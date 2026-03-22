Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 2 cihaza daha geliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncelleme sürecinde daha fazla cihaza destek vermeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre Xiaomi 13T Pro ve Poco F5 modelleri, yeni sürümü küresel çapta almaya başladı. Yeni güncelleme, Android 16 ve Android 15'i temel alıyor.

Yeni güncellemede Xiaomi 13T Pro tarafında ilginç bir durum yaşandı. Cihaz, HyperOS 3 güncellemesini daha önce almıştı ancak ciddi sorunlar nedeniyle dağıtım kısa sürede geri çekilmişti. Özellikle rastgele yeniden başlatma ve bootloop problemleri, güncellemenin iptal edilmesine neden oldu.

Yeni yayınlanan sürümle birlikte bu sorunların giderilmiş olması bekleniyor. Güncelleme, Android 16 tabanlı olarak sunuluyor ve bildirim almayan kullanıcılar ise güncellemeyi ayarlar menüsünden manuel olarak kontrol edebilirler. Poco F5 tarafında ise farklı bir tablo var. Cihaz, HyperOS 3 arayüzünü almasına rağmen Android 16 güncellemesi kapsamına dahil edilmiyor.

Bunun temel nedeni, modelin daha önce iki büyük Android güncellemesi almış olması. Bu nedenle Poco F5 kullanıcıları, Android 15 tabanı üzerinde HyperOS 3 deneyimine geçiş yapacak. Yani arayüz yenilikleri ve optimizasyonlar sunulurken, çekirdek işletim sistemi tarafında bir değişiklik bulunmuyor.

