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    11.000 Pa ve akıllı özellikler! Dreame L40 Ultra incelemesi!

    Bu videomuzda Dreame markasının oldukça akıllı ve güçlü bir robot süpürgesi olan Dreame L40 Ultra incelemesini sizlerle buluşturuyoruz. Sizler bu güçlü robot süpürge hakkında neler düşünüyorsunuz?

    Robot süpürgeler evlerin olmazsa olmaz teknolojik ürünlerinden bir tanesi haline geldi. Özellikle ilk çıktıkları döneme kıyasla şu an çok daha güçlü ve çok daha akıllı özelliklere sahipler. Videomuzun konuğu olan Dreame L40 Ultra modeli tam olarak bu konuda bize fazla fazla avantaj sunuyor.

    11.000 Pa emiş gücü, yapay zeka tabanlı nesne algılama ve videoda bahsettiğim ek özellikleriyle kesinlikle her evde olması gereken bir robot süpürge videomuzda bizlere eşlik etmiş oldu. Sizler Dreame L40 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz?

    • 00:00 Giriş
    • 01:03 Kutu İçeriği
    • 02:08 Tasarım ve ek detaylar
    • 06:21 Performans, süpürme ve paspas, akıllı özellikler
    • 10:43 Kurulum, Dreame Home Uygulaması ve ek özellikler
    • 17:54 Batarya Özellikleri
    • 18:16 Kapanış ve genel değerlendirme
       

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