamamen destek dışı kaldı. Böylece yıllara yayılan bir yazılım ekosistemi de resmen sona erdi.

Son cihazların desteği sona erdi

Daha önce HyperOS geçişiyle birlikte MIUI'ın aktif geliştirme süreci büyük ölçüde durmuştu. Ancak Redmi A2 ve Redmi A2+ modelleri, 2026'ya kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edeceği paylaşıldı. Aralık ayında yayınlanan V14.0.44.0.TGOMIXM sürümü, bu cihazlar için son yazılım paketi oldu. 24 Mart 2026 itibarıyla bu iki model de tüm güncelleme desteğini kaybetti ve MIUI için EOL süreci tamamen tamamlandı.

Ortaya çıkan tablo, MIUI'ın teknik olarak zaten sona yaklaşan yolculuğunu resmileştirmiş oldu. Özellikle Redmi A2 serisi, MIUI 14 sürüm numarasını taşımasına rağmen saf Android (Android Go) tabanlı sade bir deneyim sunuyordu. Bu nedenle klasik MIUI arayüzünün aktif olarak kullanıldığı dönem, pratikte daha erken bir tarihte kapanmıştı.

Xiaomi HyperOS devam edecek

MIUI'ın geçmişine bakıldığında, bu kapanışın yalnızca bir yazılım güncellemesi meselesi olmadığı görülüyor. 2010 yılında Android 2.2 tabanlı bir özel ROM olarak başlayan MIUI, Xiaomi’nin ilk ürünü olma özelliğini taşıyordu. Donanım üretiminden önce geliştirilen bu arayüz, haftalık beta güncellemeleri, geniş özelleştirme seçenekleri ve topluluk odaklı yapısıyla kısa sürede dikkat çekti.

Zamanla kendi uygulama ekosistemini oluşturan MIUI, tema motoru, çift uygulama desteği, ikinci alan, uygulama kilidi ve yerleşik çağrı kaydı gibi özelliklerle Android tarafında farklı bir konum elde etti. Kullanıcı sayısı da bu büyümeyi destekledi. 2015'te 100 milyon seviyesini aşan aktif kullanıcı sayısı, 2021 yılı itibarıyla 500 milyonun üzerine çıkarak küresel ölçekte önemli bir eşiği geride bıraktı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: