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160GB kapasiteli Apple TV'de 100$'lık indirime gidildi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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160GB kapasiteli Apple TV'de 100$'lık indirime gidildi
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Steve Jobs'un eşsiz sunumuyla iPod ailesinin yeni modellerini geçtiğimiz hafta içerisinde tanıtan Apple, ürün gamındaki güncellemelere devam ediyor. Cupertino merkezli firmadan gelen yeni bilgilere göre, Apple TV serisinde de bazı değişikliklere gidildi. Fiyat ayarlaması yapılan seri kapsamında, 160GB'lık Apple TV modeli 100$'lık indirim ile 329$'dan 229$'a çekilirken, 40GB'lık modelin dağıtımına ise son verildiği açıklandı.

Yapılan yeni fiyat ayarlaması ile Apple TV'nin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenirken, ürünlerin teknik özelliklerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtiliyor.


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masterm1nd 10 yıl
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appdelisi 10 yıl
Bende Apple tv severek kullaniyorum.Gerci Itunes storedan kredi alabildigim zamanlarda cok daha guzeldi ama simdi de kendi film ivir zivirlarim icin kullaniyorum artik ne yapayim :D
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